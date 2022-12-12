Cứ 2h sáng lại thấy vợ dậy dọn nhà vệ sinh, hôm đi làm về khuya, chồng lén làm điều bất ngờ cho cô ấy thì nhận ra món đồ ‘khủng khiếp’ bên trong

Tâm sự 12/12/2022 17:07

Cuộc sống hạnh phúc cùng vợ trẻ là điều mà tôi luôn trân trọng, nâng niu, dành nhiều tình cảm cho em nhất có thể. Vợ tôi vốn có ngoại hình xinh đẹp nên tôi lại càng lo lắng.

Vào nhà tắm rửa mặt, chợt nhớ mấy hôm nay vợ toàn 2 giờ sáng dậy cọ rửa nhà tắm nên Thành quyết định đ.ánh rửa bồn cầu giúp vợ. Tí nữa vào ngủ anh sẽ nói cho vợ biết để cô không phải dậy giữa đêm nữa..

Cưới nhau được 2 năm và cuộc sống của vợ chồng Thành khá hạnh phúc khi chồng làm công nhân còn vợ làm ở công ty du lịch. Hồi cưới nhau ai cũng bảo giữa Thành và vợ chênh lệch về cả học thức lẫn ngoại hình nên tình cảm khó mà bền được:

- Mày cẩn thận, lấy vợ làm hướng dẫn du lịch rồi nó đi khắp nơi có ngày mất vợ như chơi. Con Quỳnh lại xinh gái thế, xa chồng đầy trai nó theo…

- Chị yên tâm, em với cô ấy yêu nhau thật lòng, sẽ không có chuyện vợ em phản bội em đâu.

Sau khi cưới nhau Quỳnh vẫn thường xuyên phải đi tour nên việc sinh con 2 vợ chồng chưa thể làm ngay. Thành cũng không muốn ép vợ, để cô ấy tung tẩy theo sở thích của mình 1 vài năm nữa. Thành mới 27, Quỳnh 25 còn trẻ chán. Chính vì vậy 2 năm quan họ vẫn là vợ chồng son, nhìn Quỳnh cứ tự do phơi phới như gái chưa chồng vậy.

Quỳnh rất ít khi ở nhà, 1 năm cô đi tới 9 tháng nhưng thời gian nào được ở nhà nghỉ ngơi thì Thành chẳng để vợ động chân động tay vào bất cứ việc gì. Anh làm hết mọi việc cho vợ nghỉ ngơi. Nhiều người bảo anh là ông chồng hiếm thấy, chứ như người ta thế có mà bắt vợ ở nhà ngay, không có đi đâu cả. Đàn bà là phải ở nhà nội trợ mà…

Cứ 2h sáng lại thấy vợ dậy dọn nhà vệ sinh, hôm đi làm về khuya, chồng lén làm điều bất ngờ cho cô ấy thì nhận ra món đồ ‘khủng khiếp’ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quỳnh tính năm sau mới xin về làm văn phòng ở công ty để chuẩn bị cho việc sinh con, cô còn muốn đi thêm 1 năm nữa. Bố mẹ chồng ở quê dễ tính nên chẳng ai ép được Quỳnh cả, Thành thì lại càng dễ. Căn nhà 2 vợ chồng đang ở vẫn là nhà thuê nhưng dự định vợ chồng cô sẽ dồn tiền mua lại khi có điều kiện.

Lần này Quỳnh lại được nghỉ ở nhà 10 hôm trước khi đi chuyến mới. Về được 2 ngày thì cô bị cảm, thế nhưng đêm nào Thành cũng thấy vợ lọ mọ bò dậy kì cọ nhà vệ sinh. Tính Quỳnh sạch sẽ không bao giờ để nhà cửa bẩn, thương vợ Thành giục vợ đi ngủ nhưng Quỳnh lại xua tay.

- Em không sao, chỉ sổ mũi chút thôi. Em cứ đi biền biệt để anh ở nhà lọ mọ 1 mình, giờ tranh thủ về thì dọn dẹp giúp anh.

- Nhưng em đang mệt, em không phải dậy sớm vậy đâu.

