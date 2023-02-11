Cuối tuần giấu vợ ra gặp riêng mẹ vợ, mẹ đưa tôi 50 triệu và yêu làm một việc không ngờ

Tôi rất khó nghĩ. Tôi thương mẹ, nhưng cũng không biết phải đối diện với bố như thế nào?

Tôi và vợ cùng quê, đã kết hôn được 3 năm. Hiện chúng tôi đang thuê trọ và làm việc ở Hà Nội. Tuần vừa rồi, mẹ vợ hẹn gặp riêng tôi. Mẹ đưa tôi khoản tiền 50 triệu và muốn tôi lo giúp 1 việc hệ trọng.

Mẹ kể, bố vợ tôi ngoại tình. Cô nhân tình ở cùng thị trấn. Hơn 1 tháng nay, ông mang quần áo đến nhà nhân tình ở. Vợ tôi đang mang bầu, sợ chúng tôi lo lắng nên mẹ giấu kín. Tuy nhiên gần đây, ả nhân tình ra mặt thách thức, bắt mẹ tôi ký đơn ly hôn để ra tòa chia tài sản.

Mẹ vợ bảo, dù không còn tình cảm với bố nhưng mẹ không muốn các con buồn. Bố mẹ chỉ có 2 cô con gái là vợ tôi và một cô đang học đại học năm nhất.

Thêm vào đó, mẹ cũng không muốn cô nhân tình dễ dàng đạt mục đích nên mẹ không thể chia tay. Theo ý mẹ, tôi và mẹ sẽ đến nhà cô gái kia đánh ghen, quay clip và gửi đến trường học- nơi cô ấy đang làm việc.

Nếu hành động đó không có kết quả, tôi phải thuê các anh xã hội đen đến 'dạy dỗ' cô ta.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất khó nghĩ. Tôi thương mẹ, nhưng cũng không biết phải đối diện với bố như thế nào? Tôi cũng không phải là người hoạt ngôn, có kinh nghiệm trong những việc như vậy nên càng thấy ngại.

Tôi đã bảo mẹ, đừng làm ầm ĩ kẻo người ngoài biết chuyện dèm pha. Thay vào đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với bố và có thể là cả cô gái kia. Thế nhưng, mẹ tôi không đồng ý. Bây giờ, tôi không biết phải xử lý ra sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Lần đầu về ra mắt gặp ngay chị chồng thích hoạnh họe, bắt rửa hết 5 mâm bát, tôi chẳng cả nể đáp trả, chị đành lặng thinh Đúng lúc mẹ chồng tương lai đi qua, nghe thấy 2 chị em nói chuyện vậy bà mắng chị một trận. Bà bảo em nói đúng và nhắc con gái bỏ ngay thái độ đó với em dâu tương lai đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-tuan-giau-vo-ra-gap-rieng-me-vo-me-ua-toi-50-trieu-va-yeu-lam-mot-viec-khong-ngo-554704.html