5 điều chị em không nên làm khi thực hiện “chuyện ấy”, không chỉ dễ làm đối phương mất hứng mà còn khiến tình cảm “sứt mẻ”

Tâm sự 05/12/2023 11:13

Vợ chồng quan hệ là một việc làm rất cần thiết để duy trì hôn nhân, tuy nhiên để “chuyện ấy” được suôn sẻ thì chị em nên tránh 5 điều này.

Mới đây, chuyên gia về giáo dục giới tính Xincia đã chia sẻ 5 điều không nên làm khi thực hiện “chuyện ấy” đối với các chị em.

Quá chủ động hoặc thụ động trên giường

Để đáp lại những nụ hôn, sự vuốt ve của đàn ông, phụ nữ “không chỉ cần đáp trả, mà cần sử dụng cả miệng và tay, để tạo sự tương tác giữa hai người, anh làm cho em và em cũng làm cho anh”. Tuy nhiên, đàn ông là loài thích săn mồi, quá chủ động cũng có thể làm sợ đối tác.

Tiếng rên quá giả tạo

Đàn ông mong muốn phụ nữ kêu từ tận đáy lòng, không phải học cách từ phim người lớn mà là thật lòng và chân thành.

5 điều chị em không nên làm khi thực hiện “chuyện ấy”, không chỉ dễ làm đối phương mất hứng mà còn khiến tình cảm “sứt mẻ” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kỹ thuật “dùng miệng kém nhưng mà vẫn làm”

Hầu như không có người đàn ông nào không thích được bạn đời dùng miệng, tuy nhiên, không phải ai cũng giỏi điều này. Nghiến răng hoặc vô ý làm răng cạo vào là điều cực kỳ không tốt.

Khi đang hưng phấn thì gọi sai tên

Điều này cả nam và nữ đều cần chú ý. Khi cảm xúc thăng hoa, chúng ta thường mất kiểm soát và “có thể không biết mình đang ở đâu, nhưng tuyệt đối không thể gọi sai tên đối phương”.

Nếu bạn đang hẹn hò với nhiều người cùng một lúc, bạn có thể khen ngợi hiệu suất của đối phương thay vì gọi tên, “đảm bảo sẽ không gặp rắc rối, và nam giới sẽ càng cố gắng hơn!”

Bạn là người bắt đầu nhưng không phải người kết thúc

Đôi khi phụ nữ bất ngờ có cảm giác hưng phấn và chủ động trêu chọn đàn ông kiểu như  “chỉ cần gợi một vài bước đơn giản sau đó để anh tự giải quyết”, điều này sẽ rất dễ làm mất ham muốn của đàn ông.

Ngày giỗ của vợ tôi uống đến say đến quên trời đất, đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh tôi như chết lặng

Ngày giỗ của vợ tôi uống đến say đến quên trời đất, đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh tôi như chết lặng

Nhưng tôi biết mình vẫn chưa thể quên được vợ. Càng đến gần ngày giỗ của vợ, tôi lại buồn đau vô cùng. Ngày giỗ của vợ, tôi uống đến say quên đất trời. Tôi chỉ nhớ mình về được tới nhà, sau đó ngã ra giường ngủ say.

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Từ khóa:   chuyện ấy vợ chồng phụ nữ

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