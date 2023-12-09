Không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau, người đàn ông nghĩ ra phương pháp khiến mình hối hận cả đời

Tâm sự 09/12/2023 12:01

Người đàn ông cho biết, anh và vợ chưa từng yêu ai, họ là mối tình đầu và là bạn đời đầu tiên của nhau. Trước khi kết hôn, anh sợ có thai, dù có muốn tiến vào cũng phải kìm nén.

Mới đây, một chuyên gia tình dục ở Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên tờ ET Today câu chuyện của một người đàn ông không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau.

Cách đây vài hôm, tôi có nghe một câu chuyện buồn.

Nhân vật chính của câu chuyện là một người đàn ông ở độ tuổi 30. Anh ấy kể với tôi rằng anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân không tình dục được 7 năm, tức trong 7 năm này, hai vợ chồng không hề có quan hệ.

Chàng trai lớn nói: "Thật sự là không một lần nào. Trong 7 năm qua, tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục thành công".

Khi nghe tin chưa bao giờ thành công, trong lòng tôi tự động vang lên một hồi chuông cảnh báo, 80% là do vợ anh ấy đau khi quan hệ và có lẽ là do viêm âm đạo. Họ đã ly hôn vì chứng viêm âm đạo? Đây là điều tôi ít muốn nghe nhất.

Tôi hỏi: “Có phải vì vợ bạn gặp đau khi quan hệ? Có phải vì cô ấy không vào được? Vì vậy mà không thành công?”

Người đàn ông trả lời: “Ừ, có thể nói là vậy, nhưng cũng không phải... Chúng tôi chỉ... Aiz, khó nói quá”.

Anh ta nắm chặt hai tay, muốn nói nhưng lại ngập ngừng, bắt đầu căng thẳng lên. Tôi nhanh chóng đồng cảm và an ủi, cố gắng hướng dẫn: “Nhiều người gặp vấn đề tình dục cũng không biết nói như bạn, nếu tình huống phức tạp, thì càng khó nói... Nhưng không sao, bạn từ từ kể cũng được”.

Tôi bắt đầu hỏi: “"Anh và vợ đã kết hôn được 7 năm, vậy, trước khi kết hôn, hai người đã hẹn hò bao lâu?”

Anh ấy nhíu mày, thở dài rồi trả lời tôi: “Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì mới kết hôn. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cao học”.

Theo những gì anh ấy nói, tôi tiếp tục hướng dẫn: “Ồ, anh và cô ấy là bạn cùng trường sau đại học à? Có dễ xảy ra cãi vã không? Kết hôn là mong muốn của cả hai hay ai muốn kết hôn hơn?”

Người đàn ông nói: “Chúng tôi học ở hai trường khác nhau, nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau và chưa bao giờ cãi nhau. Trước khi tốt nghiệp, vì công việc đã được xác định, nên khi gần tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn và cô ấy rất hạnh phúc”.

Tôi thấy anh không còn căng thẳng, bắt đầu nói về vấn đề quan hệ: “Thật tuyệt vời! Vậy khi hẹn hò, hai người có thân mật không? Hôn, sờ và vuốt ve nhau chẳng hạn? Anh không muốn quan hệ sao?”.

Người đàn ông nói: “Có, khi hẹn hò, tôi rất muốn! Nhưng vì chúng tôi đều sợ mang bầu, nên chỉ dừng ở bên ngoài thôi…”

Suốt 20 phút tiếp theo tôi không nói gì, chỉ ngồi như thế này nghe anh kể một câu chuyện buồn.

Không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau, người đàn ông nghĩ ra phương pháp khiến mình hối hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông cho biết, anh và vợ chưa từng yêu ai, họ là mối tình đầu và là bạn đời đầu tiên của nhau.

Trước khi kết hôn, anh sợ có thai, dù có muốn tiến vào cũng phải kìm nén. “Tôi rất mong được kết hôn vì sau khi lấy vợ, tôi không còn phải chịu đựng nữa”, anh nói.

Ngay sau đám cưới, người đàn ông rất hào hứng, nhưng vì cả hai không có kinh nghiệm, họ không thể tìm thấy lối vào.

Người đàn ông cố gắng làm “chuyện ấy”, nhưng không thể nhanh chóng kết thúc. Sau đó, anh muốn kiểm tra bằng ngón tay trước, nhưng khi ngón tay chạm vào, vợ anh đau đớn, run rẩy và rơi nước mắt.

Mặc dù vợ bảo anh đừng lo, chỉ cần tìm đúng vị trí và quan hệ. Vợ: "Dù sao, lần đầu tiên cũng đều sẽ đau”.

