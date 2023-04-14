Cứ đến đêm là nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, khi sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay bên trong

Tâm sự 14/04/2023 11:56

Dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy bất an. Ngày nào lúc nửa đêm cũng nghe tiếng động lạ ở căn nhà mới bên cạnh. Đi ngang phòng của chồng, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì không có anh ở phòng.

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc chồng phản bội mình. Bởi anh là người có học thức, vẻ ngoài đạo mạo, lại hay nói triết lý, rất nhã nhặn và tử tế. Nào ngờ người chồng giám đốc mà tôi luôn tự hào lại che giấu bí mật tày trời này. 

Gia cảnh của anh không khá giả. Từ nhỏ anh đã phải vừa làm vừa học để trang trải học phí cũng như đỡ đần cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, anh đi làm vài năm đã leo lên được chức vụ mà nhiều người mơ ước. Vì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh mà tôi đã đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai nhắn tin, hẹn hò qua lại rồi cuối cùng đi đến hôn nhân.

 

Anh là người đàn ông tử tế, hiểu tâm lý phụ nữ. Nhất là giai đoạn vợ mang bầu, anh chăm sóc vợ từng chút một. Anh lấy tiền tích cóp được nhiều năm nay đổi căn hộ khác lớn hơn để mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái. Tôi cứ nghĩ bản thân đã vớ được "vàng mười" nào ngờ mọi việc lại không viên mãn như tôi nghĩ.

Cứ đến đêm là nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, khi sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ở cữ, tôi nghe người giúp việc nói có cô hàng xóm nào đó mới chuyển đến. Cô ấy xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Chồng tôi nhiệt tình giúp đỡ cô ấy chuyển nhà, rồi sửa hộ ống nước, bóng đèn hư. Hỏi anh thì anh nói cô ấy độc thân, không chồng, không bạn trai nên mới nhờ vả anh làm những chuyện đó. Là đàn ông, làm sao anh có thể từ chối được.

Dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy bất an. Ngày nào lúc nửa đêm cũng nghe tiếng động lạ ở căn nhà mới bên cạnh. Nghe nói cô gái ấy còn độc thân, tại sao lại có những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tía tai như vậy. Những âm thanh đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và con nên lần đó tôi quyết định nói chuyện tế nhị với cô hàng xóm.

Tuy nhiên, có vẻ cô ta không nghe lọt tai lời nhắc của tôi. Đêm đó tôi đành sang gõ cửa để nhắc nhở. Đi ngang phòng của chồng, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì không có anh ở phòng. Từ ngày tôi ở cữ, hai vợ chồng ngủ riêng. Linh cảm của tôi mách bảo có chuyện gì đó không lành. Lấy hết can đảm, tôi sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Cứ đến đêm là nhà hàng xóm phát ra những âm thanh nhạy cảm và ám muội, khi sang góp ý tôi tá hỏa phát hiện đôi dép của ông xã mình ngay bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau, cô hàng xóm quấn chiếc khăn hờ hững đi ra mở cửa, vẻ mặt khó tôiu. Tôi xin cô ta nhỏ tiếng, cô ta chỉ gật đầu không nói gì. Trước khi cửa đóng, tôi loáng thoáng phát hiện đôi dép của chồng ở bên trong. Không nói nhiều, tôi đẩy mạnh cửa và thấy anh đang nằm trên giường của cô hàng xóm.

Gặp nhau trong tình cảnh này, tôi đờ người. Anh cũng há hốc mồm không nói nên lời. Tôi không ngờ lại phát hiện chồng ngoại tình ngay bên cạnh nhà. Tôi sốc nặng khi người chồng giám đốc mà tôi thường tự hào lại làm trò ghê tởm như thế này sau lưng vợ.

Vợ đi làm kiếm tiền về, chồng ở nhà dẫn nhân tình về nhà quần nhau thâu đêm suốt sáng, tưởng mọi chuyện êm đẹp nào ngờ đã bại lộ nhờ vào một que tâm

Vợ đi làm kiếm tiền về, chồng ở nhà dẫn nhân tình về nhà quần nhau thâu đêm suốt sáng, tưởng mọi chuyện êm đẹp nào ngờ đã bại lộ nhờ vào một que tâm

Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả.

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