Đang ôm eo nhân tình dạo phố, tôi bất ngờ trông thấy vợ, cảnh tưởng trước mắt khiến tôi càng thất kinh hơn

Tâm sự 28/11/2022 11:11

Lấy vợ được gần 1 năm thì công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở một tỉnh ven biển miền Trung, tôi bảo Tuệ Linh nghỉ phép đi cùng nhưng em từ chối vì vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội văn nghệ của công ty cuối năm nay đi thi thành phố. Chuyện cặp bồ trớ trêu của vợ chồng tôi cũng từ đây mà ra...

Tôi không giấu gì mọi người là tính tôi rất thích phụ nữ đẹp! Ngay từ khi còn học ở cấp 3 tôi đã biết đầu mày cuối mắt với mấy cô bạn có chút nhan sắc trong trường. Rồi khi vào đại học, tự tin với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, ưa nhìn tôi cũng có vài ba mối tình với bạn gái cùng học. Thế nhưng chắc ông trời bắt tôi chịu số đào hoa nên yêu nhiều mà đến năm 28 tuổi tôi vẫn chưa đứng duyên.

Thật may đúng lúc bố mẹ có ý sốt ruột, gần xa nhắc nhở chuyện vợ con của tôi vì chị dâu tôi đã đẻ đến đứa con thứ 3 mà vẫn là gái, thì tôi quen được với Tuệ Linh trong một lần đi xem sinh viên trường văn hoá du lịch biểu diễn văn hoá, văn nghệ. Tuệ Linh xinh nhất trong dàn múa, tôi cố tình chờ để được tặng em bó hoa tươi thắm và nói cùng em những lời ngưỡng mộ. Sau một năm đi lại tìm hiểu, Tuệ Linh tốt nghiệp, xin được việc làm trong thành phố thì chúng tôi nên vợ nên chồng.

Đang ôm eo nhân tình dạo phố, tôi bất ngờ trông thấy vợ, cảnh tưởng trước mắt khiến tôi càng thất kinh hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bố mẹ và anh trai cho tôi để ra ở riêng đủ để cho tôi mua một căn hộ chung cư không xa trung tâm là mấy, lại tiện đường đi lại cho cả tôi và Tuệ Linh. Gần bước đến tuổi tam thập nhi lập nên tôi cũng muốn Tuệ Linh sinh con để ổn định gia đình, nhưng em bảo thư thư đã vì cái nghề dính tí văn hoá, văn nghệ, đàn ca, hát xướng, nhảy múa của em mà sớm con bồng, con bế thì chỉ có ngồi nhà chứ làm sao có thời gian mà phấn đấu sự nghiệp!

Nghĩ vợ có lý, tôi nhượng bộ và hứa với bố mẹ là 1, 2 năm nữa vợ chồng tôi sẽ có cháu trai cho bố mẹ vui lòng. Tôi là kĩ sư của công ty lắp ráp điện máy, công việc không liên quan gì tới ngành nghề của vợ nên nói chung vợ chồng có ăn cùng mâm, ngủ cùng giường cũng không bao giờ đả động tới lịch làm việc của nhau.

Lấy vợ được gần 1 năm thì công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở một tỉnh ven biển miền Trung, tôi bảo Tuệ Linh nghỉ phép đi cùng nhưng em từ chối vì vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội văn nghệ của công ty cuối năm nay đi thi thành phố. Chuyện cặp bồ trớ trêu của vợ chồng tôi cũng từ đây mà ra...

Đang ôm eo nhân tình dạo phố, tôi bất ngờ trông thấy vợ, cảnh tưởng trước mắt khiến tôi càng thất kinh hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biển tôi chẳng lạ nên lúc mọi người đua nhau đi tắm thì tôi thả bộ dọc trên bờ cát để thưởng thức gió trời. Mỏi chân, tôi ghé luôn vào quán cafe có cái tên ngồ ngộ "cafe gió lộng". Vừa kéo ghế chưa kịp ngồi tôi đã ngửi được mùi nước hoa dìu dịu và một giọng nói nhè nhẹ bên tai mời tôi dùng gì thì "em sẵn sàng phục vụ"!

Ngẩng lên nhìn tim tôi như nhảy loạn nhịp vì trước mắt tôi là một cô gái xinh như mộng. Suốt một tuần nghỉ mát tôi và Ngần, tên cô gái phục vụ quán cafe luôn tìm lí do để gặp nhau. Có bao nhiêu tiền giấu vợ lập quỹ đen trong tài khoản tôi rút hết đưa cho Ngần khi tôi tạm biệt em trở về thành phố.

Xa vợ cả tuần nhưng khi trở lại thành phố, Tuệ Linh cũng không tỏ ra nồng ấm gì, em qua loa tình cảm với tôi rồi vội vàng son phấn, váy áo để kịp đến tập văn nghệ cho đội. Tuệ Linh vắng nhà liên tục làm tôi luôn nhớ đến Ngần, không kìm lòng được tôi gọi điện cho ngần thu xếp ra với tôi.

Tối thứ 7 vừa rồi báo với vợ là tôi dự sinh nhật bạn, chắc khuya muộn mới về nhà nên Tuệ Linh nếu muốn cứ khoá cửa đi ngủ trước. Háo hức đón Ngần ở sân bay và thuê taxi đến thẳng khách sạn, tay ôm eo Ngần chờ nhận phòng, tôi bỗng hoa cả mắt khi thấy vợ mình hớn hở khoác tay một thanh niên trẻ, đẹp trai đến ngỡ ngàng bước đến quầy lễ tân để nhận chìa khoá. 

Tay tôi dần buông khỏi tay Ngần, còn Tuệ Linh mặt mày tái dại, tay vẫn bám chặt vào cánh tay bồ trẻ. Vợ chồng tôi nhìn nhau phút chốc, rồi cùng cúi mặt ngượng ngùng không thốt nên lời. Hóa ra cái cảm giác 'ông ăn chả, bà ăn nem' lại tê tái đến vậy...

Đang vui vẻ với nhân tình, tôi vội chạy ngay về với vợ khi nghe cô ấy nói điều này

Đang vui vẻ với nhân tình, tôi vội chạy ngay về với vợ khi nghe cô ấy nói điều này

Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi ngồi dậy, bảo với nhân tình: "Em nói hay lắm, em nói như tát vào mặt anh khiến anh tỉnh ngộ rồi".

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