Cứ một hai tuần lại thấy chị sếp nhắn tin cần chồng tôi giúp, tôi bực bội: 'Cửa khóa gọi thợ khóa, anh là thợ khóa hả?'

Lại nói về chồng tôi, anh là người có ngoại hình bình thường, thế nhưng ưu điểm ở anh chính là lòng nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, anh được tín nhiệm đề bạt lên chức trưởng nhóm, nhân viên trong công ty thì 100 người có tới 99 người yêu quý anh.

Tôi lập gia đình đã 7 năm nay, chúng tôi có một cô con gái xinh xắn. Dù bố mẹ 2 bên giục tôi sớm có thêm bé thứ 2 nhưng vì muốn có thời gian cho chồng phấn đấu công danh, sự nghiệp, tôi tạm thời gác lại kế hoạch sinh con đẻ cái.

Thế nhưng, nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc một cô bé con nào đó cảm nắng anh, có lẽ tôi đã không khó xử như khi viết ra những dòng này. Người khiến tôi băn khoăn, nghi ngờ nhất lại chính là sếp của chồng tôi.

Nhiều người bảo tôi tu bao nhiêu kiếp mới lấy được người chồng như vậy. Tôi cũng gật gù cho rằng, đàn ông thời nay như anh thật hiếm có, khó tìm, dù rằng tính cách hào hiệp của anh đôi khi khiến không ít lần các cô gái trẻ “tưởng bở”.

Ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ cách đây 1 năm, khi sếp nữ của chồng tôi - một phụ nữ đẹp và sắc sảo quyết định làm mẹ đơn thân. Quả thực, biết tin gia đình chị, tôi cũng buồn lây vì tôi vốn hâm mộ chị lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn nhớ, thời điểm ấy, ngày nào chồng tôi cũng đi về muộn hơn. Khi thì chị sếp rủ anh chị em trong phòng đi nhậu, lúc chồng tôi lại đưa chị về khi chị say mèm, đó là chưa kể tới những lần đi công tác hay gặp nhau trên cơ quan…

Thế nhưng, khoảng 3 tháng nay, chồng tôi có những hành động kỳ quặc và khó hiểu. Anh bắt đầu đặt mật khẩu điện thoại, máy tính cũng như Facebook để che giấu điều gì đó. Rồi hầu như 1 tuần 2, 3 lần, anh đều nhận được tin nhắn hay điện thoại của chị sếp nhờ giúp đỡ các công việc trong gia đình.

Có lần, cuối tuần, 2 vợ chồng tôi đang sửa soạn cho con về nhà ngoại chơi. Bỗng nhiên anh nhận được điện thoại. Lát sau anh quay ra cười giả lả xin lỗi vợ: “Thôi em với Bông đi taxi sang nhà bố mẹ, anh đi qua nhà chị Nga sửa giúp chị cái cửa phòng ngủ, chả hiểu thế nào thằng ku con nó sập cửa lại giờ không tìm thấy chìa khóa”.

Tôi bực bội: “Cửa khóa gọi thợ khóa, anh là thợ khóa hả?”.

Chồng tôi xoa dịu: “Thôi, anh chỉ qua gọi giúp chị ấy ông thợ sửa khóa nào đến nhà, chứ chồng em ăn còn không xong huống gì sửa khóa. Nghĩ nhà có 2 mẹ con cũng tội, phụ nữ thì động tới mấy việc này chả biết nhờ ai”.

Nói rồi chồng tôi vẫy cái taxi trước nhà cho mẹ con tôi đi trước, còn anh phóng vụt đến nhà sếp.

Tôi hậm hực mãi, nhưng thấy thái độ chồng xun xoe nịnh vợ, tôi lại phì cười cho qua. Cũng chỉ tại chồng tôi tốt tính quá thôi mà.

