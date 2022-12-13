Dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình, bố tôi im lặng suốt buổi nói chuyện nhưng sau khi tiễn cô ta về những lời nói của bố mới làm tôi hiểu rõ con người hách dịch của bạn gái mình sau bao lâu nay

Tâm sự 13/12/2022 07:11

Nhìn thái độ lạnh nhạt hờ hững của bố mà tôi thấy xấu hổ với bạn gái vô cùng.

Xuân là cô gái xinh đẹp, tôi phải vượt qua hàng loạt chàng trai mới có thể tán đổ được cô ấy. Vì vậy khi có được trái tim người đẹp, tôi rất nâng niu và chăm sóc. Xuân thích gì là tôi sẵn sàng đáp ứng mà không cảm thấy tiếc tiền.

Lương tôi mỗi tháng 50 triệu, khi chưa yêu Xuân thì tôi còn tiết kiệm được một nửa, còn bây giờ thì tiền lương tháng nào hết tháng đó. Bạn gái thường rủ tôi đi shop mua những bộ đồ đắt tiền hay những đồ trang sức giá trị.

Tuần vừa rồi, tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Trong khi mẹ và anh chị tôi nhiệt tình đón tiếp Xuân thì bố tôi im lặng suốt buổi nói chuyện. Nhìn thái độ lạnh nhạt hờ hững của bố mà tôi thấy xấu hổ với bạn gái vô cùng.

Dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình, bố tôi im lặng suốt buổi nói chuyện nhưng sau khi tiễn cô ta về những lời nói của bố mới làm tôi hiểu rõ con người hách dịch của bạn gái mình sau bao lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tiễn bạn gái ra về, tôi chưa kịp trách bố thì ông ấy đã tuyên bố không chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Bố bảo mới đến công ty của Xuân làm bảo vệ được 2 tháng. Có thể Xuân không biết bố, vì vị trí của bố không đáng để cô ấy chú ý tới nhưng bố thì biết rất rõ về Xuân qua lời kể của những người đồng nghiệp. Trong công ty, Xuân là thư ký của sếp và rất hách dịch, cậy có sắc đẹp và được lòng sếp nên cô ấy đối xử với mọi người rất tệ.

Công ty của bố có quy định, ai qua cổng cũng phải xuống dắt xe nhưng Xuân thì phóng thẳng xe ra vào. Những người bảo vệ khác e dè không dám động đến Xuân. Nhưng bố tôi tính thẳng thắn nên đã ngăn cản nào ngờ, Xuân vênh mặt nói: "Ông chỉ là một người gác cổng thôi, dám lớn tiếng với tôi sao? Không sợ mất việc à?".

Dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình, bố tôi im lặng suốt buổi nói chuyện nhưng sau khi tiễn cô ta về những lời nói của bố mới làm tôi hiểu rõ con người hách dịch của bạn gái mình sau bao lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố bảo Xuân nhỏ tuổi mà hỗn hào với người lớn thế là không thể chấp nhận được. Bố không muốn có người con dâu không hiểu lễ nghĩa, phép tắc bước chân vào ngôi nhà này.

Tôi đã mất quá nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư cho tình yêu. Tôi không muốn mất đi người con gái mình yêu sâu đậm. Theo mọi người tôi phải làm sao để xóa tan hiểu lầm giữa bố và Xuân đây?

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