- Anh còn làm ca, thức cả đêm chẳng kêu mệt nữa là em vài việc con con thế này.

Gàn vợ không được Thành đành để vợ dậy dọn dẹp còn mình thì ngủ tiếp. Hôm ấy đi làm ca 2 định đêm về nhà ăn thì vợ gọi điện nói anh cứ ăn ở ngoài đi, cô có người bạn hẹn nên không nấu cơm được:

- Vậy em cứ đi với bạn đi, hết giờ làm anh sẽ ở lại ăn cơm cùng mọi người xong rồi về. Mà hôm nay là sinh nhật anh Thành tổ trưởng tổ anh, có khi mọi người còn uống rượu đến 1h đêm ấy.

- Vâng, thế anh cũng vui vẻ cùng anh em nhé. Không cần phải về sớm đâu ạ.

Nhưng rồi hết giờ làm Thành lại về nhà ngay chứ không ở lại cùng mọi người vì anh thấy bụng mình cứ đau âm ỉ. Thấy xe của vợ để ngoài sân nên Thành biết vợ đã về rồi. Anh rón rén mở khóa cửa vào nhà vì không muốn làm vợ thức giấc.

Cứ 2h sáng lại thấy vợ dậy dọn nhà vệ sinh, hôm đi làm về khuya, chồng lén làm điều bất ngờ cho cô ấy thì nhận ra món đồ ‘khủng khiếp’ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào nhà tắm rửa mặt, chợt nhớ mấy hôm nay vợ toàn 2 giờ sáng dậy cọ rửa nhà tắm nên Thành quyết định đ.ánh rửa bồn cầu giúp vợ. Tí nữa vào ngủ anh sẽ nói cho vợ biết để cô không phải dậy giữa đêm nữa. Nghĩ là làm Thành vớ vội cái cọ nhà vệ sinh, nhưng vừa mới mở nắp bồn cầu ra thì anh choáng váng.

Trong nhà vệ sinh nổi lềnh phềnh b.ao c.ao s.u dùng rồi? Tại sao lại có b.ao c.ao s.u để ở đây, vợ chồng anh mỗi lần quan hệ chính anh toàn mang nó ra thùng rác bỏ cơ mà. Dũng vội vàng quay ra định vào buồng hỏi vợ thì sốc ngất khi nghe vợ đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Anh về nhà rồi hả? Em vẫn nằm trên giường, mệt muốn c.hết. Tí lại phải dậy để tống cái của nợ trong bồn cầu đi không chồng em về phát hiện ra. Mấy đêm nay đêm nào anh cũng mò qua đòi làm em cứ phải hì hục xả nước nhà vệ sinh, lão chồng ngố nhà em còn tưởng em dậy cọ nhà vệ sinh nữa kìa… May mà chưa bị lão phát hiện.

- Khốn nạn, cô dám thốt ra những lời nó à. Cô dám gọi trai đến nhà giữa đêm để hành lạc sao? Con đàn bà mất nết. Tôi đúng là ngu khi lấy cô.

Thành nổi điên tát vợ tới tấp rồi đuổi thẳng ra khỏi phòng trọ. 2 năm qua anh yêu thương, tin tưởng vợ hết mực ai ngờ Quỳnh trơ trẽn tới mức này. Về nhà còn dám đưa nhân tình về thì thử hỏi mỗi lần cô ta dẫn khách đi du lịch thì như thế nào đây?

 

Đêm nào cũng thấy chồng hì hụi dọn gác xép đến mệt lử, cho đến một ngày nhìn qua khe hở nhỏ, vợ bần thần vì cảnh tượng chồng làm chuyện đó với một cô gái

Đêm nào cũng thấy chồng hì hụi dọn gác xép đến mệt lử, cho đến một ngày nhìn qua khe hở nhỏ, vợ bần thần vì cảnh tượng chồng làm chuyện đó với một cô gái

Gia đình tôi có hai người con, chồng thành đạt, có sự nghiệp tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi cũng thường xuyên phụ giúp việc cho chồng, chăm lo con cái vô cùng chu đáo.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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