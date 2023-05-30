Con gái mới cưới chưa được bao lâu đã phát hiện chồng ngoại tình, mẹ vợ U50 gọi hỏi con rể thì nhận về câu trả lời ngất lịm

Tâm sự 30/05/2023 09:31

Ấy vậy mà, người con rể lại 'lộ diện' là 1 kẻ chẳng ra gì. Nghĩ mà tức lắm nhưng bà cũng vô cùng băn khoăn vì điều này.

Con gái tôi vừa ly hôn chưa được bao lâu thì con rể đã cưới hẳn vợ hai về. Vợ chồng tôi cứ nghĩ lại chuyện này là lại buồn không thể tả.

Lúc trước, khi hai đứa còn yêu nhau, tôi và chồng cũng không đồng ý vì nghĩ gả con lên tận thành phố, vợ chồng tôi ở quê nhớ con lắm. Nhưng con gái tôi cứ kiên quyết yêu rồi đòi cưới. Chồng nó khi ấy cất công xuống nhà tôi ở tỉnh hằng tuần, hết mua quà cáp đến phụ làm vườn cùng vợ chồng tôi. Thấy con rể có lòng, ăn nói cũng thật thà, hai năm rồi vợ chồng tôi cũng xuôi xuôi, nghĩ chắc đây cũng là người tốt cho con mình.

Tôi với chồng cũng không phải khó khăn, bắt bẻ giàu nghèo gì con rể. Chồng tôi khi ấy cũng bảo, nó giàu cũng được, nghèo cũng được, hiền lành, yêu thương con mình là được. Bởi vậy, thấy con rể làm công chức lương chẳng bao nhiêu, thấy con thiếu thốn, khó khăn gì vợ chồng tôi cũng đều giúp. Tôi cứ nghĩ đã gả con gái rồi thì cũng phải xem con rể là con cháu trong nhà, giúp nó cũng là giúp con gái mình đỡ khổ.

Con gái mới cưới chưa được bao lâu đã phát hiện chồng ngoại tình, mẹ vợ U50 gọi hỏi con rể thì nhận về câu trả lời ngất lịm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thậm chí, lúc con rể than thở vợ bầu bí đi về quê ngồi xe khách cực, muốn mua chiếc ô tô cho vợ thoải mái, tôi cũng không ngại gửi tiền để phụ con mua. Hai vợ chồng con cưới nhau được hai năm thì mới có mảnh đất của bên nội cho để ở riêng. Thấy con gái không phải làm dâu đỡ cực, tôi mới phụ tiền xây nhà. Tôi còn nhớ, đợt sau khi xây nhà, chồng tôi nhập viện, con rể còn bỏ việc đến chăm ông ấy suốt mấy ngày. Con rể bảo với tôi: “Con mang ơn cha mẹ, sinh ra vợ con, còn giúp con có ngày nay”. Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, cứ nghĩ mình quý rể như thế cũng đáng, con mình cũng cưới được người tử tế biết đạo nghĩa.

Ai ngờ đâu, chồng con gái tôi ngoại tình. Tôi với chồng nghe tin mà sốc đến không tưởng. Vì quá đau khổ, con gái tôi đành ly hôn. Con bé về nhà tôi mà chẳng mang thứ gì. Tôi tức lắm, muốn mắng con dại sao không đòi tiền bạc, chia tài sản đàng hoàng cho mình và con mà ra đi tay trắng. Nhưng rồi lại không trách được, tôi thương con dang dở. Tôi gọi điện cho con rể thì chỉ nghe nó lạnh nhạt bảo: “Con xin lỗi, tụi con hết nghĩa hết tình, con không tốt với con gái mẹ được nữa”.

Con gái mới cưới chưa được bao lâu đã phát hiện chồng ngoại tình, mẹ vợ U50 gọi hỏi con rể thì nhận về câu trả lời ngất lịm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sống gần 50 năm cuộc đời mới ngộ ra một chân lý, muốn biết đàn ông xấu hay tốt phải đến tận lúc ly hôn rồi mới rõ. Thành người dưng lạ rồi, con rể cũ một đồng trợ cấp cũng không gửi cho con. Ngày cháu ngoại tôi nhập học, thằng bé muốn được cả mẹ và ba đưa đi. Thế là con gái tôi đành gọi cho chồng cũ để sắp xếp đi cùng hôm đầu. Vậy mà chồng cũ cứ hứa hẹn rồi cũng mất tăm. Gọi điện thì con gái tôi chỉ nghe: “Đang bận, đừng làm phiền”. Không chỉ vậy, con rể cũ còn cưới vợ hai. Cô vợ hai hóa ra là nhân tình chen vào hôn nhân của con gái tôi.

Nếu đàn ông tốt thì họ dù có chia tay khi hết tình cũng sẽ biết nghĩ cho vợ ít nhiều, biết có trách nhiệm với con. Có cạn tình cũng không nhẫn tâm, có hết nghĩa cũng có chút đạo lý với người từng chung chăn gối với mình. Đó mới là đàn ông sống tử tế, đàng hoàng. Còn đàn tệ thì đã hết tình thì phũ phàng đoạn tuyệt với cả con cái máu mủ của mình, chỉ biết sống cho bản thân, chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của mình.

Sống đến tuổi này rồi, tôi thấy khổ nhất vẫn là phụ nữ. Lấy chồng nhiều khi chẳng lường trước được, nhìn kỹ mãi rồi mà vẫn nhầm. Đàn ông xấu tốt có khi lẫn lộn tới mức mù mờ, tận lúc hết tình hết nghĩa mới thấy rõ đâu là tử tế, đâu là tệ bạc…

 

Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khóa dưới, lời thú nhận của anh ta mới khiến cô ngỡ ngàng rồi ngơ ngác...

Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khóa dưới, lời thú nhận của anh ta mới khiến cô ngỡ ngàng rồi ngơ ngác...

Chị chỉ không ngờ bao nhiêu năm qua lại phải trả giá vì điều không ngờ này. Rốt cuộc những gì chị xây dựng lại chỉ là con số 0.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 6 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân