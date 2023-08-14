Chồng cùng vợ đi siêu thị để mua thực phẩm cho bà bầu, nghe xong cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân viên bán hàng, anh gần như gục xuống đất

Tâm sự 14/08/2023 13:39

Tiểu Hoa nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng nhìn sang chồng mình thấy anh đang chọn mua các sản phẩm dinh dưỡng. Sau đó, cô nhỏ giọng nói với chị hàng xóm: “Chị ơi, nói nhỏ đi, tôi chưa cho anh ấy biết chuyện này, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hiện tại tôi không dám để anh ấy biết”.

Tiểu Trương và Tiểu Hoa là cặp đôi mới cưới cách đây không lâu. Tiểu Hoa đã nói với Tiểu Trương rằng cô ấy mang bầu và anh rất vui mừng.

Anh ấy nghĩ trong lòng rằng mình sắp làm cha rồi và có một loại cảm xúc không thể diễn tả được, đó là một loại vui sướng từ đáy lòng.

Tiểu Trương và Tiểu Hoa gặp nhau trên đường, lúc đó cô đang đi xe đạp nhỏ trên đường, nhưng bất ngờ có một cái hố lớn trước mặt nên không kiểm soát được và ngã từ xe xuống.

Lúc đó, Tiểu Trương đi ngang qua và nhìn thấy cô ngã. Anh ấy ngay lập tức giúp đỡ Tiểu Hoa và đưa cô ấy đến bệnh viện.

Anh ấy còn tự nguyện trả tiền thuốc cho Tiểu Hoa, khiến cô cảm thấy anh chàng này rất tốt bụng.

Sau đó, Tiểu Hoa ra khỏi bệnh viện, cô ấy và Tiểu Trương trở thành bạn tốt. Để cảm ơn Tiểu Trương, cô mời anh ấy đi ăn.

Chồng cùng vợ đi siêu thị để mua thực phẩm cho bà bầu, nghe xong cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân viên bán hàng, anh gần như gục xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Trương, người độc thân, dần dần phải lòng cô gái Tiểu Hoa. Bởi vì Tiểu Hoa rất lạc quan và thích cười, bất kể lúc nào cũng thấy cô ấy mang nụ cười nhẹ trên môi.

Còn Tiểu Trương, anh rất lịch sự và đối đãi với các cô gái rất ấm áp, thường xuyên giúp đỡ những người bạn xung quanh. Những điều này Tiểu Hoa đều thấy và cảm kích.

Sau đó, Tiểu Trương thổ lộ với cô ấy và hai người hẹn hò trong 3 năm trước khi kết hôn. Tiểu Trương và Tiểu Hoa cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của họ sắp đến.

Không lâu sau khi kết hôn, Tiểu Hoa mang bầu. Vì Tiểu Trương lo sợ công việc của Tiểu Hoa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa con, anh tạm thời yêu cầu Tiểu Hoa từ chức và ở nhà để dưỡng thai.

Mỗi ngày, khi Tiểu Trương trở về nhà, anh cũng chăm sóc vợ một cách chu đáo. Cả gia đình đều rất mong chờ sự ra đời của đứa con này.

Khi thai nhi 6 tháng tuổi, bụng của Tiểu Hoa đã trở nên lớn. Nhiều đồ dùng gia đình đã hết và Tiểu Hoa là một bà bầu, cần nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Vào một ngày cuối tuần, hai vợ chồng đến một siêu thị để mua sắm và nhân viên cửa hàng là chị họ của Tiểu Hoa.

Hai chị em bắt đầu trò chuyện, chị họ nói với Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa, bụng em lớn như vậy, khi nào thì em lo liệu lễ cưới!”.

Tiêu Hoa nghe vậy nói: “Sẽ không lâu đâu, đứa bé đã được 6 tháng rồi, rất nhanh sẽ ra đời”.

Cô em họ lại nhỏ giọng nói: “Chồng cô có biết cô và con trai của chồng cũ đang được nuôi dưỡng ở quê không?”

Tiểu Hoa nghe xong hoảng sợ, nhanh chóng nhìn sang chồng mình thấy anh đang chọn mua các sản phẩm dinh dưỡng, dường như không nghe thấy.

Chồng cùng vợ đi siêu thị để mua thực phẩm cho bà bầu, nghe xong cuộc nói chuyện giữa vợ và nhân viên bán hàng, anh gần như gục xuống đất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô nhỏ giọng nói với chị hàng xóm: “Chị ơi, nói nhỏ đi, tôi chưa cho anh ấy biết chuyện này, tôi yêu anh ấy rất nhiều, hiện tại tôi không dám để anh ấy biết”.

Chồng ở một bên kỳ thực cũng nghe được, mặc dù nghe không rõ nhưng nghe được những từ như “chồng cũ” và “đứa con”.

Anh cũng nhìn thấy trạng thái cảnh giác của vợ mình và suy đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Khi trở về nhà, Tiểu Hoa nhận ra điều lạ, cô khóc và thú nhận mọi chuyện, nhưng Tiểu Trương không thể chấp nhận thực tế này. Anh cảm thấy bị lừa dối và quyết định ly hôn.

 

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