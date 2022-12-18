Ăn nằm cùng bạn thân để chọc tức người yêu cũ, ai ngờ nửa đêm bị đè ra thật, trong ánh đèn mờ thì chiếc giường run lên bần bật, có chạy cũng không kịp nữa

Cả chiều ấy bạn bè gọi điện đến hỏi nhiều tới mức điện thoại em sập nguồn hẳn. Chúng nó trách móc em sao lại để tới mức này rồi mà vẫn chưa chịu chia tay, sao em lại có thể tha thứ cho một người đàn ông khốn nạn ấy được. Chúng có biết đâu rằng em bị lừa trắng trợn và giờ cũng mới biết mình chỉ là quân cờ trong tay gã bạn trai đểu giả ấy mà thôi.

Có ai ngờ vừa mới buổi sáng còn vui vẻ bên nhau thì ngay chiều đó em đã suýt ngất khi nhìn thấy loạt ảnh giường chiếu của anh người yêu mình với con bạn cùng lớp đại học cũ của em chình ình trên facebook. Và người tung ảnh đó lên chính là con bé kia, nó đang dằn mặt em, thực sự em không thể nào ngờ được.

Gạt nước mắt em sạc pin điện thoại gọi cho thằng bạn thân: “Thành à, qua uống rượu với tao đi, hôm nay bố mẹ tao không có nhà đâu” rồi em tắt máy luôn để bạn bè khỏi làm phiền. Đúng là hôm nay bố mẹ em không có nhà thật, bố mẹ đang chăm bà nội trong viện. Em chưa cần nghe câu trả lời của thằng bạn nhưng biết chắc nó sẽ đến. Thằng bạn thân từ thuở mặc quần thủng không bao giờ bỏ mặc em trong những giờ phút như thế này.

Quá đau đớn và nhục chắc chắn em không thể nào tiếp tục yêu một gã Sở Khanh như thế được, nhưng em phải cho gã thấy em không phải là con bé yếu đuối để gã lợi dụng. Gã nói yêu em nhưng lại ngủ cùng với một người khác thì em cũng phải cho gã thấy em không phải là dạng vừa đâu.

20 hút sau nó đã có mặt với chai rượu trên tay. Nó biết em đang thất tình, 2 tháng trước nó cũng thế và em với nó cũng đã làm bạn với rượu vào đúng ngày người yêu nó đi lấy chồng. Không ngờ hôm nay lại tới lượt em bị người yêu phũ. “Hôm nay mày phải say với tao, ngủ luôn lại đây cũng được, chỉ có tao với thằng Khoa ở nhà thôi, không lo ông bà già kêu ca gì đâu”.

Vậy là cứ thế em ép nó uống hết cốc này tới cốc khác còn em thì… lừa lừa đổ cốc rượu của mình xuống cái hũ dưới gầm bàn. Tất nhiên thằng bạn tốt của em không hay biết chuyện đó, mình nó chơi nguyên gần hết chai rượu và kết quả nó say thực sự.

Định dìu nó lên phòng em ở tầng 2 nhưng cái thằng bạn em cao 1m75 nặng 70 kg khiến em bó tay đành cố hết sức đưa tạm nó vào phòng bố mẹ em ở tầng 1 vậy. Trót có ý định muốn trêu tức thằng Sở Khanh kia rồi nên em phải cố gắng tới cùng, chứ bỏ cuộc thì coi như mất công. Sắp xếp thằng bạn trên giường xong xuôi, tay em run run lần mở từng chiếc cúc áo của nó. Rồi thì tháo dây lưng, mở cúc quần, kéo khóa nửa chừng.

