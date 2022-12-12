Hai năm sau ly hôn, nhìn ảnh vợ cũ đăng trên Facebook và tìm hiểu thông tin về cô ấy mà tôi sửng sốt không thể tin nổi.

Tôi và vợ cũ ly hôn vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Bố tôi mất rồi, mẹ tôi sức khỏe yếu và không có thu nhập nên những chuyện quan trọng trong gia đình đều do một tay tôi gánh vác. Làm được bao nhiêu gần như tôi đều để trả nợ cho em trai. Chính vì thế mà vợ tôi vô cùng bất mãn và khó chịu. Vợ tôi nói mãi không được nên đã nổi khùng đòi ly hôn. Giữa vợ và em trai, sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi đã quyết định chọn em mình. Sau khi ly hôn, dù tôi không chu cấp nuôi con nhưng gánh nặng kinh tế trên vai tôi vẫn rất nặng nề. Vừa phải phụng dưỡng mẹ vừa phải gánh nợ cho em trai khiến tôi gần như kiệt sức. Hai năm sau ly hôn, nhìn ảnh vợ cũ đăng trên Facebook và tìm hiểu thông tin về cô ấy mà tôi sửng sốt không thể tin nổi. Vợ cũ xinh đẹp lên trông thấy, đáng nói là cô ấy còn trở nên giàu có nhờ kinh doanh gặp may. Nhìn cô ấy giàu đẹp khác một trời một vực khi trước khiến tôi tiếc ngẩn ngơ.

Tôi cuống quýt chạy đến xin được quay về với cô ấy. Và thật may mắn làm sao là vợ cũ vẫn còn yêu tôi, lập tức đồng ý nối lại tình xưa. Dù đã đồng ý quay lại nhưng vợ cũ vẫn chưa chịu lên giường với tôi. Điều đó khiến tôi rất bất an. Để rồi sau nhiều lần thuyết phục, dụ dỗ thì cuối cùng cô ấy đã chịu theo tôi vào nhà nghỉ. Ảnh minh họa: Internet Cánh cửa nhà nghỉ khép lại, vợ cũ giục tôi đi tắm. Tôi hí hửng đi tắm rửa thật sạch sẽ, trong bụng nghĩ nếu lần này mà cô ấy mang thai luôn thì quá tuyệt vời. Có thêm đứa con nữa với tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đòi ly hôn nữa.

Để rồi khi tôi không mảnh vải che thân từ nhà tắm bước ra thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng tột độ. Vợ cũ chẳng thấy đâu, ngồi chễm chệ giữa phòng lại chính là vợ sắp cưới của tôi với khuôn mặt hầm hầm tức giận. Tôi chưa kịp mở lời thanh minh thì mấy người đàn ông đi cùng vợ sắp cưới đã lao vào đánh tôi túi bụi, thâm tím hết cả mình mẩy. Cách đây gần 1 năm, em trai về nhà khóc mếu báo nợ 500 triệu khiến tôi lảo đảo đứng không vững. Vì quá túng quẫn mà tôi chấp nhận qua lại với một người phụ nữ già hơn mình 15 tuổi nhưng giàu có. Cô ta đối xử với tôi khá tốt, đã cho tôi tiền trả nợ giúp em trai. Thôi thì mang tiếng bám váy đàn bà nhưng cuộc sống được thoải mái và dễ thở hơn thì vẫn có lợi. Qua lại gần 1 năm thì tôi và bạn gái già quyết định làm đám cưới. Cô ta bảo đời này hận nhất là đàn ông bạc tình, cô ta sẵn sàng chu cấp cho tôi mọi thứ chỉ cần tôi một lòng chung thủy yêu thương cô ta là được. Tôi tất nhiên gật đầu đồng ý và thề thốt sẽ không bao giờ phản bội. Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng khi thấy vợ cũ giàu đẹp lên thì tôi lại thay đổi suy nghĩ. Bạn gái hiện tại vừa già vừa xấu, tôi lấy cô ta thật sự vẫn thấy không cam lòng. Chuyện tôi và vợ cũ vào nhà nghỉ đã rõ rành rành ra đấy không thể chối cãi được. Vợ sắp cưới sau khi trừng trị tôi đến nơi đến chốn thì dẫn người rời đi. Tất nhiên chuyện đám cưới cũng chỉ còn là mơ ước, chẳng những thế tôi còn phải trả lại tiền cho cô ta. Gọi điện cho vợ cũ điên cuồng chất vấn, cô ta cười khẩy trả lại tôi đúng 2 chữ ngắn gọn “đáng đời”. Tôi quỳ sụp bật khóc vì mất cả chì lẫn chài. Rồi tôi lấy đâu ra tiền để trả cho người phụ nữ kia? Càng nghĩ tôi càng thấy hận vợ cũ vô cùng. Tôi nên làm gì để khiến cô ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tôi?

'Đổi đời trai' tận tuỵ 'phục vụ' cho chị chủ, đến khi tôi muốn về quê lấy vợ, chị đưa ra yêu cầu khiến tôi choáng váng! Công việc đang thuận lợi thì không may một lần trở về nhà trọ tôi bị ngã rạn xương khuỷu tay. Ở thành phố này chẳng có ai thân quen nên tôi đành gọi điện cho chị chủ, nhờ chị chở tôi đến bệnh viện, cho tôi tiền điều trị rồi hàng ngày mua cơm đem đến tận nhà trọ cho tôi tới khi tôi bình phục.

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