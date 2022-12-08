'Phục kích' bắt ghen chồng ngoại tình nhưng khi cửa phòng khách sạn hé mở, tôi đã sốc ngất vì cảnh tượng đập vào mắt mình

Tâm sự 08/12/2022 09:35

Tôi thấy chồng có vẻ lạnh nhạt, anh liên tục ôm điện thoại 24/24. Thỉnh thoảng khúc khích cười như bắt được vàng, đi tắm đi vệ sinh cũng ôm điện thoại thậm chí còn cài mật khẩu. Chuyện vợ chồng cũng nhạt hẳn, linh tính mách bảo có sự không hay.

Tôi và chồng cũng có 5 năm vợ chồng và 2 năm yêu nhau trước đó. Tôi cũng đã không ít lần khổ sở vì thói trăng hoa của chồng. Nhưng lỡ có bầu nên đành cưới anh. Lấy nhau xong, có vẻ như anh cũng bớt ong bướm hơn, lo lắng cho vợ con mặc dù tiền lương anh vẫn giữ khư khư.

Tôi cũng là người phụ nữ độc lập về kinh tế nên cũng không tới mức khốn đốn quá. Cũng biết chăm chút cho bản thân ấy vậy mà.

Bữa đó tôi thấy chồng có vẻ lạnh nhạt, anh liên tục ôm điện thoại 24/24. Thỉnh thoảng khúc khích cười như bắt được vàng, đi tắm đi vệ sinh cũng ôm điện thoại thậm chí còn cài mật khẩu. Chuyện vợ chồng cũng nhạt hẳn, linh tính mách bảo có sự không hay.

'Phục kích' bắt ghen chồng ngoại tình nhưng khi cửa phòng khách sạn hé mở, tôi đã sốc ngất vì cảnh tượng đập vào mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều ngày điều tra, hôm ấy, biết rõ chính xác địa chỉ phòng khách sạn chồng và nhân tình đang ở, tôi bấn loạn đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Không dám nói với ai mà dùng hết sức bình sinh đi tới đó.

Cánh cửa phòng bật mở, tôi gần như sốc khi thấy người con gái đó ra mở cửa còn chồng phía trong thì chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang người. Nhân tình của chồng không ai khác lại chính là cô bạn thân hay chơi với hội chồng tôi. Tôi còn thường xuyên rủ cô ta đến nhà ăn cơm, trò chuyện. Có lẽ cô ta còn độc thân nên lại càng biết cách quyến rũ đàn ông.

'Phục kích' bắt ghen chồng ngoại tình nhưng khi cửa phòng khách sạn hé mở, tôi đã sốc ngất vì cảnh tượng đập vào mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi và cả người cô ta cũng sốc không kém. Tôi không đủ can đảm mà lao vào đánh ghen. Vội vã bắt taxi trở về. Tôi thực tình không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nữa. Tôi vẫn còn yêu chồng, cũng không muốn ly hôn nhưng làm sao để tách họ được đây. Xin cho tôi lời khuyên với.

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Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi mừng lắm, cười hỉ hả như trút được gánh nặng vậy. Đám cưới nhà tôi diễn ra linh đình lắm.

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