Dù cảm thấy có lỗi với vợ nhưng anh cũng đồng tình với những gì cô nói, chỉ cần anh làm xong lần đầu tiên thì sau đó sẽ không có vấn đề gì, vấn đề là dù anh có cố gắng thế nào thì vợ anh cũng cảm thấy như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của vợ,  người chồng càng sợ hãi, mỗi lần nghĩ đến việc cố gắng đều không thể cương cứng.

Sau đó họ đến khoa sản phụ khoa và khoa tiết niệu uống thuốc hỗ trợ cương cứng và thuốc mỡ gây tê cục bộ, thử đi thử lại nhưng tình trạng vẫn như cũ: khó vào và đau khi quan hệ.

Dần dần, anh càng sợ quan hệ, thậm chí bắt đầu tránh mặt, ngừng hôn và ôm cô thật sâu, lập tức quay đi khi nhìn thấy cơ thể của vợ.

Không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau, người đàn ông nghĩ ra phương pháp khiến mình hối hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh quyết định đi tìm gái “làng chơi”. Người đàn ông nói: “Nếu tôi biết thì có thể làm tốt khi quan hệ với vợ”.

Để giải quyết nỗi đau, người đàn ông bắt đầu tìm đến các dịch vụ tình dục. Dưới sự chỉ dẫn của cô gái anh tìm đến, anh đã trải nghiệm cảm giác quan hệ với một người phụ nữ là như thế nào .

“Khi làm “chuyện ấy”, rất thoải mái, rất kích thích, rất thú vị. Nhưng khi kết thúc, tôi cảm thấy rất trống rỗng... Điều tôi muốn là vợ, không phải gái làng chơi... Nhưng không sao, cuối cùng tôi đã biết”, người đàn ông nói.

Trải nghiệm với cô gái này đã làm tăng đáng kể sự tự tin của người đàn ông. Lần đầu tiên anh tự ý tìm vợ để thử, nhưng lần này là điều chỉnh góc độ để quan hệ, thay đổi cách thâm nhập nhưng rất tiếc vẫn không thành.

Trong quá trình đó, anh trở nên bối rối và bắt đầu tự nói lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao lại khác vậy? Chắc là đúng rồi, lần trước nó đi vào như thế này”.

Cho đến khi vợ anh nói: “Lần trước? Anh làm chuyện đó với người khác à?”. Lúc này thì anh mới nhận ra mình đã nói những lời không nên nói...

Không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau, người đàn ông nghĩ ra phương pháp khiến mình hối hận cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, dù người đàn ông nói với vợ rằng đó là anh không có tình cảm với cô gái đó và anh chỉ tìm họ để học cách quan hệ, nhưng vợ vẫn không thể chấp nhận. Không lâu sau đó, họ đã ký giấy ly hôn và kết thúc mối quan hệ vợ chồng.

“Hôm nay tôi đến tìm anh để hỏi xem vợ tôi có thể ở bên người đàn ông khác không. Tôi sợ cô ấy không thể ở bên người đàn ông khác, tôi sợ cô ấy sẽ không hạnh phúc…Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều! Tôi hy vọng cô ấy có thể sống tốt, nếu có thể cứu vãn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Cô ấy rất tốt... Là tôi không tốt... Tôi ước cô ấy có thể hạnh phúc…”

Nghe chuyện buồn của người đàn ông, tôi cũng không khỏi rơi lệ.

Quan hệ đau và không thể thâm nhập có thể được xử lý, giá như bạn đến sớm hơn.

Trước khi chàng trai lớn đi, lau khô nước mắt, với vẻ mặt nghiêm túc, anh nói với tôi: “Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi đến tìm sự tư vấn, nếu cô ấy nghĩ rằng có thể, tôi sẽ mời cô ấy đến”.

Ngày nào cũng thấy một túi thịt bò treo trước cửa, vì có linh cảm xấu nên tôi quyết lắp camera nhưng đến khi thấy cảnh tượng này tôi run rẩy không nói nên lời  

Ngày nào cũng thấy một túi thịt bò treo trước cửa, vì có linh cảm xấu nên tôi quyết lắp camera nhưng đến khi thấy cảnh tượng này tôi run rẩy không nói nên lời  

Cô ấy đưa ra loạt giả thuyết rồi cứ thế cười ha hả. Tôi thì bối rối nên cũng chẳng có tâm trạng đùa cợt, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi bảo: "Để cháu hỏi thêm mấy nhà quanh đây xem có ai treo nhầm không, chứ cháu chả thù oán với ai… Cũng càng không có ai thích cháu đâu ạ".

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyên gia vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 2 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu