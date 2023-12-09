Không thể làm “chuyện ấy” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau, người đàn ông nghĩ ra phương pháp khiến mình hối hận cả đời

Mới đây, một chuyên gia tình dục ở Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên tờ ET Today câu chuyện của một người đàn ông không thể làm “ chuyện ấy ” với vợ trong suốt 7 năm cưới nhau.

Chàng trai lớn nói: "Thật sự là không một lần nào. Trong 7 năm qua, tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục thành công".

Nhân vật chính của câu chuyện là một người đàn ông ở độ tuổi 30. Anh ấy kể với tôi rằng anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân không tình dục được 7 năm, tức trong 7 năm này, hai vợ chồng không hề có quan hệ.

Khi nghe tin chưa bao giờ thành công, trong lòng tôi tự động vang lên một hồi chuông cảnh báo, 80% là do vợ anh ấy đau khi quan hệ và có lẽ là do viêm âm đạo. Họ đã ly hôn vì chứng viêm âm đạo? Đây là điều tôi ít muốn nghe nhất.

Tôi hỏi: “Có phải vì vợ bạn gặp đau khi quan hệ? Có phải vì cô ấy không vào được? Vì vậy mà không thành công?”

Người đàn ông trả lời: “Ừ, có thể nói là vậy, nhưng cũng không phải... Chúng tôi chỉ... Aiz, khó nói quá”.

Anh ta nắm chặt hai tay, muốn nói nhưng lại ngập ngừng, bắt đầu căng thẳng lên. Tôi nhanh chóng đồng cảm và an ủi, cố gắng hướng dẫn: “Nhiều người gặp vấn đề tình dục cũng không biết nói như bạn, nếu tình huống phức tạp, thì càng khó nói... Nhưng không sao, bạn từ từ kể cũng được”.

Tôi bắt đầu hỏi: “"Anh và vợ đã kết hôn được 7 năm, vậy, trước khi kết hôn, hai người đã hẹn hò bao lâu?”

Anh ấy nhíu mày, thở dài rồi trả lời tôi: “Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì mới kết hôn. Chúng tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cao học”.

Theo những gì anh ấy nói, tôi tiếp tục hướng dẫn: “Ồ, anh và cô ấy là bạn cùng trường sau đại học à? Có dễ xảy ra cãi vã không? Kết hôn là mong muốn của cả hai hay ai muốn kết hôn hơn?”

Người đàn ông nói: “Chúng tôi học ở hai trường khác nhau, nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau và chưa bao giờ cãi nhau. Trước khi tốt nghiệp, vì công việc đã được xác định, nên khi gần tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn và cô ấy rất hạnh phúc”.

Tôi thấy anh không còn căng thẳng, bắt đầu nói về vấn đề quan hệ: “Thật tuyệt vời! Vậy khi hẹn hò, hai người có thân mật không? Hôn, sờ và vuốt ve nhau chẳng hạn? Anh không muốn quan hệ sao?”.

Người đàn ông nói: “Có, khi hẹn hò, tôi rất muốn! Nhưng vì chúng tôi đều sợ mang bầu, nên chỉ dừng ở bên ngoài thôi…”

Suốt 20 phút tiếp theo tôi không nói gì, chỉ ngồi như thế này nghe anh kể một câu chuyện buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông cho biết, anh và vợ chưa từng yêu ai, họ là mối tình đầu và là bạn đời đầu tiên của nhau.

Trước khi kết hôn, anh sợ có thai, dù có muốn tiến vào cũng phải kìm nén. “Tôi rất mong được kết hôn vì sau khi lấy vợ, tôi không còn phải chịu đựng nữa”, anh nói.

Ngay sau đám cưới, người đàn ông rất hào hứng, nhưng vì cả hai không có kinh nghiệm, họ không thể tìm thấy lối vào.

