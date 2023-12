'Còng lưng' trả nợ cho ngôi nhà đứng tên cha mẹ chồng, thái độ của chồng càng khiến tôi uất nghẹn, muốn ly hôn lập tức

Tôi ngây thơ tin lời anh, trong khi sổ đỏ vẫn đứng tên ba mẹ chồng. Gần năm năm qua, vợ chồng tôi mới trả được hai phần ba tiền nợ làm nhà. Toàn bộ thu nhập của chồng đủ để trả tiền nợ hàng tháng còn tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do tôi xoay xở. Ba mẹ chồng góp mỗi tháng 2 triệu đồng tiền ăn, còn mọi thứ đều do chúng tôi lo kể cả giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay.

Sau ngày cưới, vợ chồng tôi về quê làm lễ lại mặt, thím Ba kéo tay tôi to nhỏ: “Số con vậy mà sướng, chẳng bù cho cái Thảo nhà dì, cưới mấy năm rồi vẫn phải đi ở trọ”. Nhưng chỉ một tuần sau đám cưới, chồng đã gom góp tiền lẫn vàng cưới để đi trả nợ. Anh giải thích, để xây được ngôi nhà này, ba mẹ phải vay mượn khá nhiều, giờ hai vợ chồng có nghĩa vụ trả vì trước sau gì cũng là nhà của chúng tôi.

Từ ngày xảy ra chuyện, không khí gia đình rất căng thẳng. Chồng vò đầu bứt tóc, thất vọng trước cách cư xử của ba, còn tôi thấy hụt hẫng và có chút hoang mang trong lòng. Lúc này, chồng mới kể chuyện, trước đó vợ chồng anh trai mới cưới, ba mẹ cũng bảo ở chung, góp tiền xây nhà nhưng chị dâu không đồng ý nên ra ở riêng. Sau đó, ba mẹ mới vay tiền xây nhà rồi giao cho chồng tôi trả với lý do sau này sẽ ở chung với vợ chồng tôi.

Tôi bàn với chồng, chúng tôi sẽ giao lại phần trả nợ cho ba mẹ còn tự tích lũy để tìm đường ra riêng, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh lo lắng với số tiền lương hưu hiện tại của ba mẹ chồng, thì ông bà không thể gánh tiền nợ hàng tháng. Do bất đồng quan điểm, vợ chồng tôi to tiếng nhiều ngày nên mẹ chồng biết chuyện. Bà bảo tất cả rắc rối đều do tôi xúi chồng mượn sổ đỏ vay tiền, không đạt được mục đích nên quay sang chia rẽ tình cảm cha con.

Tôi uất ức khi bị đổ tiếng oan như thế, bao nhiêu năm dành dụm chắt chiu trả nợ mà không hề được ghi nhận. Buồn nhất là việc chồng tôi chỉ im lặng. Tôi không biết phải làm thế nào, tiếp tục ở chung và trả nợ tiền nhà, hay kiên quyết đòi ra riêng. Chọn con đường nào cũng khó, vì ra riêng thì không có tiền, còn ở lại trả nợ thì thấy tương lai trước mắt rất mờ mịt, xin cho tôi lời khuyên...