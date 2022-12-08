Thực sự chẳng còn cảm hứng gì với vợ cả, đôi khi tôi cũng thương vợ lắm nhưng nhìn mỡ bụng hàng ngấn ở bụng ấy tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện chăn gối nữa.

Lấy vợ được 3 năm chúng tôi đã có với nhau đứa con đầu lòng, năm nay cháu hơn 1 tuổi, là 1 bé trai kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Mọi hạnh phúc đến thật hoàn hảo, tôi mừng lắm. Thế nhưng ngày đầu yêu vợ bao nhiêu thì nay nhìn thân hình chẳng còn thon gọn mà trở nên xồ xề thô kệch của cô ấy tôi chẳng còn ham muốn gì. Mỗi khi ra ngoài thấy vợ người này trẻ vợ người kia đẹp cô gái này xinh tôi lại ao ước vợ mình trở lại như xưa, bởi trước kia cô ấy cũng mi nhon xinh đẹp và duyên dáng lắm nhưng chẳng hiểu sao sau khi sinh con, cô ấy bị nhăn nhúm ở bụng mỡ chảy dài xuống...

Thực sự chẳng còn cảm hứng gì với vợ cả, đôi khi tôi cũng thương vợ lắm nhưng nhìn mỡ bụng hàng ngấn ở bụng ấy tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện chăn gối nữa. Dần dần vợ chồng tôi vẫn bên nhau nhưng chẳng còn hạnh phúc như xưa nữa. Ảnh minh họa: Internet Thế rồi đua đòi bạn bè tôi cũng cặp kè cô này cô nọ mới đầu chỉ là bóc bánh trả tiền sao để cho vợ không biết được nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình vì thực lòng tôi vẫn còn yêu vợ và con lắm.

Sau đó tôi lại sợ bệnh tật bởi những em chân dài nay qua đêm với người này mai qua đêm với người nọ thế là nảy ra ý định kiếm hẳn 1 em chân quê, để nuôi bao để phục vụ chỉ mình tôi nhằm tránh các mối hiểm họa khi chung đụng ở ngoài. Chẳng rõ vợ có biết không nhưng cô ấy vẫn quan tâm tôi như ban đầu, có lúc áy náy với vợ lắm nhưng lại tặc lưỡi mình vẫn là người đàn ông của gia đình vẫn vợ con là nhất thế là đủ. Tôi cho em gái đó tiền, mua đồ đạc rồi cũng tới lúc thuê phòng cho cô ấy, tôi mong chờ đêm đầu tiên của hai đứa, thế nhưng khi ánh đèn bật lên chúng tôi chuẩn bị đến với nhau thì chợt nhìn thấy vết kim châm trên người cô ấy, ai tinh tường nhìn sẽ biết dấu vết của người từng chích hút mới vậy. Ảnh minh họa: Internet Tôi như hóa đá và ngất tại chỗ, tôi đau đớn hụt hẫng và tự trách mình, lúc này tôi chợt nhớ tới vợ, thương cô ấy vô cùng và hối hận vì đã chút trót dại với 1 cô nhìn như chân quê, trong trắng chẳng ai ngờ đó chỉ là vỏ bọc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-che-com-nguoi-o-nha-di-an-pho-nong-ben-ngoai-ai-ngo-ngay-dem-dau-tien-khi-den-vua-bat-sang-toi-da-chet-ngat-vi-thay-thu-ay-532098.html