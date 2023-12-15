Chiều đến đón vợ tan làm tôi thấy người đàn ông lạ cứ nhìn chằm chằm, đến khi anh ta bước đến gần và ghé vào tai nói ra sự thật khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 15/12/2023 21:27

Nói xong anh ta rảo bước đi ngay, để lại tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn theo. Anh ta trạc tuổi tôi nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái thì có vẻ là người có chút thành công. Trong lòng tôi dâng lên sự bất an và tức giận.

Mấy hôm trước tôi được về sớm nên ghé qua đón vợ tan làm, tiện thể hai vợ chồng đi mua sắm ít đồ. Trong lúc chờ vợ ra, tôi lấy làm khó hiểu khi một người đàn ông lạ hoắc cứ nhìn tôi chằm chằm. Anh ta cũng vừa đi ra từ tòa nhà nơi vợ tôi làm việc.

Thấy tôi nhìn lại, anh ta liền tiến đến, lúc đi ngang qua tôi thì nói thầm 1 câu chỉ đủ tôi nghe tiếng: "Sao anh không hỏi vợ mình, đêm thứ 6 tuần trước cô ấy đã đến nhà ai lúc khuya khoắt như thế?".

Chiều đến đón vợ tan làm tôi thấy người đàn ông lạ cứ nhìn chằm chằm, đến khi anh ta bước đến gần và ghé vào tai nói ra sự thật khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói xong anh ta rảo bước đi ngay, để lại tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng nhìn theo. Anh ta trạc tuổi tôi nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái thì có vẻ là người có chút thành công. Trong lòng tôi dâng lên sự bất an và tức giận.

Vừa nhìn thấy vợ, tôi kéo ngay cô ấy về nhà chất vất chuyện đêm thứ 6 kia. Hôm đó rõ ràng cô ấy nói với tôi đi liên hoan với các đồng nghiệp trong phòng, vì hôm sau được nghỉ làm nên họ về khá muộn. Khi vợ về đã hơn 12 giờ đêm, trên người còn có chút hơi men. Song trước nay tôi luôn tin tưởng vợ, chẳng hề nghi ngờ gì.

Nghe tôi kể lại, vợ bảo người đàn ông kia là trưởng phòng. Vợ tôi mới chuyển chỗ làm này chưa lâu, cũng ít nhắc đến sếp nên tôi không biết mặt anh ta. Có điều khi tôi nhắc đến đêm đó thì cô ấy hơi hoảng hốt, phản ứng ấy càng khiến tôi sôi sục ghen tuông.

Vợ kể, tối đó thực sự đi ăn uống với đồng nghiệp, sau đó mọi người đi hát karaoke. Sếp cô ấy tất nhiên có đi cùng. Tàn tiệc ra về, anh ta đột nhiên giao việc cho vợ tôi cuối tuần ở nhà nghiên cứu, bắt cô ấy phải đến nhà anh ta lấy tài liệu ngay lúc đó vì hôm sau anh ta đi công tác rồi.

Vợ bảo trước nay sếp luôn rất chuẩn mực, khi làm việc càng nghiêm khắc nên cô ấy không hề nghi ngờ gì mà theo anh ta - 1 người đàn ông độc thân về nhà riêng lúc nửa đêm.

Cô ấy thề thốt rằng ở nhà anh ta không hề có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ nói qua 1 chút về chuyện tài liệu, anh ta mời vợ 1 cốc nước cam giải rượu, sau đó thì đưa vợ tôi về nhà.

Chiều đến đón vợ tan làm tôi thấy người đàn ông lạ cứ nhìn chằm chằm, đến khi anh ta bước đến gần và ghé vào tai nói ra sự thật khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tin vợ mình nhưng có điều tại sao hôm nay anh ta lại nói với tôi những lời như thế? Còn biết rõ tôi là chồng cô ấy nữa. Tôi đưa ra 1 kết luận, anh ta thích vợ tôi và đang tìm cách chia rẽ chúng tôi. Nói với tôi như thế chẳng phải sẽ khiến tôi nghi ngờ, ghen tuông rồi tình cảm vợ chồng rạn nứt hay sao?

Bất cứ người chồng nào đều chẳng thể yên lòng khi sếp của vợ đang để ý cô ấy. Tôi bảo vợ chuyển chỗ làm, tôi sợ cứ cái đà này có ngày vợ bị lung lay không chừng. Nhưng cô ấy không chịu, lý do là rất thích công việc cũng như môi trường làm việc ở đó.

Bất đồng ý kiến nên chúng tôi cãi nhau rồi "chiến tranh lạnh" mấy hôm nay rồi. Càng lúc tôi càng nghi ngờ vợ và sếp của cô ấy. Nhưng vợ thì cứ chỉ trích tôi ghen tuông mù quáng, không có chứng cứ... Thật không biết tôi đúng hay sai nữa mọi người ạ.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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