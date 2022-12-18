Chứng kiến bạn gái quần nhau vật vã trên giường cùng trai lạ, tôi tái mặt gặng hỏi thì cô ta nhoẻn miệng cười, đáp lại một câu dửng dưng mà đau xé lòng

Tôi là mẫu đàn ông nghiêm túc, vậy nên tôi muốn giữ gìn cho Linh đến khi cưới. Vậy nhưng, vào sinh nhật vừa rồi, em gợi ý tôi làm "chuyện ấy" như để đánh dấu một sự kiện. Tôi nghĩ cũng xác định trong năm nay sẽ cưới thì làm sớm hay muộn cũng vậy thôi, nên cũng đồng ý.

Tôi quen Linh qua lời giới thiệu của bạn bè. Thấy Linh xinh xắn, lại nói chuyện hài hước nên tôi quyết định tán em. Đến nay chúng tôi đã chính thức hẹn hò được hơn 2 năm. Cứ ngỡ em sẽ là người cuối cùng, người mà tôi sẽ lấy làm vợ, vậy mà...

Tuy nhiên vì không có nhiều kinh nghiệm nên cuộc "yêu" của chúng tôi chỉ kéo dài hơn 5 phút. Xong xuôi tôi lăn ra ngủ ngon lành. Từ hôm đó, thi thoảng em lại "đòi hỏi", tôi thì cũng cố gắng chiều em. Nhưng áp lực công việc mệt mỏi tôi cũng không có quá nhiều hứng thú.

Hôm đó tự dưng Linh hỏi tôi câu này.

- Thi thoảng thôi. Anh cũng không có nhu cầu nhiều. - Tôi cũng trả lời thành thực.

- Em nghĩ anh nên xem thêm đi, học hỏi người ta...

Nghe Linh nói vậy tôi cũng không để tâm lắm. Tình yêu cần có tình dục, nhưng tình dục không phải là tất cả. Hơn nữa công việc của tôi rất nhiều, chịu áp lực, tôi hầu như không có ngày nghỉ vì phải đi gặp đối tác, khách hàng thường xuyên. Đó cũng là một phần khiến tôi không có hứng thú nhiều với chuyện quan hệ nam nữ. Về nhà mệt là chỉ muốn ngủ.

Sau lần đó, tôi vẫn chiều Linh nhưng cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Dần dần Linh cũng không đòi tôi nhiều nữa. Có lẽ em đã thay đổi từ khi ấy mà tôi không nhận ra.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy xong việc sớm, tôi ghé qua nhà Linh định cùng em nấu nướng rồi ăn tối. Thế nhưng đập vào mắt tôi là cảnh em đang "ăn nằm" cùng một người khác. Thấy tôi, Linh cũng không hề sợ hãi hay xấu hổ gì. Tôi thì quá ngỡ ngàng nên đứng chết trân. Linh điềm nhiên mặc quần áo, bảo tên đàn ông kia đi về, rồi mở lời trước:

- Em cũng định sớm nói với anh. Nhưng anh lại biết trước rồi, dù theo cách chẳng hay ho gì. Em muốn chia tay với anh.

- Tại sao...?

- Anh có thực sự muốn biết lý do không?

- Đương nhiên là anh muốn biết. Chuyện của chúng ta đang rất tốt đẹp mà?

- Tốt đẹp? Có lẽ là tốt với anh nhưng không hề tốt với em! Anh nghĩ xem từ ngày anh quan hệ với em có bao giờ được quá 5 phút không? Anh quá yếu sinh lý.

Tôi ngớ người, không tin nổi lý do của em đưa ra là như thế.

- Anh thậm chí còn không chịu dạo đầu gì cả. Chỉ hùng hục cho xong. Em chán lắm rồi.

- Chia tay chỉ vì thế thôi hả? Anh không ngờ em lại là loại dâm đãng như thế!

Ảnh minh họa: Internet

- Anh nói em dâm đãng? Đây là vấn đề nhu cầu của tất cả mọi người. Ai cũng như ai cả thôi. Em là người sống thành thực với nhu cầu của bản thân. Tình dục mà không thỏa mãn được nhau thì cưới xong cũng sớm chán thôi.

Tôi không nói được gì thêm, đành ấm ức ra về. Tôi vẫn chưa thể tin nổi cuộc tình mà tôi tin tưởng lại kết thúc quá chóng vánh theo một cách không thể ngờ thế này! Lại còn bị người yêu cũ chê là yếu sinh lý thì tôi cảm thấy quá nhục nhã. Tôi có nên cố gắng cải thiện hay không?