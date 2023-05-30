Dẫn bạn trai ra mắt, cô gái áp dụng chiêu 'dạy chồng từ thủa bơ vơ' và cái kết ngọt không tưởng tượng nổi

Không ngờ chiêu 'dạy chồng' của cô gái chuẩn bị làm vợ lại có hiệu quả đến thế cơ đấy!

Gần 4 năm trước mình dắt người yêu về nhà, lúc ấy mới quen được hơn tháng (năm ấy mình 27 tuổi rồi, anh kia hơn mình 2 tuổi). Thầy u mừng rớt nước mắt vì mình chẳng dẫn ai về bao giờ. Mình chả ngại gì, ăn uống xong mình bảo anh ra rửa bát. Mình cũng giới thiệu luôn là nhà mình chẳng ai nấu ăn ngon, anh muốn ăn ngon phải tự vào bếp.

Từ ấy trở đi cứ cuối tuần là anh lại về nhà mình chơi và đều vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Dần dần mẹ mình cứ cuối tuần lại gọi điện cho anh ấy hỏi có về chơi ko, nấu món gì để đi mua đồ. Rồi khi nhà có công việc gì như sửa nhà, dọn nhà, cưới hỏi em gái anh ấy đều về dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát... Được cái bố mẹ mình chẳng khách sáo gì con rể. Cỗ bàn gì thì anh rể, em rể và người yêu mình đều là người vào bếp, chị em phụ nữ chỉ le ve nhặt rau cỏ.

Mình ở trọ mỗi lần anh ấy ra thăm là đều tự đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp phòng, giặt quần ao cho mình, lâu cũng thành quen.

Ảnh minh họa: Internet

Sau gần 4 năm tìm hiểu thì thấy cũng ko ai phù hợp hơn nên chốt đơn. Người ta đi đâu cũng khoe con rể thành đạt, giỏi giang. Họ hàng nhà mình thì toàn khen nhà có ba ông con rể tay dao tay thớt giỏi.

Mình có chia sẻ bài viết của bạn kia cho chồng. Chồng mình bảo anh thấy bình thường mà, dù sao cũng là người một nhà có công có việc gì thì về giúp đỡ có sao đâu. Mình cười bảo anh thấy thế thôi, may hồi yêu nhau em chẳng bao giờ về nhà anh, chứ nhà anh mà cũng coi em như con dâu sớm thế em chạy mất dép. Yêu gần 4 năm mình chẳng bao giờ về nhà người yêu mình bảo chỗ em chỉ khi nào cưới mới dắt về thôi nên khi nào gần cưới em về nhà ra mắt bố mẹ anh sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ban-trai-ra-mat-co-gai-ap-dung-chieu-day-chong-tu-thua-bo-vo-va-cai-ket-ngot-khong-tuong-tuong-noi-587154.html