Cố tình đến nhà 'chồng hờ' để chọc tức vì bị lừa gạt, ai ngờ anh ta lại cho tôi 'vào tròng', hòa vào nhau cả đêm đến kiệt sức

- Hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé. Mẹ đi đằng này một tí.

Đang yên đang lành thì Ly bị mẹ bắt đi xem mặt. Một anh trông khá bảnh bao, sáng láng ngồi sẵn ở quán cà phê đợi. Vừa đưa Ly đến, mẹ chào qua loa rồi giao con gái lại:

Buổi hẹn đầu tiên tẻ nhạt vô cùng, hai người thậm chí còn không muốn trao đổi số điện thoại. Cuối tuần mẹ lại thúc giục hai đứa hẹn hò đi chơi. Ly vừa đến nơi hẹn, anh đã đon đả lại gần đón và kéo ghế cho cô. Nhưng khi Ly vừa ngồi xuống thì anh bất ngờ kéo giật ghế lại khiến Ly suýt ngã ngửa. Nhưng anh đỡ lấy cô. Ly giận lắm.

Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Ly ngồi hút hết ly sinh tố rồi gọi tiếp một ly kem. Anh ấy vẫn lạnh lùng ngồi nhìn cô. Theo lời giới thiệu của mẹ thì Hùng tuổi trẻ tài cao, con nhà gia giáo, có điều kiện. Nói tóm lại, Hùng là mẫu hình người chồng lý tưởng, có cơ hội là phải chớp lấy luôn, để mất sẽ thật uổng phí.

- Anh làm cái gì thế?

- Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.

Anh hỏi Ly muốn gọi gì trước, nhưng rồi cũng tự trả lời và tự gọi luôn đồ trong khi cô còn chưa kịp nói câu nào. Ly bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Anh, hình như hơi vô duyên.

- Em uống nước lọc nhé! Vừa tiết kiệm lại chẳng có hoá chất độc hại gì cả.

Hành động này của anh khiến Ly cảm thấy không được thoải mái. Đồ ăn vừa được dọn ra, anh chẳng cần mời Ly mà cúi xuống gắp của mình rồi khen ngon nức nở.

Lúc này Ly sốc lắm vì cô chưa từng gặp một người nào vô duyên như anh. Hùng vừa cắm cúi ăn vừa nói:

- Em này, em có giỏi nấu ăn không? Tính anh khảnh ăn lắm, đồ phải nấu ngon như nhà hàng anh mới ăn. Quần áo lúc nào cũng phải là phẳng. Anh đi làm về là cơm có sẵn rồi. Anh không ăn được đồ ngội, cái gì cũng phải nóng mới ngon.

- Vậy thì em phải thuê giúp việc rồi.

Ly lí nhí trả lời. Hình ảnh người đàn ông lý tưởng trong cô vụn vỡ tan tành. Lya giả vờ đi vào phòng vệ sinh, nhưng vừa đứng lên, cô chết sững trước câu nói của anh:

- Em nhanh nhanh lên nhé, anh ghét nhất là loại con gái cứ vào trong đó rồi ngắm ngắm vuốt vuốt, chờ mệt lắm.

Ly cố gắng hít thở thật sâu, nghĩ kế để từ chối anh ta. Cô nhẹ nhàng đi ra, thấy Hùng vẫn đang nhắn tin với ai đó, mà không biết cô đứng ở ngay sau ngó vào màn hình:

“Anh còn phải đang cắt đuôi cô ta, em nhờ một lúc được không?”

Ly tức điên, hoá ra anh ta đã có người yêu, nhưng chắc là do hai mẹ ép quá nên cũng giống mình, cũng phải gượng ép hẹn hò thôi. Cô muốn trêu anh ta cho bõ tức.

- Anh Hùng à, chuyện của mình em thấy nên tiến hành nhanh chút nhỉ, không cuối năm em nhiều việc lắm, cưới xin cũng rườm rà mà.

- À, ừ, anh...

Trong mắt anh rõ ràng hiện lên sự lúng túng khiến Ly phấn khích cuốn vào trò chơi của mình.

Cứ như thế, Ly vịn vào lý do hai mẹ ép, tối nào rảnh là cô lại gọi điện bắt Hùng đưa đi ăn, đi chơi. Suốt 3 tháng như thế, Hùng càng cố gắng tỏ ra vô duyên, làm cho Ly ghét, tự động rút lui thì cô càng bám chặt anh hơn.

Cô chăm đến nhà anh, nấu những món ăn thật ngon cho cả nhà chồng tương lai. Tất nhiên là bố mẹ Hùng ưng cô hết sức. Còn Hùng thì cứ vịn hết việc này bận đến việc kia để trì hoãn đám cưới.

Cuối cùng không chờ được Hùng, cô người yêu của anh bỏ đi với người khác. Hôm đó, Hùng buồn nên uống hơi nhiều. Anh giận Ly lắm, tất cả chỉ vì cô. Ăn xong, Hùng không đưa cô về nhà mà chở thẳng vào khách sạn. Ly tròn mắt nhìn Hùng ngạc nhiên.

- Sao anh lại đưa em vào đây?

- Không phải em muốn lên giường với anh lắm rồi sao? Đằng nào vài hôm nữa chúng mình cũng lấy nhau. Làm chuyện này sớm hay muộn cũng vậy thôi mà em.

- Nhưng không được...

- Tại sao? Em cứ bám lấy anh mà, đến nỗi anh bị người yêu đá thê thảm thế này. Không phải em mừng lắm à.

- Đấy là do bạn gái anh không chung tình thôi.

Hùng chẳng để Ly nói thêm lời nào mà kéo cô vào đặt phòng. Vừa đóng cửa phòng lại Hùng đã ôm cô vào, hôn ngấu nghiến, rồi đẩy cô ngã xuống giường.

- Đừng như vậy mà anh, để đến khi mình chính thức kết hôn được không anh?

- Tại sao phải đến lúc đấy chứ? Anh với người yêu anh vẫn hay lên giường như thế mà.

Ảnh minh họa: Internet

Ly hoảng hồn trước hành động của Hùng. Càng nhìn cô như vậy anh càng cuồng lên. Cô không chống nổi bàn tay cứng như thép của anh, vừa ôm cô, anh vừa lần tìm chiếc khoá váy véo xuống. Ly bải hoải, nửa muốn vùng vẫy nửa muốn tận hưởng. Cô đành nhắm mắt lại để cơn dục vọng chiếm đoạt hoàn toàn. Khi cả hai đã hoà làm một thì nước mắt cô chảy ướt má. Ly cắn một cái thật đau vào vai Hùng, anh không giận mà còn ôm chặt cô hơn.

Cơn dục vọng qua rồi, Hùng lại thấy có lỗi với cô, anh khẽ cúi sát xuống khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt:

- Em thích anh đến mức đó sao?

- Lẽ ra em cũng buông tha cho anh rồi, nhưng thấy anh đóng kịch giỏi quá. Tại sao anh lại đùa giỡn em? Anh không muốn lấy em thì nói thẳng ra, sao phải làm vậy? Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Em sẽ không bắt anh lấy em nữa…

Hùng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Ly, tự nhiên anh lại đưa tay lau cho cô. Giờ anh còn gì nữa đâu mà lựa chọn...