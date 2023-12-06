Đàn ông kết thúc sớm khi làm “chuyện ấy”, chuyên gia tiết lộ bí quyết đặc biệt giúp nam giới làm cho các chị em phải mê mệt

Sau khi điều trị, anh thường cảm thấy lo lắng vì không đủ can đảm và kiên trì trên giường. Để kiểm tra xem mình có bền bỉ và mạnh mẽ hay không, ngay khi bắt đầu quan hệ , anh nhấn đồng hồ đếm ngược đã đặt sẵn một lần.

Tong Songzhen, một chuyên gia tình dục, đã chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông 28 tuổi bị xuất tinh sớm đã phải bất lực khi gặp bác sĩ và mô tả rằng anh muốn xuất tinh bất cứ lúc nào.

Tong Songzhen cho biết, đàn ông thường cảm thấy thất vọng và chán nản khi quan hệ vì họ lo lắng thời gian sẽ không đủ lâu và từ đó sẽ làm mất độ cương cứng của “cậu nhỏ”.

“Ngay khi dừng lại giữa chừng, anh ấy sẽ nhìn điện thoại và sau đó nó sẽ mất độ cứng khiến “ chuyện ấy ” không thể hoàn thành”, Tong Songzhen kể lại.

Anh không hiểu tại sao khi “tự sướng” có thể kéo dài từ 15 đến 20 phút, nhưng khi quan hệ với đối phương thì lại trở nên chật vật, đôi khi mềm đôi khi cương cứng, hoặc xuất tinh nhanh chóng.

Trong quá trình điều trị, anh ược truyền đạt quan niệm “không cần quan tâm đến thời gian, chỉ cần tập trung vào cảm giác thoải mái”, bởi vì thời gian luôn luôn trôi đi, không cần để ý đến thời gian kéo dài, chỉ cần duy trì trạng thái tốt là đủ.

Tong Songzhen tiếp tục nói rằng khi “tự sướng”, cơ thể không di chuyển, nhưng trong quan hệ lại ngược lại.

Người đàn ông lo lắng rằng nếu dừng lại sẽ mất cương cứng, vì vậy anh cố gắng làm nhanh như chạy đua 100 mét, từ đó tạo ra mâu thuẫn tâm lý “lo sợ xuất tinh khi đang đưa vào và sợ mất cương khi tạm dừng”.

Tong Songzhen giải thích rằng nam giới rất dễ có cảm giác khi chủ động dùng lực, vì vậy khi điều trị, anh được yêu cầu cố gắng tìm sự cân bằng giữa nhanh và chậm để đủ để duy trì độ cứng cho đến khi anh muốn xuất tinh, rồi dùng tốc độ nhanh hơn để hoàn thành.

“Thậm chí khi gần như đạt đến mức hài lòng, anh ấy có thể giảm xuống một chút rồi tiếp tục tăng lên", từ đó có thể liên tục kéo dài cảm giác kích thích, tìm được sự hài hòa trong quan hệ”, chuyên gia này cho biết.

Tong Songzhen nhấn mạnh rằng mỗi trường hợp đều là duy nhất, không nên vội vàng tin vào những tin đồn và quan điểm trên mạng chỉ vì không hài lòng về mặt “chuyện ấy”, mà hãy cẩn thận xem xét vấn đề của chính mình.

Nếu gặp các vấn đề liên quan đến “chuyện ấy”, hãy tìm sự trợ giúp từ các bác sĩ chuyên khoa hoặc những nhà trị liệu.

“Chìa khóa sẽ luôn rơi ở nơi chúng ta đánh rơi. Nếu bạn tìm chìa khóa ở một nơi rộng mở, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó”, Tong Songzhen cho biết.