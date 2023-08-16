Con trai bị ốm, tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng thấy anh không nhấc máy, một lúc sau nhận được tin nhắn tôi òa khóc như một đứa trẻ vì một câu nói

Tâm sự 16/08/2023 12:42

Trong quá trình ly hôn, tôi sống cùng con trai và thường không liên lạc với chồng cũ, vì anh thật sự làm tổn thương trái tim tôi.Nhưng một ngày nọ, khi con trai tôi mắc bệnh và phải nhập viện, tôi không thể tự mình chăm sóc được, vì vậy tôi gọi điện cho chồng cũ, nhưng anh không nghe máy.

 

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được nửa năm rồi. Ban đầu, chúng tôi đã gặp nhau thông qua một cuộc hẹn hò sắp xếp.

Lần gặp đầu tiên, chúng tôi cảm thấy các khía cạnh khá phù hợp, vì vậy chúng tôi quyết định ở bên nhau.

Tình cảm giữa tôi và chồng cũ rất thuận lợi từ đó. Khi ấy, điều kiện gia đình của chúng tôi không tốt, nhưng chúng tôi thật sự yêu nhau, thật sự là như vậy.

Với tình yêu trong lòng, dù chúng tôi trải qua những ngày khó khăn, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Con trai bị ốm, tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng thấy anh không nhấc máy, một lúc sau nhận được tin nhắn tôi òa khóc như một đứa trẻ vì một câu nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau sáu tháng kết hôn, tôi đã mang thai. Khi đó, chồng cũ càng quan tâm, chăm sóc tôi hơn. Sau đó, tôi sinh con trai, và gia đình nhỏ của chúng tôi trở nên hạnh phúc và ấm cúng hơn.

Tuy nhiên, vì việc có con, chồng cũ của tôi càng cống hiến cho công việc, anh luôn nói rằng phải tiết kiệm tiền cho con, để con không phải trải qua những ngày khó khăn như chúng tôi.

Vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, chồng cũ của tôi ở nhà càng ít đi. Khi đó, con trai còn nhỏ, nên tôi phải một mình ở nhà chăm sóc con.

Đôi khi tôi bận đến mức không có thời gian ăn cơm, nhưng khi nghĩ về việc chồng cố gắng làm việc khó để chúng tôi có cuộc sống tốt hơn, tôi không thể than phiền.

Ngược lại, mỗi lần chồng trở về, tôi luôn quan tâm đặc biệt đến anh ấy và tình cảm giữa chúng tôi cũng luôn tốt đẹp.

Con trai bị ốm, tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng thấy anh không nhấc máy, một lúc sau nhận được tin nhắn tôi òa khóc như một đứa trẻ vì một câu nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chồng cũ trở về nhà ít hơn, tiền mà anh ta mang về cũng ngày càng ít đi. Cuối cùng, tôi phát hiện ra những tin nhắn tình cảm giữa anh và một người phụ nữ khác trong điện thoại của chồng.

Tôi biết rằng chồng cũ đã có một người phụ nữ khác, vì vậy tôi đề xuất ly hôn. Trong quá trình ly hôn, tôi sống cùng con trai và thường không liên lạc với chồng cũ, vì anh thật sự làm tổn thương trái tim tôi.

Nhưng một ngày nọ, khi con trai tôi mắc bệnh và phải nhập viện, tôi không thể tự mình chăm sóc được, vì vậy tôi gọi điện cho chồng cũ, nhưng anh không nghe máy.

Không lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn trả lời: “Bạn và chồng đã ly hôn rồi, xin đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn và tôi đang mang thai, anh ấy vẫn cần chăm sóc tôi. Vì vậy, xin đừng liên lạc với anh ấy nữa sau này”.

Khi nhận được tin nhắn này, tôi bỗng nhiên rơi nước mắt như mưa. Tự dưng, tôi cảm thấy mình thực sự thất bại, một cuộc hôn nhân đã tốt đẹp, nhưng tôi đã thất bại trong việc duy trì nó.

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Tiểu Hoa nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng nhìn sang chồng mình thấy anh đang chọn mua các sản phẩm dinh dưỡng. Sau đó, cô nhỏ giọng nói với chị hàng xóm: “Chị ơi, nói nhỏ đi, tôi chưa cho anh ấy biết chuyện này, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hiện tại tôi không dám để anh ấy biết”.

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