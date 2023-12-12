Các cặp đôi có nên làm “chuyện ấy” trước khi chia tay? Chuyên gia nói thẳng phụ nữ sẽ là người “thiệt thòi” nhất nếu không dừng lại

Một người đàn ông thẳng thắn thú nhận rằng anh đã thích thú sau khi trải qua lần cuối cùng với đối phương, nhưng sau đó anh hối hận và tự cho mình là một kẻ cặn bã.

Trong mối quan hệ tình yêu, việc giao lưu về mặt thể xác thường xuyên xảy ra. Nhưng khi đối mặt với việc chia tay , liệu có nên tiến hành làm “ chuyện ấy ” lần cuối hay không?

Cô cho rằng việc có quan hệ lần cuối trước khi chia tay hay không không quan trọng mà điều cần chú ý ở đây là mỗi người cần phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn và hành động của mình và nếu đã đưa ra quyết định thì gánh chịu kết quả sau đó.

Về vấn đề này, chuyên gia tình dục Tong Songzhen đã phân tích “ba điểm” để xem có nên làm hay không.

Mới đây, chuyên gia tình dục Tong Songzhen đã chia sẻ về trường hợp của một người đàn ông đã trải qua. Anh tiết lộ rằng trong tình trạng không yêu phương, anh đã có quan hệ, nhưng không ngờ rằng người đó lại quá tình cảm và không thể sống thiếu nhau

Ảnh minh họa: Internet

Dù đã có sự tiếp xúc da thịt trong lần gặp cuối cùng, nhưng sau đó anh suy nghĩ liệu mình có nên làm như vậy hay không. Ngay cả bạn bè xung quanh cũng đặt câu hỏi ngược lại: “Nếu bạn không yêu cô ấy, tại sao bạn lại làm vậy?” Điều này khiến anh hối hận không thôi

Tong Songzhen cho biết, người đàn ông nói rằng anh không có ý định lợi dụng đối phương, mà thực tế là phụ nữ đã liên tục kích thích anh, hy vọng rằng anh sẽ ở lại. Anh chỉ làm lần cuối cùng đó với mong muốn thỏa mãn nhu cầu của đối phương.

Trong trường hợp này, Tong Songzhen phân tích rằng quyết định của người đàn ông là để đáp ứng mong muốn của phụ nữ, vì vậy anh không có sai.

Tuy nhiên, phía nữ muốn “đổi tình dục lấy tình yêu”, trong thực tế, người đàn ông không yêu cô ấy, do đó khiến cô ấy cảm thấy bị lừa dối.

Tong Songzhen nói rằng tình huống như vậy thường xảy ra trong cuộc sống, khi mọi người có kỳ vọng quá đà hoặc không thực tế, thực tế đó chỉ là ảo tưởng của chính bản thân họ, “Tôi đã nghĩ rằng với những nỗ lực như vậy, đối phương sẽ đền đáp tôi bằng mức độ tương đương”, nhưng thực tế không phải như vậy.

Tong Songzhen tin rằng trước khi chia tay, bạn phải tự hỏi mình “ba câu hỏi”:

Bạn có thực sự muốn làm việc đó không?

Làm rõ mục đích quan hệ? (Để tận hưởng nhiều niềm vui hơn hay để giữ chân người khác?)

Nó có ảnh hưởng đến bản thân tôi không?

Tong Songzhen giải thích rằng việc tiến hành quan hệ lần cuối trước khi chia tay có thể tạo ra một cảm giác tự ti, coi thường bản thân khi đối diện với nó trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đã được tính toán kỹ lưỡng và sự việc đã xảy ra rồi, cô cho rằng tốt nhất là áp dụng lý trí để giải quyết.

Cô nói rằng vì đó là một sự thật không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thay đổi suy nghĩ và chấp nhận nó. Và nếu đối mặt với tình huống tương tự trong tương lai, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Chuyên gia tâm lý Hayato cho biết: “Hầu hết các cuộc chia tay đều do nam giới đề nghị, liệu điều này có phải là muốn lợi dụng người khác trong lần cuối cùng không?”

Ông nói, nếu nam giới đề nghị chia tay trong khi phía nữ vẫn còn tình cảm, việc chia tay có thể thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cũng nói rằng, nếu bạn gái muốn giành lại tình yêu của bạn trai thông qua cuộc hẹn này, không cần phải mơ mộng, để tránh tổn thương bản thân.

“Nếu người kia yêu bạn, chắc chắn quan tâm đến cảm xúc của bạn, biết rằng hành động này chỉ khiến bạn không thể buông tay, vì vậy người đàn ông yêu bạn sẽ không đề xuất yêu cầu như vậy”.

Ngược lại, nếu là phụ nữ đề xuất chia tay và đàn ông yêu cầu cuộc hẹn, Hayato nói: “Đó cũng là một hành động để giữ chân mà thôi!”

Phụ nữ thông thường sẽ không đồng ý bởi những cô gái có tâm hồn nhạy cảm, tình yêu và tình dục sẽ không thể tách rời, vì vậy một khi không còn yêu thương, họ không muốn có hành động thân mật với bạn đời.

Ngoài mong muốn giành lại, Hayato còn chỉ ra rằng khi một chàng trai yêu cầu chia tay, có thể anh ta chỉ nghĩ rằng mình không thể cứu được trái tim đối phương: “Tôi chỉ muốn chiếm hữu cơ thể của đối phương một lần nữa thôi!”