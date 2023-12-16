Đàn ông “lên đỉnh” mà không thể xuất binh, chuyên gia nói thẳng: “Nam giới có thể đang giả đạt cực khoái” 

Tâm sự 16/12/2023 14:54

Trong khi quan hệ, đàn ông không thể “xuất binh” dù đã đạt cực khoái và chuyên gia đã chỉ ra 6 nguyên nhân này khiến nam giới gặp tình trạng như vậy.

Zeng Baoying, một chuyên gia tình dục, cho biết một cô gái gần đây đã có một số lần quan hệ với bạn trai.

Dù trong quá trình chuẩn bị, bạn trai luôn cương cứng, nhưng sau khi thâm nhập, cô cảm thấy bạn trai không còn duy trì như lúc đầu

Lần quan hệ gần đây nhất, bạn trai nói rằng anh đã xuất tinh, nhưng khi cô gái kiểm tra bao cao su thì  không có gì bên trong. Cô ấy hỏi về vấn đề này thì bạn trai trả lời rằng: “Đó là viên đạn rỗng”.

Zeng Baoying cho biết trên thực tế, cả nam và nữ đều “có thể giả cực khoái”. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu chuyên môn được thực hiện bởi các quốc gia và tổ chức khác nhau đã chỉ ra rằng hơn 1/4 nam giới đã từng giả vờ đạt cực khoái khi quan hệ.

Tuy nhiên, khi nam giới phóng ra đạn rỗng sau quan hệ không phải chỉ vì “cực khoái giả”, đôi khi do cơ thể có vấn đề hoặc cách sử dụng “cậu nhỏ” không tốt, đạn rỗng cũng có thể bắn ra ngoài.

Trong mọi trường hợp, việc ai đó xuất tinh và phóng ra một viên đạn trống thực sự là bất thường.

Vì thế, Zeng Baoying đã liệt kê 6 lý do có thể khiến đàn ông “bắn đạn rỗng”

Đàn ông “lên đỉnh” mà không thể xuất binh, chuyên gia nói thẳng: “Nam giới có thể đang giả đạt cực khoái”  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có vấn đề với nhà máy sản xuất tinh binh hoặc đường ống vận chuyển.

Bác sĩ giải thích, 99% tinh dịch là chất lỏng do nhà máy sản xuất tinh dịch “túi tinh” và “tuyến tiền liệt” tiết ra, 1% còn lại là tinh trùng.

Nếu hai cơ quan sinh dục này mất đi chức năng do lão hóa hoặc bệnh tật và không thể tiết ra tinh dịch thì dù có đạt cực khoái khi quan hệ thì người đàn ông cũng không thể ép ra tinh dịch sau phản xạ xuất tinh.

Zeng Baoying đề cập rằng đôi khi vấn đề không phải ở nhà máy sản xuất tinh dịch mà là do đường ống vận chuyển tinh dịch bị tắc, nếu ống dẫn tinh bị tắc thì tinh dịch không thể vắt ra ngoài được, còn có một tình trạng gọi là “xuất tinh ngược”.

Nói chung, nếu cơ quan sinh dục có vấn đề thì tốt nhất bạn nên trực tiếp đến bác sĩ tiết niệu để khám chi tiết rồi tùy theo tình hình mà xử lý.

Xuất quá thường xuyên

Zeng Baoying chỉ ra rằng điều này sẽ khiến “túi lưu trữ tinh trùng” và “tuyến tiền liệt” của nhà máy sản xuất tinh dịch hoạt động kém hiệu quả hơn.

Nó thậm chí có thể rơi vào trạng thái ngủ và không thể khởi động, một số người có thể quan hệ và “tự sướng” thường xuyên, xuất tinh 2 hoặc 3 lần một ngày.

Mặc dù họ vẫn có thể cương cứng do hưng phấn khi quan hệ nhưng nhà máy tinh dịch đã bị đóng cửa và không thể sản xuất tinh dịch, điều này cũng có thể dẫn đến việc “bắn đạn rỗng” trong quá trình quan hệ.

Xuất quá nhanh

Zeng Baoying giải thích rằng vì quá trình tiết ra tinh dịch cần có thời gian nên nếu bạn “tự suongs” hoặc quan hệ trong thời gian quá ngắn và lên đỉnh nhanh, hoặc nếu bạn căng thẳng, lo lắng hoặc có thói quen thủ dâm để đạt khoái cảm và không thể kiểm soát được, bạn có thể bị đánh giá nhầm là “bắn viên đạn rỗng”.

Các bác sĩ gợi ý rằng khi nam giới cảm thấy hưng phấn tăng đến mức muốn xuất tinh, trước tiên nên tạm dừng hành động đó và đợi cho đến khi hưng phấn giảm bớt một chút rồi mới tiếp tục, lặp lại vài lần thì lượng tinh dịch được xuất ra sẽ nhiều hơn một chút.

Quá lâu trong màn dạo đầu không thể kích thích đủ

Zeng Baoying chỉ ra rằng nếu con trai hưng phấn trước còn con gái chưa hào hứng thì con trai ân cần sẽ tiếp tục hôn, ôm, vuốt ve, Nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu con trai sẽ giảm ham muốn tình dục vì mệt mỏi với những hành động lặp đi lặp lại.

Khi cuối cùng phụ nữ đã đủ ấm lòng và muốn quan hệ, nam giới có thể vẫn cảm thấy kích thích và có thể cảm thấy thoải mái sau khi thâm nhập, nhưng không thể tiếp tục gia tăng mức độ kích thích.

Tuy nhiên, để duy trì mức kích thích của phụ nữ, anh ta chỉ có thể giả vờ kích thích đến cùng và kết thúc bằng việc xuất tinh, nhưng không có tinh dịch được tiết ra.

Đàn ông “lên đỉnh” mà không thể xuất binh, chuyên gia nói thẳng: “Nam giới có thể đang giả đạt cực khoái”  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không cương cứng hoặc xuất chậm, muốn xuất nhưng không thể

Zeng Baoying cho rằng để bắt đầu xuất tinh, phải có đủ hưng phấn. Một số người dù muốn cũng không thể xuất, vì chưa đủ cứng, hoặc trong quá trình quan hệ lúc mềm lúc cứng nên khó tạo dựng sự cao trào, ngay cả khi thực sự muốn xuất, cũng không thể làm được.

Giả sử độ cứng không có vấn đề gì và luôn có thể duy trì cảm giác thoải mái, nhưng vẫn không thể xuất thì có khả năng đàn ông đó bị :yếu sinh lý" hoặc "xuất tinh chậm" và các rối loạn chức năng tình dục khác. Để giải quyết sự cố này, nên đến bác sĩ để điều trị.

Chỉ là không muốn xuất nên phải giả vờ đạt cực khoái

“Màn dạo đầu quá lâu” hoặc “xuất tinh chậm” đều chỉ ra rằng nam giới vẫn muốn quan hệ và muốn xuất nhưng gặp nhiều khó khăn, nên chỉ có thể giả vờ kết thúc việc quan hệ này.

Tuy nhiên, cũng có trạng thái “không muốn xuất tinh” hoàn toàn. Zeng Baoying đề cập rằng không phải tất cả nam giới đều có ham muốn cao, không phải lúc nào cương cứng cũng phải xuất tinh.

Do đó, nếu lý do của việc giả cực khoái là không muốn xuất tinh, thì đề xuất là phải tìm hiểu và thảo luận cẩn thận hoặc tìm sự trợ giúp từ những chuyên gia tư vấn hoặc điều trị về tình dục.

Chiều đến đón vợ tan làm tôi thấy người đàn ông lạ cứ nhìn chằm chằm, đến khi anh ta bước đến gần và ghé vào tai nói ra sự thật khiến tôi ngã quỵ

Chiều đến đón vợ tan làm tôi thấy người đàn ông lạ cứ nhìn chằm chằm, đến khi anh ta bước đến gần và ghé vào tai nói ra sự thật khiến tôi ngã quỵ

Nói xong anh ta rảo bước đi ngay, để lại tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn theo. Anh ta trạc tuổi tôi nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái thì có vẻ là người có chút thành công. Trong lòng tôi dâng lên sự bất an và tức giận.

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Từ khóa:   chuyện ấy quan hệ đàn ông

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