Vài hôm sau, vừa ăn tối xong, cả nhà đang ngồi xem tivi, tôi có điện thoại. Chẳng hiểu sao sếp chồng tôi gọi cho tôi làm gì, tôi nhấc máy, chị nói: “Thu à, chị Nga đây. Chị lại làm phiền vợ chồng em quá. Khổ lắm chẳng hiểu sao cái vòi nước nhà chị bị hỏng, nó cứ nhỏ nước tong tong cả đêm làm đêm nào chị cũng mất ngủ. Chị gọi cho em để nhờ em có thể cho Thắng qua đây xem giúp chị không? Mấy khoản này, cậu ấy thạo lắm”.

Tôi khó xử thực sự: “À… vâng, sao chị không gọi cho anh Thắng nhà em luôn?”.

Sếp của chồng tôi cười phá lên: “Chị lo em nghĩ chị nhờ chồng em có ý đồ gì, nên chị xin phép em cho đàng hoàng”.

Một lát sau, chồng tôi đi. 3 tiếng sau, anh mới quay về, lúc ấy, mẹ con tôi đã lên giường nằm ngủ.

Cả đêm, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về mối quan hệ kỳ lạ của chồng tôi với sếp của anh ấy. Chẳng nhẽ anh ấy có thể coi người phụ nữ ấy hơn cả vợ con anh sao? Chị ấy đáng thương tới mức chỉ cần gọi 1 câu, mấy chục phút sau anh sẵn sàng có mặt?

Đêm hôm không ngủ, tôi thấy điện thoại của anh màn hình vụt sáng báo hiệu có tin nhắn. Anh thường tắt chuông vì sợ mất giấc ngủ nên cuộc gọi hay tin nhắn chỉ sáng màn hình như vậy thôi. Tôi tò mò, nhè nhẹ đi ra cuối giường ngó dòng tin hiện lên: “Cảm ơn Thắng, không có Thắng, mẹ con Nga không biết nhờ cậy ai”.

Chồng tôi với sếp của anh ấy thân thiết từ bao giờ để chỉ gọi tên của nhau mà chẳng xưng hô chị em từ lúc nào vậy? Tôi nhìn chồng và con gái đang say ngủ, mà lo âu chẳng biết nếu sự thực như tôi đã nghĩ, tôi sẽ đối diện với điều đó thế nào đây?

Tôi cố nén lại cơn ghen tuông trong lòng mình vì nghĩ rằng, tính cách chồng tôi lâu nay luôn nhiệt tình với mọi người như vậy. Có thể tôi đã hiểu nhầm anh. Tôi định bụng nhân cơ hội nào đó nói chuyện cho rõ ràng, thì một hôm anh đi về muộn, khoe với tôi tin vui chị Nga đang đề bạt anh lên làm phó phòng. Nhìn anh vui sướng, tôi chẳng biết trong lòng mình nên vui hay nên buồn…

Cũng từ ngày ấy, chồng tôi vắng nhà nhiều hơn, về khuya hơn và thỉnh thoảng cuối tuần lại có điện thoại của chị Nga nhiều hơn trước. Thậm chí, có lần thằng bé con nhà chị Nga còn mạnh bạo gọi điện cho chồng tôi tới đưa nó đi chơi. Anh không sang ngay nhưng vui vẻ hẹn với nó một hôm nào khác, như thể anh chẳng có con vậy.

Tôi lầm bầm, anh bảo: “Em phải thông cảm với người khác chứ, nó thiệt thòi đủ đường, bố thì không quan tâm, có 2 mẹ con thui thủi”.

Tôi rơm rớm nước mắt, phải chăng, khi anh đi chơi với thằng bé đó, 2 mẹ con tôi cũng ở nhà lủi thủi chơi với nhau đấy thôi. Anh dễ dàng thương xót người khác, còn tôi và con gái anh, anh vô tâm vậy sao?

Đến nước này, tôi rối trí quá, chẳng biết phải làm sao. Mọi chuyện chẳng có bằng cớ rõ ràng, tôi nói gì cũng chỉ ghen tuông vô cớ. Nếu sự đã rõ như ban ngày, thì gia đình tan nát rồi chẳng còn thời gian mà đắn đo nghĩ ngợi.

Tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh này, phải làm thế nào để sếp của chồng tôi đừng gọi cho anh nữa?