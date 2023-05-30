Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khóa dưới, lời thú nhận của anh ta mới khiến cô ngỡ ngàng rồi ngơ ngác...

Tâm sự 30/05/2023 09:14

Chị chỉ không ngờ bao nhiêu năm qua lại phải trả giá vì điều không ngờ này. Rốt cuộc những gì chị xây dựng lại chỉ là con số 0.

Mình và chồng bằng tuổi nhau sắp 30 tuổi rồi, cũng đã lấy nhau được 4 năm và có một cậu nhóc kháu khỉnh. Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc, đủ đầy, chồng giỏi giang, vợ tháo vát. Vậy mà hiện thực thì chẳng hay ho tí nào, và chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Cách đây nửa năm, tình cờ mình phát hiện chồng ngoại tình với em gái khoá dưới, đã qua lại hơn 1 năm rồi. Mọi thứ như sụp đổ chỉ sau cái đêm định mệnh ấy. Mình đã gọi bố mẹ anh đến và nói chuyện rõ ràng với anh. Lý do đưa ra thì hài lắm: anh cảm thấy cô đơn trong cuộc sống hôn nhân này. Vâng, và thay vì lựa chọn vợ tâm sự, anh kể đông kể tây, tâm sự ngày đêm với em gái mới lớn kia. Vì thời gian đó chồng mình làm xa nhà, cả tháng về lần, mà mình phần quá tin tưởng chồng, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay gì.

Phát hiện chồng ngoại tình với em gái khóa dưới, lời thú nhận của anh ta mới khiến cô ngỡ ngàng rồi ngơ ngác... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Anh khóc lóc van xin, rằng anh vẫn lựa chọn gia đình, rằng anh chỉ vì sai lầm phút chốc chứ trong tim anh vẫn chỉ có gia đình. Anh hứa sẽ không liên lạc với em gái kia nữa. Và mình đã tin, trao anh cơ hội.

Nhưng chắc mình đã sai, khi cố ép một người không thuộc về mình phải ở bên mình. Từ sau bận đó, cảm giác sống với nhau như một sự trói buộc. Mình vui, mình buồn, mình cười, mình khóc anh cũng không quan tâm. Hàng ngày anh đi đi về về như một cái bóng. Không chơi game thì cũng nằm ngủ, Vợ bảo chơi với con sẽ miễn cưỡng cất điện thoại đi chơi chút xíu là bật tivi cho con xem. Hôm rồi mình xem điện thoại, thấy hoá ra trước khi về nhà anh vẫn rẽ qua công viên gần nhà ngồi thơ thẩn rồi mới về. Tín vật tình yêu của hai người, anh vẫn cất giấu (mình biết nhưng không nói ra). Mỗi lần anh vô tâm, mình buồn, mình khóc, giận dỗi, im lặng... nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng nơi anh hoặc cậu nói biết rồi, sẽ sửa. Nhưng đâu lại vào đó. Vẫn thờ ơ, lãnh đạm vậy.

Lắm lúc mình thấy tủi thân cực độ. Chúng mình cũng đã trải qua những năm tháng yêu nhau nồng nhiệt, kí ức ngọt ngào, nhẫn trao tay. Ấy vậy mà sao lòng người dễ đổi thế? Có lẽ mình sai thật rồi, khi cố ép buộc trái tim đó ở bên cạnh mình.

Có lẽ nên buông thôi…

Nguồn: MXH

 

Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, mẹ đơn thân lỡ 'ngã' vào men say và cảm giác cắn rứt này không dứt ra được

Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, mẹ đơn thân lỡ 'ngã' vào men say và cảm giác cắn rứt này không dứt ra được

Không hiểu sao sự cuồng nhiệt vẫn còn và càng chẳng ngờ được những gì mà bản thân mình đã làm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 15 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi