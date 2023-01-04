Đang bàn chuyện cưới xin sôi nổi, bạn gái đột ngột yếu dần rồi lả đi, nghe kết quả bác sĩ thông báo mà sốc ngất

Tâm sự 04/01/2023 12:11

Không khí nói chuyện đang sôi nổi thì bất ngờ bạn gái tôi yếu dần và lả đi. Tôi vô cùng sợ hãi và định gọi người đưa đi cấp cứu.

Duyên là cô gái xinh đẹp, hiền lành, tính tình tốt, tôi thật may mắn có được cô ấy. Chúng tôi yêu xa, mỗi tháng gặp nhau 2 lần, những lần đến chơi ngắn ngủi làm tình yêu của hai đứa càng nồng nàn hơn.

Cách đây 3 tháng tôi được chuyển công tác về gần chỗ Duyên làm việc. Trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau và rồi dính bầu lúc nào cũng không hay nữa. Lo sợ bị mọi người phát hiện ra nên chúng tôi phải tổ chức đám cưới gấp.

Tôi đưa bố mẹ đến nhà Duyên nói chuyện người lớn và bàn chuyện cưới xin. Cuộc nói chuyện rất vui vẻ thoải mái, bố mẹ cả hai bên rất tán thành.

Không khí nói chuyện đang sôi nổi thì bất ngờ bạn gái tôi yếu dần và lả đi. Tôi vô cùng sợ hãi và định gọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng bố của Duyên nói là không sao, uống thuốc là khỏi. Sau đó bác gái đưa vào miệng bạn gái tôi một viên thuốc một cách thành thục.

Đang bàn chuyện cưới xin sôi nổi, bạn gái đột ngột yếu dần rồi lả đi, nghe kết quả bác sĩ thông báo mà sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau người yêu tôi tỉnh táo hơn, bác gái thật thà nói là Duyên bị bệnh tim nhẹ, khi nào căng thẳng hồi hộp thì mới ngất thôi, không có gì đáng lo. Ngay lập tức mẹ tôi nói là không thể chấp nhận cô con dâu bị bệnh được.

Bạn gái tôi bật khóc rồi nói thật là hai đứa đã có con với nhau, bây giờ mà chia tay thì tội đứa nhỏ quá. Bố mẹ tôi rất bức xúc nói dù có cháu cũng không công nhận Duyên làm dâu. Mẹ tôi còn trách tại sao Duyên bị bệnh tim mà còn cố có con, lỡ trong thai kỳ xảy ra chuyện thì có phải 2 mạng người bị đe dọa. Bà không chấp nhận được một người không có trách nhiệm với bản thân như thế. 

Trở về nhà bố mẹ trút giận lên đầu tôi, bố trách là không tìm hiểu kỹ đã vội ngủ với nhau, để rồi bây giờ có bầu biết làm sao? Tôi bảo rất yêu bạn gái và sẽ quyết tâm cưới.

Đang bàn chuyện cưới xin sôi nổi, bạn gái đột ngột yếu dần rồi lả đi, nghe kết quả bác sĩ thông báo mà sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng mẹ bảo tôi nghĩ cách mà chia tay chứ Duyên là con người như thế thì tương lai chỉ khổ cho tôi. Mẹ vất vả cả đời vì con, sao tôi có thể để mẹ buồn vì mình được? Nhưng tôi không đành lòng bỏ Duyên trong lúc này. Đứng giữa chữ hiếu chữ tình, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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