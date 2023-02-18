Cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng, yên ổn chưa bao lâu thì biết chồng ngoại tình, tôi hỏi thẳng một câu rồi dứt áo ra đi

Tâm sự 18/02/2023 06:38

Chồng hứa hẹn sẽ bỏ người đàn bà kia quay về với vợ con nhưng thái độ của anh khiến tôi cảm thấy không thực sự tin cậy.

Ngày tôi lấy anh, bố mẹ hai bên ngăn cấm. Gia đình anh chê tôi với anh không hợp tuổi còn bố mẹ tôi nói rằng anh đào hoa, không có độ tin cậy. Nhưng vì tình yêu hai đứa một mực khẳng định bản thân, cố gắng thuyết phục bố mẹ cho phép làm đám cưới.

Sau nhiều ngày khuyên nhủ, bố mẹ hai bên cũng phải đồng ý nhưng bố mẹ anh có vẻ vẫn rất gay gắt về mối quan hệ này. Dù tổ chức đám cưới cho con trai nhưng bố mẹ chồng tỏ ra không ưng ý con dâu.

Thế nên suốt mấy năm sống chung, nhà chồng và đặc biệt là mẹ chồng lúc nào cũng gây khó dễ, soi mói tôi từng ly từng tí. Còn bố chồng lúc nào cũng cau có mặt mày, đưa ra nhiều quy định khắt khe với tôi.

 

Biết vậy nên tôi luôn nỗ lực hết mình chứng minh cho bố mẹ thấy tôi đối đãi với gia đình anh chân tình. Những lúc ông bà ốm đau, tôi luôn là người đưa đi khám, chăm sóc tận tình. Có những ngày mẹ chồng nằm viện, con trai con gái mẹ chỉ thi thoảng vào còn tôi trực thông đêm suốt sáng trông mẹ.

Có lẽ những hành động của tôi đã khiến mẹ chồng cảm động. Sau trận ốm đó, tôi thấy mẹ có vẻ quý mến tôi hơn, bố chồng cũng vì vậy mà dịu tính nết lại.

Có được tình cảm của bố mẹ chồng thì chồng tôi bắt đầu đổ đốn. Thời gian đó anh có đầu tư vốn làm ăn chung với một người bạn nhưng thua lỗ, cộng thêm việc chơi chứng khoán bị bại, anh lo vay tiền khắp nơi. Tiền bạc không có, anh đâm cáu kỉnh, khó chịu với vợ.

Cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng, yên ổn chưa bao lâu thì biết chồng ngoại tình, tôi hỏi thẳng một câu rồi dứt áo ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không phàn nàn còn đi vay tiền cho anh trả nợ thậm chí động viên anh tính đường làm ăn khác. Nhưng chồng ngày ngày đi nhậu, về thì say rồi nói năng khó nghe khiến tôi bực bội. Dần dần anh đâm ra sống buông thả. Hơn 1 năm anh không đưa tiền lương cho vợ với lý do phải chi tiêu nhiều thứ. Tôi cũng vì muốn xoa dịu anh mà ngậm đắng nuốt cay.

Nhưng rồi anh bắt đầu đi đêm, họp hành thông ngày. Tôi nghi ngờ chuyện anh có người khác nên thử tìm hiểu.

Thật không ngờ sau vài ngày theo dõi anh, tôi phát hiện anh ngoại tình với một người phụ nữ cùng công ty.

Đó là lý do sớm tối anh không về nhà còn không đưa tiền lương cho vợ. Nhìn cảnh anh và cô ta tình tứ với nhau, người làm vợ như tôi vô cùng chua xót. Vì làm ăn thua lỗ mà anh đổ đốn hay vì anh đã hết yêu vợ con?

 

Tôi lưu lại bằng chứng anh ngoại tình. Bữa cơm hôm đó có cả bố mẹ chồng, tôi đĩnh đạc tuyên bố chuyện chồng lăng nhăng và đưa ra bằng chứng khiến bố mẹ chồng hoảng hốt, còn chồng sợ hãi run rẩy.

Tôi hỏi anh về mối quan hệ ngoài luồng này thì anh thừa nhận đã ngoại tình với cô ta hơn 2 năm.

Thì ra anh không hề làm ăn thua lỗ mà anh mang tiền đi cho gái. Người làm vợ như tôi một mình kiếm tiền, hết lòng lo cho bố mẹ chồng, còn vay tiền giúp anh trả nợ vậy mà anh lại dùng tiền đó mang cho gái. Bố mẹ anh nằm viện anh để mặc tôi lo toan còn anh bù khú rượu chè.

Bây giờ thì tôi đã hiểu bấy lâu nay anh chỉ kiếm cớ công việc khó khăn, tiền lương ít ỏi, làm ăn thua lỗ để đi với bồ mà thôi.

Trong bữa cơm, tôi hỏi thẳng anh: “Em không tức giận chuyện anh ngoại tình nhưng em muốn rõ ràng trước mặt bố mẹ. Anh có yêu cô ta không? Nếu anh thực sự yêu cô ta, không còn tình cảm với em, em bằng lòng để anh đi lấy vợ mới. Trước đây hai ta chống lại bố mẹ để đến bên nhau. Em chỉ có niềm tin ở anh nhưng bây giờ tình yêu và niềm tin không còn nữa, em chẳng còn gì nuối tiếc.

Em bằng lòng để anh đi với cô ta, không cay cú, không thù hận. Em sẽ ly hôn và con sẽ do em nuôi. Còn nếu anh chỉ muốn chơi bời qua đường với cô ta thì ngay hôm nay anh phải chấm dứt mối quan hệ này, bằng không vĩnh viễn anh sẽ không còn cơ hội nữa”.

Chồng hứa hẹn sẽ bỏ người đàn bà kia quay về với vợ con nhưng thái độ của anh khiến tôi cảm thấy không thực sự tin cậy. Hơn hai tháng sau, anh lại ngựa quen đường cũ, gặp gỡ người đàn bà kia, còn thường xuyên nhắn tin tình cảm với cô ta.

Tôi không do dự mà kí vào đơn ly hôn rồi xin phép bố mẹ chồng dọn về nhà ngoại. Dù anh vẫn đến quỳ gối cầu xin nhưng đối với tôi mà nói, cho kẻ ngoại tình một cơ hội đã là quá đáng lắm rồi.

Nếu có lần thứ hai tha thứ cho anh ta thì tôi mới chính là kẻ hèn kém. Tôi đã dũng cảm chiến đấu vì tình yêu này thì cũng dũng cảm bước đi không cay cú.

Thuê người theo dõi chồng vì nghi anh ngoại tình, đến điểm hẹn nhìn bộ dạng anh lúc đó tôi liền khóc như mưa

Thuê người theo dõi chồng vì nghi anh ngoại tình, đến điểm hẹn nhìn bộ dạng anh lúc đó tôi liền khóc như mưa

Trống ngực đập thình thịch, tôi vội vã gửi con rồi phóng xe ra chợ. Ra tới nơi, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy việc mà chồng mình đang làm.

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