Em cũng chỉ dám làm có thế thôi, tạo hiện trường giả thôi mà. Rồi thì sẵn chiếc áo 2 dây đang mặc em nằm cạnh nó diễn sâu một chút, giả chu cái mỏ cạnh má nó rồi chụp chụp. Để cho thêm phần nóng bỏng em vén cao cái quần của nó lên quá đầu gối rồi chụp cái chân em đang gác lên chân nó. Hai cái chân trần cũng có vẻ làm cho người ta tò mò lắm rồi đấy. Kiểm tra lại ảnh ót xong xuôi em cũng tung luôn loạt đó lên facebook với dòng status lấp lửng cái chân lắm lông kia chính là người yêu mới của mình.

Chắc chắn gã người yêu cũ của em sẽ phải tức hộc máu vì gã cũng nghĩ em lừa gã bấy lâu nay. Diễn xong xuôi em cũng ngấm tí men trong người thấy mệt rồi liền nằm luôn bên cạnh thằng bạn đang say bí tỉ ngủ luôn mà quên béng là mình đang trên giường bố mẹ. Ai ngờ nửa đêm em bất ngờ thấy hình như cái giường lung lay, người hơi chao đảo rồi nhột nhột ở “chỗ đó” như có ai chạm vào mình. Em choàng mở mắt thì ôi thôi…

Nguyên cái tay của thằng bạn thân đang đặt ngay ngắn trước trước ngực em, cái chân đè ngang người em, miệng nó còn dí sát vào má em nữa mới ghê. Còn thằng em mới 6 tuổi của em thì đang đứng bên cạnh lay lay nó dậy, thằng bé còn hét lớn: “Sao anh dám ngủ trên giường bố mẹ em cùng với chị Khánh. Em về em mách bố mẹ cho mà xem, anh chị dậy ngay”. Hóa ra đây là lý do cái giường lung lay.

Em nhéo cho mấy nhéo nó mới choàng mở mắt, thấy cúc quần cúc áo bung mở hết nó thất thần: “Nam ơi đừng có nói gì với bố mẹ nhé em, anh xin em đấy”. Nó vừa cầm tay thằng em em vừa cầu xin mà em thấy tội nghiệp vô cùng.

Nhưng lời cầu khẩn của nó là vô ích khi ngay sáng hôm sau thằng em em đã gọi điện thông báo ngay sự vụ đêm qua cho bố mẹ. Cộng với mấy tấm ảnh em đăng trên face bố mẹ chẳng cần phải nghe hai đứa giải thích gì nữa, bắt tổ chức cuộc họp phụ huynh 2 bên liền để bàn chuyện đám cưới.

Ảnh minh họa: Internet

- Đấy là lỗi của tao, tao sẽ nhận trước bố mẹ. Mày không có lỗi gì hết, mày không phải lo Thành à. Bố mẹ ép quá tao sẽ bỏ nhà đi.

- Mày điên à, mày định đi đâu.

- Đi đâu cũng được miễn là không phải cưới mày.

- Nhưng tao muốn cưới mày.

- Cái gì, mày nói gì hả thằng điên.

- Tao muốn cưới mày, mày có biết tao yêu mày từ lâu rồi không nhưng mày có để ý tới cảm xúc của tao đâu. Mày có biết lúc mày cởi đồ tao ra tao đã hạnh phúc vô cùng vì cứ tưởng mày sẽ làm chuyện ấy với tao không ngờ mày cởi được dở dở cái khóa quần lại quay ra chu mỏ chụp ảnh. Đúng là con dở.

Ối cha mẹ ơi, cái thằng ăn khoai bở. Nó tưởng em là loại con gái ấy sao. Nhưng rồi nhìn nó khóc mà em cũng thấy mủi lòng. Có khi nào em với nó đã là duyên trời định, có tránh cũng không thoát được không hả mọi người. Thân nhau hơn 20 năm trời giờ em sắp thành vợ nó, mà lại còn mang tiếng là úp sọt nó nữa chứ, nhục nhưng mà cũng thấy hạnh phúc mọi người ạ. Mọi người chúc mừng bọn em đi, tết dương là chúng em về chung nhà rồi đấy.