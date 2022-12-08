Chán chê 'cơm nguội' ở nhà đi ăn 'phở nóng' bên ngoài, ai ngờ ngay đêm đầu tiên khi đèn vừa bật sáng tôi đã chết ngất vì thấy thứ ấy

Tâm sự 08/12/2022 15:58

Thực sự chẳng còn cảm hứng gì với vợ cả, đôi khi tôi cũng thương vợ lắm nhưng nhìn mỡ bụng hàng ngấn ở bụng ấy tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện chăn gối nữa.

Lấy vợ được 3 năm chúng tôi đã có với nhau đứa con đầu lòng, năm nay cháu hơn 1 tuổi, là 1 bé trai kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Mọi hạnh phúc đến thật hoàn hảo, tôi mừng lắm. Thế nhưng ngày đầu yêu vợ bao nhiêu thì nay nhìn thân hình chẳng còn thon gọn mà trở nên xồ xề thô kệch của cô ấy tôi chẳng còn ham muốn gì.

Mỗi khi ra ngoài thấy vợ người này trẻ vợ người kia đẹp cô gái này xinh tôi lại ao ước vợ mình trở lại như xưa, bởi trước kia cô ấy cũng mi nhon xinh đẹp và duyên dáng lắm nhưng chẳng hiểu sao sau khi sinh con, cô ấy bị nhăn nhúm ở bụng mỡ chảy dài xuống...

Thực sự chẳng còn cảm hứng gì với vợ cả, đôi khi tôi cũng thương vợ lắm nhưng nhìn mỡ bụng hàng ngấn ở bụng ấy tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện chăn gối nữa. Dần dần vợ chồng tôi vẫn bên nhau nhưng chẳng còn hạnh phúc như xưa nữa.

Chán chê 'cơm nguội' ở nhà đi ăn 'phở nóng' bên ngoài, ai ngờ ngay đêm đầu tiên khi đèn vừa bật sáng tôi đã chết ngất vì thấy thứ ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi đua đòi bạn bè tôi cũng cặp kè cô này cô nọ mới đầu chỉ là bóc bánh trả tiền sao để cho vợ không biết được nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình vì thực lòng tôi vẫn còn yêu vợ và con lắm.

Sau đó tôi lại sợ bệnh tật bởi những em chân dài nay qua đêm với người này mai qua đêm với người nọ thế là nảy ra ý định kiếm hẳn 1 em chân quê, để nuôi bao để phục vụ chỉ mình tôi nhằm tránh các mối hiểm họa khi chung đụng ở ngoài.

Chẳng rõ vợ có biết không nhưng cô ấy vẫn quan tâm tôi như ban đầu, có lúc áy náy với vợ lắm nhưng lại tặc lưỡi mình vẫn là người đàn ông của gia đình vẫn vợ con là nhất thế là đủ.

Tôi cho em gái đó tiền, mua đồ đạc rồi cũng tới lúc thuê phòng cho cô ấy, tôi mong chờ đêm đầu tiên của hai đứa, thế nhưng khi ánh đèn bật lên chúng tôi chuẩn bị đến với nhau thì chợt nhìn thấy vết kim châm trên người cô ấy, ai tinh tường nhìn sẽ biết dấu vết của người từng chích hút mới vậy.

Chán chê 'cơm nguội' ở nhà đi ăn 'phở nóng' bên ngoài, ai ngờ ngay đêm đầu tiên khi đèn vừa bật sáng tôi đã chết ngất vì thấy thứ ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi như hóa đá và ngất tại chỗ, tôi đau đớn hụt hẫng và tự trách mình, lúc này tôi chợt nhớ tới vợ, thương cô ấy vô cùng và hối hận vì đã chút trót dại với 1 cô nhìn như chân quê, trong trắng chẳng ai ngờ đó chỉ là vỏ bọc.

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