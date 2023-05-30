Dẫn bạn trai ra mắt, cô gái áp dụng chiêu 'dạy chồng từ thủa bơ vơ' và cái kết ngọt không tưởng tượng nổi

Tâm sự 30/05/2023 08:41

Không ngờ chiêu 'dạy chồng' của cô gái chuẩn bị làm vợ lại có hiệu quả đến thế cơ đấy!

Gần 4 năm trước mình dắt người yêu về nhà, lúc ấy mới quen được hơn tháng (năm ấy mình 27 tuổi rồi, anh kia hơn mình 2 tuổi). Thầy u mừng rớt nước mắt vì mình chẳng dẫn ai về bao giờ. Mình chả ngại gì, ăn uống xong mình bảo anh ra rửa bát. Mình cũng giới thiệu luôn là nhà mình chẳng ai nấu ăn ngon, anh muốn ăn ngon phải tự vào bếp.

Từ ấy trở đi cứ cuối tuần là anh lại về nhà mình chơi và đều vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Dần dần mẹ mình cứ cuối tuần lại gọi điện cho anh ấy hỏi có về chơi ko, nấu món gì để đi mua đồ. Rồi khi nhà có công việc gì như sửa nhà, dọn nhà, cưới hỏi em gái anh ấy đều về dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát... Được cái bố mẹ mình chẳng khách sáo gì con rể. Cỗ bàn gì thì anh rể, em rể và người yêu mình đều là người vào bếp, chị em phụ nữ chỉ le ve nhặt rau cỏ.

Mình ở trọ mỗi lần anh ấy ra thăm là đều tự đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp phòng, giặt quần ao cho mình, lâu cũng thành quen.

Dẫn bạn trai ra mắt, cô gái áp dụng chiêu 'dạy chồng từ thủa bơ vơ' và cái kết ngọt không tưởng tượng nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau gần 4 năm tìm hiểu thì thấy cũng ko ai phù hợp hơn nên chốt đơn. Người ta đi đâu cũng khoe con rể thành đạt, giỏi giang. Họ hàng nhà mình thì toàn khen nhà có ba ông con rể tay dao tay thớt giỏi.

Mình có chia sẻ bài viết của bạn kia cho chồng. Chồng mình bảo anh thấy bình thường mà, dù sao cũng là người một nhà có công có việc gì thì về giúp đỡ có sao đâu. Mình cười bảo anh thấy thế thôi, may hồi yêu nhau em chẳng bao giờ về nhà anh, chứ nhà anh mà cũng coi em như con dâu sớm thế em chạy mất dép. Yêu gần 4 năm mình chẳng bao giờ về nhà người yêu mình bảo chỗ em chỉ khi nào cưới mới dắt về thôi nên khi nào gần cưới em về nhà ra mắt bố mẹ anh sau.

7 năm sau ly hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm đến đưa cho tôi 1 tỷ đồng, lý do bà tiết lộ khiến tôi ái ngại vô cùng

7 năm sau ly hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ tìm đến đưa cho tôi 1 tỷ đồng, lý do bà tiết lộ khiến tôi ái ngại vô cùng

Khi mẹ chồng cũ tìm đến, tôi bất ngờ vô cùng, tuy nhiên, sau khi nghe bà nói, tôi lại mềm lòng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 7 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân