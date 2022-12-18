Chồng sắp cưới ‘bán’ tôi cho sếp để tiện đường thăng tiến, tôi giận dữ vô cùng nhưng không dám nói ra vì một nguyên nhân bất lợi

Tâm sự 18/12/2022 20:39

Dù cho là vì mục đích gì đi nữa, tôi cũng không ngờ chồng mình lại có thể “bán” người vợ sắp cưới đi để thăng tiến. Dù cho gã sếp không dám làm gì quá đáng nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được.

Tôi và chồng sắp cưới là đồng nghiệp. Chúng tôi làm chung với nhau cho tới hơn 1 năm sau thì bắt đầu yêu. Thú thật, chuyện tình của chúng tôi cũng khá nhanh. Chỉ vài tháng sau khi nhận lời yêu, chúng tôi đã sống thử. Tất nhiên việc này hai đứa tôi đều giấu kín vì ngại cảnh đồng nghiệp gièm pha, ảnh hưởng tới công việc. Tôi và anh thống nhất, cứ bao giờ cưới mới thông báo với mọi người vì cái cảnh yêu đồng nghiệp nhiều khi rất phức tạp.

Hiện tại chúng tôi đã yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Chúng tôi đều đã ra mắt hai bên gia đình và ngày cưới cũng ấn định rồi. Đến cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Theo dự định, hai đứa tôi tính sẽ thông báo với mọi người trong một vài tháng tới đây.

Nhưng rồi mọi chuyện rẽ lối khiến tôi bực bội vô cùng. Cơ quan tôi có sếp mới về nhận chức. Anh ta có vợ rồi nhưng tính tình hay chọc ghẹo chị em phụ nữ. Tôi nghe đồn là tay sếp này cũng “dê” lắm. Mà trong phòng, thú thật chỉ có tôi trông “ngon gái” hơn cả. Chính vì thế từ lúc mới về, anh ta đã có vẻ để ý tôi.

Chồng sắp cưới ‘bán’ tôi cho sếp để tiện đường thăng tiến, tôi giận dữ vô cùng nhưng không dám nói ra vì một nguyên nhân bất lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi càng ngày anh ta càng công khai tán tôi ra mặt. Đám nhân viên trong phòng cũng nhận ra điều đó, ra sức gán ghép. Cái cảnh tình công sở nó là vậy. Tôi muốn tránh nhưng anh ta cứ sấn tới khiến tôi khó xử vô cùng. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất vẫn chính là việc người đàn ông mà tôi yêu cũng ỡm ờ, hùa theo. Anh còn xúi tôi nếu hắn ta hẹn đi chơi riêng thì cứ đi, chẳng tội gì vì như thế mình chỉ được lợi.

Anh nói với tôi rằng sếp đang cất nhắc vị trí phó phòng, nếu tôi tận dụng tốt cơ hội này có thể giữ được chức đấy. Như thế sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt hơn. Nhìn cái cách anh hăm hở xúi tôi cặp với sếp mà tôi ghê tởm vô cùng.

Tôi giận anh, nhưng anh nói tôi thiển cận. Anh bảo tôi không biết tranh thủ thời cơ, mà việc cặp với sếp như thế tôi cũng chẳng mất gì. Chỉ cần lên được chức, chúng tôi tổ chức đám cưới xong thì tay giám đốc sẽ phải thôi vì dù sao chồng cũng làm cùng hắn sẽ không dám.

Mỗi ngày qua đi, ở cơ quan, cứ thấy cảnh chồng sắp cưới của mình đùn đẩy ghép tôi với sếp mà tôi chán nản vô cùng và muốn buông xuôi cuộc tình này.

Cặp bồ với sếp để trả thù gã chồng ngoại tình, đang trong cơn ân ái anh bỗng đề nghị một điều khó tin, nghe xong tôi kinh ngạc vô cùng, câm nín không nói nên lời

Cặp bồ với sếp để trả thù gã chồng ngoại tình, đang trong cơn ân ái anh bỗng đề nghị một điều khó tin, nghe xong tôi kinh ngạc vô cùng, câm nín không nói nên lời

Thú thật tôi không ngờ sếp lớn lại đề nghị như vậy vì bản thân cũng chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Dù sao tôi cũng vô cùng vui mừng khi có người trân trọng mình như vậy.

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