Người đàn ông cố gắng làm “chuyện ấy”, nhưng không thể nhanh chóng kết thúc. Sau đó, anh muốn kiểm tra bằng ngón tay trước, nhưng khi ngón tay chạm vào, vợ anh đau đớn, run rẩy và rơi nước mắt.

Mặc dù vợ bảo anh đừng lo, chỉ cần tìm đúng vị trí và quan hệ. Vợ: "Dù sao, lần đầu tiên cũng đều sẽ đau”.

Dù cảm thấy có lỗi với vợ nhưng anh cũng đồng tình với những gì cô nói, chỉ cần anh làm xong lần đầu tiên thì sau đó sẽ không có vấn đề gì, vấn đề là dù anh có cố gắng thế nào thì vợ anh cũng cảm thấy như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của vợ, người chồng càng sợ hãi, mỗi lần nghĩ đến việc cố gắng đều không thể cương cứng.

Sau đó họ đến khoa sản phụ khoa và khoa tiết niệu uống thuốc hỗ trợ cương cứng và thuốc mỡ gây tê cục bộ, thử đi thử lại nhưng tình trạng vẫn như cũ: khó vào và đau khi quan hệ.

Dần dần, anh càng sợ quan hệ, thậm chí bắt đầu tránh mặt, ngừng hôn và ôm cô thật sâu, lập tức quay đi khi nhìn thấy cơ thể của vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh quyết định đi tìm gái “làng chơi”. Người đàn ông nói: “Nếu tôi biết thì có thể làm tốt khi quan hệ với vợ”.

Để giải quyết nỗi đau, người đàn ông bắt đầu tìm đến các dịch vụ tình dục. Dưới sự chỉ dẫn của cô gái anh tìm đến, anh đã trải nghiệm cảm giác quan hệ với một người phụ nữ là như thế nào .

“Khi làm “chuyện ấy”, rất thoải mái, rất kích thích, rất thú vị. Nhưng khi kết thúc, tôi cảm thấy rất trống rỗng... Điều tôi muốn là vợ, không phải gái làng chơi... Nhưng không sao, cuối cùng tôi đã biết”, người đàn ông nói.

Trải nghiệm với cô gái này đã làm tăng đáng kể sự tự tin của người đàn ông. Lần đầu tiên anh tự ý tìm vợ để thử, nhưng lần này là điều chỉnh góc độ để quan hệ, thay đổi cách thâm nhập nhưng rất tiếc vẫn không thành.

Trong quá trình đó, anh trở nên bối rối và bắt đầu tự nói lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao lại khác vậy? Chắc là đúng rồi, lần trước nó đi vào như thế này”.

Cho đến khi vợ anh nói: “Lần trước? Anh làm chuyện đó với người khác à?”. Lúc này thì anh mới nhận ra mình đã nói những lời không nên nói...

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, dù người đàn ông nói với vợ rằng đó là anh không có tình cảm với cô gái đó và anh chỉ tìm họ để học cách quan hệ, nhưng vợ vẫn không thể chấp nhận. Không lâu sau đó, họ đã ký giấy ly hôn và kết thúc mối quan hệ vợ chồng.

“Hôm nay tôi đến tìm anh để hỏi xem vợ tôi có thể ở bên người đàn ông khác không. Tôi sợ cô ấy không thể ở bên người đàn ông khác, tôi sợ cô ấy sẽ không hạnh phúc…Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều! Tôi hy vọng cô ấy có thể sống tốt, nếu có thể cứu vãn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Cô ấy rất tốt... Là tôi không tốt... Tôi ước cô ấy có thể hạnh phúc…”

Nghe chuyện buồn của người đàn ông, tôi cũng không khỏi rơi lệ.

Quan hệ đau và không thể thâm nhập có thể được xử lý, giá như bạn đến sớm hơn.

Trước khi chàng trai lớn đi, lau khô nước mắt, với vẻ mặt nghiêm túc, anh nói với tôi: “Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi đến tìm sự tư vấn, nếu cô ấy nghĩ rằng có thể, tôi sẽ mời cô ấy đến”.