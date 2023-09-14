Cưới được anh chồng cực kỳ giàu có, đang say giấc sau đêm tân hôn mặn nồng, nghe tiếng khóc nức nở bên tai mà tôi giật nảy mình

Tâm sự 14/09/2023 09:35

Mãi quá nửa đêm chúng tôi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếng khóc lóc, van xin.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, gọi là có chút nhan sắc, cũng được coi là ngoan hiền, điều kiện gia đình cơ bản. Vậy nhưng tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của Tiến - một anh chàng nhà giàu, lại đẹp trai và nhất mực tâm lý. Lấy được Tiến, nhiều người còn ví tôi như chuột sa chĩnh gạo. Bố mẹ rất vui mừng vì có một chàng rể ngoan lại vững kinh tế, có thể là chỗ dựa cho tôi được an nhàn sung sướng cả đời.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức ở một khách sạn hạng sang. Khách sạn có tặng hai đứa một phòng tân hôn, đêm đó vợ chồng tôi ở khách sạn chứ chưa vội về nhà chồng. 

 



Trong ánh nến mờ ảo, tiếng nhạc du dương và khung cảnh lãng mạn, chúng tôi trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, cùng nhau trải qua những thời khắc nồng nàn đáng nhớ của đêm tân hôn. Mãi quá nửa đêm chúng tôi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếc khóc lóc, van xin: "Em xin các anh cho em thêm chút thời gian… Em đi trăng mật về sẽ tìm cách xoay tiền trả nợ cho các anh… Nhà vợ em có mảnh đất, em sẽ tìm cách xin bán đi rồi trả nợ cho các anh…".

Cưới được anh chồng cực kỳ giàu có, đang say giấc sau đêm tân hôn mặn nồng, nghe tiếng khóc nức nở bên tai mà tôi giật nảy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mở choàng mắt ra thì thấy Tiến đang nghe điện thoại. Tiến cúp máy, mãi mới lau xong nước mắt, quay lại thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì hét lên thất thanh. Dưới sự truy vấn của tôi, Tiến đành phải khai thật hiện tại anh mắc một món nợ khổng lồ lên đến 5 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ. Tiến nói làm ăn nhưng tôi không tin lắm, rõ ràng lúc nãy tôi nghe được tiếng quát tháo trong điện thoại của anh vọng ra có mấy từ cá độ, thua nặng.

Dù rất sốc khi biết được bí mật tày trời của chồng nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, bảo Tiến rằng quả thật bố mẹ cũng định cho tôi một mảnh đất, nếu anh nói rõ với tôi chuyện gì đang xảy ra thì tôi sẽ giúp anh hết mình. Tiến nghe thế thì mắt sáng bừng, nắm chặt lấy tay tôi rồi rít cảm ơn.

Cưới được anh chồng cực kỳ giàu có, đang say giấc sau đêm tân hôn mặn nồng, nghe tiếng khóc nức nở bên tai mà tôi giật nảy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoá ra thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh nên công ty Tiến làm ăn thua lỗ, thậm chí còn đứng trên bờ vực phá sản. Cùng quẫn quá mức, Tiến nghe theo bạn bè xui dại dấn thân vào trò cá độ phi pháp với hy vọng kiếm được khoản tiền khổng lồ để chèo chống công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Hậu quả là phải gánh số nợ lớn trên lưng. Không rõ tình cảm Tiến dành cho tôi nhiều đến đâu nhưng Tiến nhắm vào mảnh đất bố mẹ cho tôi là sự thật. Bố mẹ tôi không giàu có nhưng được các cụ để lại cho mấy mảnh đất. Ông bà dự định chia cho mỗi đứa con một mảnh làm của để dành.

Nghe đến đây, tôi đã biết tương lai cuộc hôn nhân của mình sẽ tăm tối thế nào. Nếu tôi không đồng ý cho Tiến mảnh đất thì với sự điên cuồng của Tiến hiện tại, chắc chắn tôi cũng chẳng thể sống yên. Vì vậy, sau khi dỗ dành cho Tiến ngủ xong thì tôi lập tức lén trốn khỏi phòng tân hôn mà khách sạn sắp xếp cho, trở về nhà mẹ đẻ. Quả nhiên sáng hôm sau Tiến gọi điện và nghe tôi tuyên bố không bao giờ bán mảnh đất thì anh ta tức tối lồng lên, bảo tôi lật lọng tráo trở. Cũng may chúng tôi chưa đăng ký kết hôn...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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