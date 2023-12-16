Con riêng của chồng làm vỡ lọ nước hoa đắt tiền, tôi tức giận đánh vào mông mấy cái nhưng đến khi thấy cô giúp việc làm ra hành động này thì tôi như chết lặng

Tâm sự 16/12/2023 21:20

Theo lời kể của chồng tôi, mẹ đứa bé đã bỏ theo người đàn ông khác từ khi họ chưa có hôn thú. Kể từ đó, cô ta đã không còn liên lạc với con trai.

Tôi đang không biết phải lựa chọn và quyết định thế nào mọi người ạ. Nói gì thì nói, tôi cũng là người phải gánh trách nhiệm vì đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này.

Yêu nhau 5 tháng thì tôi biết mình có thai. Lúc này, hai bên gia đình giục giã nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.

Trước khi kết hôn với tôi, chồng đã có một cậu con trai riêng, năm nay thằng bé lên 4 tuổi. Theo lời kể của chồng tôi, mẹ đứa bé đã bỏ theo người đàn ông khác từ khi họ chưa có hôn thú. Kể từ đó, cô ta đã không còn liên lạc với con trai.

Khi về một nhà, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tôi không thấy có bất kỳ điều gì lạ thường, trừ thái độ con riêng của chồng.

Con riêng của chồng làm vỡ lọ nước hoa đắt tiền, tôi tức giận đánh vào mông mấy cái nhưng đến khi thấy cô giúp việc làm ra hành động này thì tôi như chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới 4 tuổi nhưng thằng bé rất hỗn và không chịu gọi tôi là mẹ. Trong khi với cô giúp việc thì hoàn toàn khác, họ thân mật với nhau, còn xưng là mẹ con khiến tôi rất khó chịu. Tôi đã nhiều lần gặng hỏi về chuyện này, nhưng chồng tôi không chịu nói thật. Anh bảo do con trai thiếu thốn tình cảm từ bé, lại gần gũi với người giúp việc nên mới xưng hô như vậy.

Tôi thấy có lý nên không tìm hiểu thêm. Sống cùng nhau nửa năm, tôi vẫn chưa thể làm con riêng của chồng có tình cảm với mình. Có lẽ do tôi dạy con nghiêm khắc nên thằng bé khép kín, song tôi nghĩ với trẻ con, càng nuông chiều thì càng dễ hư hỏng.

Chuyện sẽ không có gì cho đến hôm ấy, thằng bé làm vỡ lọ nước hoa mấy triệu của tôi. Vì giận và tiếc lọ nước hoa đắt tiền, tôi đã đánh vào mông con mấy cái và dạy dỗ vài câu. Ngay tối hôm đó, cô giúp việc nhà tôi "vùng lên".

Con riêng của chồng làm vỡ lọ nước hoa đắt tiền, tôi tức giận đánh vào mông mấy cái nhưng đến khi thấy cô giúp việc làm ra hành động này thì tôi như chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta vào phòng tôi, nói mình chính là mẹ ruột của thằng bé. Ngày xưa cô ta sai lầm, bỏ đứa con mới đẻ để lấy chồng giàu. Sau này trở về nhưng không được tha thứ, cô ta xin làm người giúp việc để được chăm sóc con. Chứng kiến con mình bị tôi dạy dỗ, cô ta mới nói hết sự thật và muốn vợ chồng tôi để cô ta mang thằng bé đi cho chúng tôi có hạnh phúc riêng tư.

Trong một tối, tôi biết quá nhiều chuyện khiến mình sốc. Điều cần làm ngay bây giờ là giải quyết để người giúp việc ra khỏi nhà. Tôi cũng đồng ý với phương án của cô ta, như vậy là tốt nhất, thằng bé theo mẹ, vợ chồng tôi rồi sẽ sinh những đứa con khác. Nhưng chồng tôi thì nhất quyết đòi nuôi con khiến tôi không biết phải khuyên chồng thế nào. Mọi người cho tôi một lời khuyên được không ạ?

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