Đẩy bạn gái vào thế ép buộc vì quá hưng phấn, tôi nín thở trước lời khẳng định chắc nịch... ‘em còn’

Còn nhớ lần đầu gặp Tâm bị hút hồn ngay bởi vẻ đẹp của Thanh, Thanh tuy không cao nhưng cô lại khá xinh xắn lại dễ thương. Hơn nữa anh thích Thanh cũng vì cô giản dị lại đoan trang, chính vì vậy Tâm đã tốn hơn 1 năm trời trồng cây si mới khiến Thanh chịu đồng ý làm bạn gái anh.

Vậy là chỉ còn khoảng chưa đầy 2 tháng nữa Tâm sẽ về nước sau chuyến công tác xa nhà 2 năm. Bao năm xa cách quê hương anh nhớ gia đình vô cùng đặc biệt là nhớ Thanh cô bạn gái mà lâu lắm rồi anh chưa được ôm ấp cô vào lòng. Thanh là mối tình thời đại học của Tâm, cả hai không học chung trường nhưng lại có duyên gặp mặt trng buổi giao lưu văn nghệ giữa các sinh viên với nhau.

Thế rồi 3 năm yêu nhau cả hai đều trải qua mối tình chỉ có nắm tay, ôm hôn nhau cùng nhau tâm sự vượt qua khó khăn. Tới lúc cả hai đi làm nhiều lúc Tâm nghĩ thế nào mà mình chả lấy Thanh làm vợ nên anh cứ ngỏ ý vượt rào nhưng Thanh lại e thẹn.

Thời yêu nhau Tâm biết mình là người đầu tiên của Thanh anh vui lắm, nhiều lúc nam nữ yêu đương gần nhau lại khó mà kiềm chế được bản thân mình. Những lúc có ý định vượt rào thì ngay lập tức Thanh lại ngăn cản mà bảo chờ cho đến khi ngày hai người cưới nhau. Thấy Thanh nói vậy Tâm cũng an lòng vì anh nghĩ Thanh giữ cho mình chứ không phải cho ai nên việc gì phải lo lắng cả.

- Người ta giữ cũng chỉ cho anh thôi mà, anh mà như thế em lại buồn đấy.

Vốn chiều người yêu nên thấy Thanh nói vậy Tâm lại sợ bạn gái mình giận nên lại thôi. Anh chỉ biết cố gắng đi làm ổn định thật nhanh để xin cưới Thanh về làm vợ. Ban đầu cả hai ý định sẽ đi làm được một năm rồi cưới vậy nhưng đến khi gần hết một năm thì Tâm được công ty tạo điều kiện cho đi công tác sang chi nhánh nước ngoài để phát triển. Thế là Thanh đành ngậm ngùi yêu xa chờ Tâm về. Xưa nay cả hai đều chưa phải xa nhau một khoảng cách lớn như vậy nên Tâm cứ lưỡng lự có nên đi hay không. Rồi Thanh vận động, khuyên nhủ vì tương lai hai đứa nên cố gắng. Tâm cũng dặn lòng khi về nước anh sẽ cưới Thanh ngay lập tức.

Biết là yêu xa đôi khi rất dễ lung lay tình cảm thế nhưng Tâm một mực tin tưởng người yêu mình. Dù xa khoảng cách nhưng cả hai đều dành thời gian chát chít nói chuyện với nhau hầu như lúc nào rảnh. Có nhiều lần sau đó Thanh nhiều lúc giận hờn vô cớ nhưng sau Tâm dỗ dành cô lại bình thường lại với anh.

Sau 2 năm Tâm đi công tác thì cuối cùng anh cũng được về nước gặp lại người mình yêu và thực hiện lời hứa cưới Thanh. Ngồi trên máy bay anh rạo rực khắp cả người, nhớ người yêu da diết anh chỉ muốn ôm chầm lấy Thanh ngay lập tức. Vậy nên trong đầu anh nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo đó là sẽ vượt rào ngay khi gặp Thanh..

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Sau mấy tiếng đồng hồ Tâm bước chân xuống sân bay, đứng từ xa anh đã thấy Thanh đón mình. Trông cô bây giờ đẹp đến lạ khiến Tâm không dám tin vào mắt mình. Lâu nay hai người vẫn có nói chuyện qua mạng cho nhau nhưng nhìn bên ngoài Thanh xinh ra nhiều.Chạy lại ôm chầm lấy Thanh cho thỏa nỗi nhớ. Thanh chưa kịp nói gì thì Tâm thều thào bên tai.

Không để Thanh kịp phản đối Tâm kéo tay cô tiến lại gần nhà vệ sinh liếc nhìn xung quanh không có ai Tâm bế thốc người yêu mình vào trong đó. Dù Thanh quyết liệt đẩy anh ra nhưng Tâm một mực chiếm lấy cô cho bằng được. Vậy nhưng thay vì hạnh phúc như những gì mà anh tưởng tượng trước đây thì chỉ mới vừa cởi được áo Thanh ra chạm vào ngực của cô ấy thì Tâm đã tái mặt đứng tim muốn ngất xỉu. Lúc này Thanh cuống quýt xen lẫn run sợ… cô nói không thành tiếng.

Không kịp để người yêu giải thích, Tâm lạnh lùng bước đi để mặc Thanh khóc một mình. Ngay lúc đó Tâm thật sự không còn niềm tin vào cái gì nữa khi mà người anh yêu nhất lại có thể phản bội còn lừa dối anh đến phút cuối cùng. Từ đó về sau anh không còn liên lạc lại gì mới Thanh nữa. Cho đến khi gặp lại người bạn thân của Thanh Tâm mới hiểu rõ tất cả. Thì ra Thanh có bầu khi anh đi công tác đươc 1 năm. Không phải cô ấy lấy người đàn ông khác, phản bội lại Tâm mà là trong một lần đi làm công ty có tiệc ăn mừng nên cô về hơi muộn. Trên đường về nhà cô gặp phải một đám thanh niên, chúng trêu ghẹo rồi.... Thanh sợ hãi nhưng không dám nói với người yêu. Đến khi phát hiện mình mang thai đứa con của người đàn ông khôn nạn đó cô nhiều lần muốn c.hết đi nhưng nghĩ đến Tâm cô lại cố gắng sống.

Thanh hi vọng rằng Tâm sẽ cảm thông cho cô về việc cô như thế. Vậy nhưng khi chưa kịp nói ra sự thật thì Tâm đã một mực khăng khăng cho rằng cô phản bội mình. Lúc này sau khi nghe mọi chuyện trắng đen Tâm ân hận vô cùng, vì anh thấy mình chính là nguyên nhân khiến Thanh chịu khổ bao lâu nay, nếu như anh ở gần thì Thanh đã không chịu cảnh đau thương ấy. Tâm ân hận lắm, anh bỏ dở mọi công việc tức tốc đi tìm Thanh để cầu xin sự tha thứ và bù đắp tất cả cho cô thời gian qua.