Chồng cũ gọi điện nói nhớ con gái, tôi mang bé đến nhà nhưng vừa mở cửa ra tôi sợ hãi khi nhìn thấy một nhóm người bên trong

Tâm sự 15/08/2023 14:25

Sau khi ly hôn, anh vẫn thường hỏi thăm tình hình con gái, tuy nhiên tôi ít quan tâm và cảm thấy rằng sau khi ly hôn thì không cần liên lạc nữa. Một lần anh gọi điện, nói muốn gặp con gái và bảo đưa con gái đến nhà, anh còn nói sẽ mang lại cho tôi một điều bất ngờ.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ quyết định ly hôn với chồng sau khi nhận ra người đàn ông không quan tâm đến mình.

Sau một thời gian hẹn hò, chúng tôi đã gặp gia đình của nhau. Vị trí ngôi nhà của gia đình chồng rất tốt, căn nhà được sắp xếp gọn gàng và ấm cúng, mẹ chồng cũng rất hài lòng với tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy đã tặng cho tôi 1000 tệ (khoảng 3,3 triệu), tôi có thể nhận ra rằng bà ấy rất hài lòng với tôi. Bố mẹ tôi cũng không có ý kiến gì và cho rằng gia đình chồng tôi cũng tốt, công việc ổn định, vì vậy tôi đã yên tâm lấy chồng.

Sau khi kết hôn, chồng tôi rất thật thà, đi làm đúng giờ hàng ngày, nhưng anh ấy lại không quan tâm đến tôi. 

Khi tâm trạng của tôi không tốt, anh ấy cũng không đến an ủi. Sự khó khăn và phiền muộn trong lòng tôi không có nơi để giãi bày, chỉ có thể làm việc chăm chỉ để giải tỏa. 

Chồng cũ gọi điện nói nhớ con gái, tôi mang bé đến nhà nhưng vừa mở cửa ra tôi sợ hãi khi nhìn thấy một nhóm người bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian đó, tôi còn nhận ra rằng anh ấy rất lười, tôi bận rộn cả ngày, anh cũng không tự mình làm việc nhà. Khi mang bầu, tôi vẫn giặt giũ, nấu ăn và lau nhà.

Sau đó, tôi sinh ra một cô con gái, mẹ chồng rất vui mừng và thích con gái, nhưng về cách giáo dục con cái, gia đình chúng tôi có quan điểm khác nhau.

Tư tưởng của mẹ chồng cổ hủ, không bao giờ cho trẻ sử dụng tã lót, nói rằng trẻ khóc như vậy cũng không sao cả.

 Mẹ chồng chỉ thích ôm con khi con vui, còn khi con khóc, ngay lập tức đưa con lại cho tôi. Chồng tôi không biết chăm sóc con, thường phàn nàn về việc con gái khóc nhiều và chỉ chơi điện thoại di động một mình trong phòng khách.

Sau khi sinh con gái, tôi vốn đã chán nản, lại gặp nhiều chuyện không vui nên càng phiền muộn hơn, tôi thường xuyên cãi vã với chồng.

Chồng cũ gọi điện nói nhớ con gái, tôi mang bé đến nhà nhưng vừa mở cửa ra tôi sợ hãi khi nhìn thấy một nhóm người bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi con gái được một tuổi, tôi đòi ly hôn, anh giữ tôi rất lâu nhưng tôi không cảm động nên tôi ly hôn. Anh ấy cũng cho tôi 200.000 nhân dân tệ (khoảng 660 triệu) và bảo tôi hãy sống thật tốt.

Sau khi ly hôn, anh vẫn thường hỏi thăm tình hình con gái, tuy nhiên tôi ít quan tâm và cảm thấy rằng sau khi ly hôn thì không cần liên lạc nữa.

Một lần anh gọi điện, nói muốn gặp con gái và bảo đưa con gái đến nhà, anh còn nói sẽ mang lại cho tôi một điều bất ngờ.

Cứ như thế, , tôi chỉ có thể đến nhà của người chồng cũ cùng với con gái. Khi mở cửa, tôi nhìn thấy cả ông bà và những người thân của chồng đều ở đây, tôi đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, họ đang làm gì ở đây?

Lúc này, người chồng cũ nói: “Tiểu Hồng, liệu em có thể kết hôn lại với anh một lần nữa không? Sau khi ly hôn, anh đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy trước đây tất cả đều do anh không tốt, đã làm em chịu nhiều đau khổ. Anh không thể thiếu em và con gái, chúng ta hãy tái hôn nhé?”

Trong ánh mắt của anh tràn đầy hi vọng, tôi đang lưỡng lự, cảm thấy rằng nên kiểm tra anh một thời gian trước khi quyết định.

 

 

Chồng cùng vợ đi siêu thị để mua thực phẩm cho bà bầu, nghe xong cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân viên bán hàng, anh gần như gục xuống đất

Chồng cùng vợ đi siêu thị để mua thực phẩm cho bà bầu, nghe xong cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân viên bán hàng, anh gần như gục xuống đất

Tiểu Hoa nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng nhìn sang chồng mình thấy anh đang chọn mua các sản phẩm dinh dưỡng. Sau đó, cô nhỏ giọng nói với chị hàng xóm: “Chị ơi, nói nhỏ đi, tôi chưa cho anh ấy biết chuyện này, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hiện tại tôi không dám để anh ấy biết”.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự gia đình

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