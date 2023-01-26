Cưới phải gã chồng vũ phu, trong một đêm bị anh ta đuổi đánh cả đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện tôi khóc ngất lên khi nhìn người đang ở cạnh giường bệnh

Tâm sự 26/01/2023 10:35

Chồng thường xuyên đi sớm về muộn với những mối quan hệ mờ ám bên ngoài, thế nhưng khi tôi hỏi đến thì anh ta mắng vợ sa sả, bảo vợ ghen tuông vô cớ.

Tôi lấy chồng giàu nhưng không được hạnh phúc. Khi yêu nhau anh ta khá chiều chuộng nâng niu, sẵn sàng phóng tay dẫn tôi đi ăn uống ở các nhà hàng sang chảnh và tặng quà đắt tiền. Thế nhưng trở thành vợ chồng rồi mới biết anh ta cực kỳ gia trưởng và khó tính, chẳng những thế lại có thói trăng hoa.

Ngoài chuyện anh ta cung cấp cho tôi một cuộc sống khá dư dả vật chất, còn lại hôn nhân của tôi chẳng khác gì địa ngục. Chồng bắt tôi không được đi làm, phải ở nhà làm nội trợ rồi chờ sinh con. Tôi làm gì anh ta cũng chê, nấu ăn không vừa miệng là chồng mắng tôi té tát. 

Chồng thường xuyên đi sớm về muộn với những mối quan hệ mờ ám bên ngoài, thế nhưng khi tôi hỏi đến thì anh ta mắng vợ sa sả, bảo vợ ghen tuông vô cớ. Anh ta cũng không cho tôi ra ngoài chơi gặp gỡ bạn bè. Tôi sống trong một cái lồng son chẳng có tự do và bị đày đọa về tinh thần. Ai cũng tưởng tôi sướng lắm mà đâu biết rằng tôi muốn héo hon đi từng ngày.

Hôm vừa rồi tôi bị ốm nhưng đến 2h đêm chồng mới về. Ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người chồng, lại sẵn tủi thân vì ốm không ai quan tâm, tôi đã làm ầm lên trách móc, oán hận anh ta. Tôi còn bảo rằng thật hối hận khi quyết định cưới anh ta làm chồng. Vì câu nói đó, tôi bị chồng vơ đồ đạc đuổi đi lúc nửa đêm. Cho dù anh ta thừa biết tôi đang ốm sốt, cả người nóng hầm hập.

 

Cưới phải gã chồng vũ phu, trong một đêm bị anh ta đuổi đánh cả đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện tôi khóc ngất lên khi nhìn người đang ở cạnh giường bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lảo đảo bước đi vô định trên đường. Chẳng biết đã đi được bao lâu và cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện. Mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, thấy trong người khoan khoái, dễ chịu hơn, cơn sốt của tôi đã dịu đi rồi.

Tôi ngó nhìn xung quanh và rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng đang gục đầu ngủ say bên cạnh giường bệnh của mình. Đó là một người đàn ông nhưng không phải là chồng tôi. Thấy động tĩnh, anh ấy ngẩng mặt lên và tôi chết đứng khi nhìn rõ khuôn mặt  quen thuộc ấy. Người đó không phải ai khác chính là người yêu cũ của tôi!

Anh ấy tên Hải. Chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm nhưng vì áp lực từ gia đình mà buộc phải chia tay. Chung quy cũng bởi bố mẹ tôi chê anh nghèo. Dù tôi đã cố gắng thuyết phục, dù Hải cũng nỗ lực làm giàu nhưng đâu phải muốn giàu là giàu ngay được. Bố mẹ tôi cho đến cuối cùng vẫn không chấp nhận anh trở thành con rể. Ông bà bắt tôi phải lựa chọn, một là Hải, hai là bố mẹ. 

Cuối cùng tôi đành chọn bố mẹ, nghe theo lời ông bà và được mai mối cho người chồng hiện tại. 2 năm qua tôi kết hôn, Hải chưa một lần liên lạc, vậy tại sao lúc này anh lại ở đây.

Hải kể, anh vô tình vào bệnh viện thăm người quen, thấy mẹ tôi đang chăm con gái trong viện mới biết tôi bị ốm nhập viện. Hóa ra đêm qua tôi ngất xỉu bên đường, được người qua đường tốt bụng cứu giúp. Họ kiểm tra điện thoại của tôi, gọi cho chồng tôi nhưng anh ta không thèm nghe máy. Sau đó họ mới gọi tiếp cho mẹ tôi. Chuyện sau đó thì như Hải đã kể. 

Tôi bần thần nhìn anh, không biết phải nói gì, bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến nước mắt tôi chợt rơi mà không kiềm chế lại được. Vừa hay mẹ tôi đẩy cửa phòng bệnh vào, trên tay xách cháo nóng và hoa quả. 

Lúc Hải về đi làm, mẹ tôi thở dài bảo: “Mẹ xin lỗi đã đẩy con đến tình cảnh này. Thôi nếu con không hạnh phúc thì cứ về với bố mẹ. Là bố mẹ đã nghĩ sai rồi. Khi trước mẹ lấy bố con nghèo, cả đời vất vả cực nhọc nên muốn con lấy chồng có điều kiện để được an nhàn, sung sướng. Hóa ra không phải, quan trọng phải là người yêu và đối xử tốt với mình mới được. Mẹ cứ chê bai bố con thế thôi nhưng nếu được chọn lại thì mẹ vẫn lấy ông ấy. Nếu con còn thương thằng Hải thì cứ quay về với nó, mẹ thấy nó vẫn nhung nhớ con đấy…”.

Tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Hôm sau xuất viện về nhà, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Chồng tôi bị chạm tự ái, cho rằng vợ dám bỏ mình nên tức tối ký đơn luôn. Hiện tại tôi và Hải đã quay về bên nhau, chúng tôi đang tận hưởng những ngày hạnh phúc đã bỏ lỡ, do lỗi lầm của tôi.

Kết hôn đã hơn 1 tháng nhưng vợ mãi không chịu tân hôn cùng chồng, tình cờ gặp vợ ở bệnh viện, tôi tức giận trước sự thật từ cô ta

Kết hôn đã hơn 1 tháng nhưng vợ mãi không chịu tân hôn cùng chồng, tình cờ gặp vợ ở bệnh viện, tôi tức giận trước sự thật từ cô ta

Đêm tân hôn, tôi háo hức lắm. Vậy nhưng cả đêm ấy lại không có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến cả nửa tháng sau mà tôi vẫn chưa được tân hôn với vợ. Nguyên nhân vì Ngọc quá sợ hãi và nhút nhát, hễ đến bước cuối cùng là cô ấy lại khóc lóc sợ sệt, nói chung vợ tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

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