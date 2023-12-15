Muốn kéo dài thời gian làm “chuyện ấy”, chuyên gia chỉ ra cách đặc biệt đàn ông có thể làm để khiến chị em mê mệt không lối thoát

Mới đây, một chuyên gia đã chia sẻ cách làm sao để các cặp đôi quan hệ có thể kéo dài nhưng lưu ý không dành cho những người thích làm “mãnh liệt”

Xu Lanfang, một chuyên gia tình dục, đã từng chỉ ra rằng thời lượng quan hệ mà các chị em yêu thích là khoảng từ 7 đến 13 phút và thời điểm lý tưởng để ân ái là trong vòng 30 phút.

Bà cho biết cách dễ nhất để kéo dài thời gian là người đàn ông xuất tinh xong lần đầu và để lại lần thứ hai cho người muốn tiếp tục tương tác, nhưng tiền đề là “cảm giác mới mẻ và kích thích ban đầu sẽ giảm đi một chút”. Nói cách khác, thời gian kéo dài là tương đối tùy thuộc vào từng người.

Xu Lanfang lấy việc ăn uống làm ví dụ, nếu ăn một bữa đến khoảng 80% là no thì chúng ta có thể thưởng thức món ăn ngon một cách chậm rãi và duy trì trạng thái tâm lý bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, trong quan hệ cũng áp dụng cùng một nguyên lý. Khi xuất lần đầu, “bạn có thể chú ý đến sự tương tác và giao tiếp với đối phương ở lần tiếp theo”, điều này sẽ không làm tăng thời gian quan hệ chỉ vì quá ham muốn”.

Bà cũng nói rằng cảm giác thỏa mãn lần thứ hai sẽ không như lần đầu, “có thể không thật sự thú vị”. Về vấn đề này,

Xu Lanfang nhấn mạnh rằng điều này phù hợp với những người muốn quan hệ lâu dài; ngược lại, nếu cả hai người thích kịch tính đam mê thì cô khuyến cáo không nên sử dụng phương pháp này để kéo dài thời gian.

Cuối cùng, Xu Lanfang thẳng thắn nói rằng, việc xuất tinh trước có thể kéo dài thời gian, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cảm giác kéo dài sẽ mang lại cảm giác kích thích và hưng phấn tương tự.

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