Đã bao lâu hai vợ chồng không làm “chuyện ấy”? Chuyên gia tiết lộ 3 sự thật “tàn nhẫn” khiến phụ nữ không muốn lao vào cuộc yêu

Tâm sự 07/12/2023 11:12

Đời sống vợ chồng là một phần quan trọng trong việc tạo nên hạnh phúc gia đình, tuy nhiên nếu “chuyện ấy” không được suôn sẻ thì cánh mày râu nên xem xét 3 lý do dưới đây.

Mới đây, chuyên gia tình dục Xinxia đã nhận được tin nhắn riêng từ một nữ cư dân mạng phàn nàn rằng “số lần tôi quan hệ với chồng rất ít” và hy vọng có thể tăng tần suất quan hệ nhưng lại bị từ chối.

Ngoài ra cô còn tiết lộ rằng mình thường nhận được lời cầu cứu từ những người đàn ông đã “không quan hệ với vợ trong nhiều năm” và cuộc sống không có tình dục đem lại sự khó khăn và cảm thấy không biết phải làm gì.

Về vấn đề này, cô ấy đã tiết lộ 3 lý do chính mà phụ nữ không muốn, trong đó “cảm giác lạnh lùng về tình dục” là một trong những lý do hàng đầu và tỷ lệ xảy ra với phụ nữ cao hơn nam giới.

Xinxia chỉ ra rằng “cảm giác lạnh lùng về tình dục” chính là sự suy giảm ham muốn, giống như tâm trạng trở nên buồn rầu hoặc thất vọng, cảm thấy mệt mỏi và không có động lực cho những điều xung quanh.

Khi điều này xảy ra, trừ khi đã xảy ra một thời gian dài hoặc gây phiền toái, thậm chí đe dọa tính mạng, người ta mới nghĩ đến tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý.

Cảm giác lạnh lùng về tình dục cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai và nếu vấn đề không lớn, ham muốn tình dục sẽ tự nhiên tăng lên sau một thời gian thấp đi.

Đã bao lâu hai vợ chồng không làm “chuyện ấy”? Chuyên gia tiết lộ 3 sự thật “tàn nhẫn” khiến phụ nữ không muốn lao vào cuộc yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãn kinh hoặc thay đổi nội tiết tố

Sau khi phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, tình trạng khô âm đạo có xu hướng gây đau khi quan hệ, dẫn đến giảm ham muốn.

Sự thay đổi nội tiết tố cũng có thể gây ra tình trạng thiếu hứng thú tình dục và khao khát được quan hệ.

Ngoài ra, bệnh tật hoặc thuốc men cũng có thể khiến ham muốn thấp. Nếu bạn nhận thấy đối phương gần đây trở thành người lạnh nhạt, hãy cùng đi khám bệnh để tìm giải pháp phù hợp.

Phụ nữ đi làm phải chịu áp lực lớn

Những gia đình có thu nhập kép khá phổ biến ở thời hiện đại, nhưng đối với một người phụ nữ đi làm thì phải lo cho công việc và gia đình.

Ban ngày vội vã đi làm, đến khi kết thúc công việc, cô ấy phải chạy về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Kết quả là cơ thể kiệt sức khiến phụ nữ không còn tâm trạng quan hệ nữa.

Trong việc xây dựng đời sống vợ chồng, đàn ông không thể chỉ nói bằng miệng, mà cần phải luôn giúp đỡ chia sẻ công việc gia đình, “chắc chắn tốt hơn việc không làm gì cả”.

Ngoài ra, cô ấy cũng tiết lộ rằng việc sống chung với bố mẹ chồng cũng là một trong những nguyên nhân.

Đã bao lâu hai vợ chồng không làm “chuyện ấy”? Chuyên gia tiết lộ 3 sự thật “tàn nhẫn” khiến phụ nữ không muốn lao vào cuộc yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ thờ ơ về mặt tình dục đối với những người cụ thể

Khi một chàng trai thường xuyên phàn nàn rằng vợ mình không thích quan hệ, tốt nhất bạn nên dừng lại và suy nghĩ: “Có phải cô ấy hoàn toàn thờ ơ với tình dục hay cô ấy chỉ không hứng thú với mình?”.

Thực tế là tàn nhẫn như vậy, nếu nam giới có thân hình không hấp dẫn, tóc rụng, béo phì, cùng với cách quan hệ đơn điệu, thiếu sự chuẩn bị trước, “không có điểm nhấn hấp dẫn, không có động tác hứng thú”.

Lúc đó tất nhiên quyền lợi của đàn ông sẽ bị hạn chế, còn phụ nữ thì thích xem phim hơn là quan hệ.

Xinxia nhấn mạnh rằng, khi phụ nữ trở nên không thích hành vi thân mật, nam giới cần tự xem xét, quan sát và sau cùng mới xem xét lại bản thân.

Cô tin rằng thực ra con gái không khó lấy lòng, để có được một ai đó, trước tiên bạn phải biết cách chiếm được trái tim của cô ấy, chẳng hạn như cho bạn đời một “kỳ nghỉ”, để cô ấy có thể thư giãn một ngày như đi spa hoặc đặt phòng khách sạn, hoặc sắp xếp một chuyến du lịch thư giãn riêng tư cho hai người.

Thay đổi môi trường sẽ tạo ra sự khác biệt trong ham muốn, hãy thử và xem kết quả như thế nào.

Chồng thuê khách sạn hạng sang để làm đêm tân hôn lãng mạn, nào ngờ vừa xuống dưới sảnh tìm món ăn rồi đi lên thì nghe cuộc đối thoại khiến cô ngã quỵ

Chồng thuê khách sạn hạng sang để làm đêm tân hôn lãng mạn, nào ngờ vừa xuống dưới sảnh tìm món ăn rồi đi lên thì nghe cuộc đối thoại khiến cô ngã quỵ

Rồi ngày cưới của em cũng đến. Đứng bên, N. chăm sóc em ân cần từng chút. Đặc biệt đêm hôm cưới, N. đã thuê 1 phòng khách sạn hạng sang với giá gần chục triệu để chúng em tổ chức tân hôn ở đó. Anh nói vì em bầu bí không đi trăng mật xa được nên tân hôn anh muốn mang lại cho em cảm giác thật ngọt ngào cho đỡ thiệt.

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Từ khóa:   chuyện ấy vợ chồng ham muốn

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