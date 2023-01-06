Anh tuy mới ra trường nhưng đã đi làm rất nhiều công việc nên cũng kiếm ra tiền và chăm lo cho tôi rất đầy đủ. 2 đứa sống thử với nhau được 1 năm thì tôi dính bầu. Khi ấy tôi học đầu năm thứ 4 đại học.

Khi còn là cô sinh viên năm thứ 3, tôi vẫn ngây thơ lắm. Do là người ở quê lên thành phố học nên tôi thật thà đến ngây ngô. Khi đó anh tuy đã đi làm nhưng tình cờ 2 đứa quen biết nhau. Thế rồi từ đó anh theo đuổi tôi ráo riết, lúc nào cũng có mặt ở phòng trọ rủ đi ăn đi chơi.

Sau khi tôi phá thai thì tình cảm của 2 đứa cũng nhạt dần. Rồi ít lâu, tôi cũng phát hiện anh ta đã có vợ ở quê. Hóa ra bao lâu nay anh ta chỉ lừa lọc những đứa con gái nhẹ dạ như tôi. Khi biết không thể giấu mọi chuyện thì anh ta lật bài ngửa bảo chia tay.

Khi biết tin có thai, tôi hoảng sợ thực sự. Nhưng nghe thông báo xong, anh lại bảo bây giờ chưa phải là lúc 2 đứa đám cưới. Rồi chính anh đã thuyết phục và đưa tôi đi bỏ thai ở 1 phòng khám bên ngoài. Lúc đó còn quá trẻ, sợ bố mẹ ở quê biết chuyện tày trời nên tôi đành chấp nhận đau đớn để bỏ đứa con đầu lòng của mình.

Chia tay tình đầu, đối với tôi là một cú sốc lớn. Tôi đã sống những tháng ngày như đã chết. Cũng may nhờ bạn bè, người thân động viên, cuối cùng tôi cũng ra trường được và xin vào làm ở một công ty. Tại đây tôi gặp chồng tôi bây giờ.

Lúc yêu nhau, chồng tôi cũng kể về gia đình rất nhiều. Bố mẹ anh ở nhà kinh doanh. Trên anh còn có 1 chị gái hơn tôi 3 tuổi nhưng ham chơi, lười biếng và hay đàn đúm với bạn bè. Chính bởi vậy khi về làm dâu nhà anh, tôi cũng không sốc bởi tính cách của chị chồng. Thế nhưng sống cùng 1 nhà tôi xác định khuất mắt trông coi và mong 1 ngày chị sớm đi lấy chồng để yên chuyện.

4 năm sống ở nhà chồng, tôi cũng chưa thể mang thai lại từ sau lần bỏ thai năm ấy. Vợ chồng tôi đi khám nhiều nơi thì do tôi bị dính buồng tử cung. Hai đứa cũng đã đi chữa và phẫu thuật nhưng tin vui có bé vẫn chưa về. Nhiều lúc nghĩ về người yêu cũ mà tôi hận anh ta và chính mình nhưng lại không thể tiết lộ cho chồng biết về quá khứ ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới hôm vừa rồi, chị chồng tuyên bố sẽ đưa chồng sắp cưới về nhà ra mắt. Vì thế cả nhà tôi cũng làm cơm tươm tất đón tiếp. Vừa nhìn thấy người đàn ông sánh vai với chị mà tôi đã choáng váng. Dù 4 năm qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt kẻ bội bạc đó cho dù anh ta có khác đi nhưng không thể sai được.

Đáng sợ hơn là gã cũng nhận ra tôi tuy nhiên chỉ thoáng bối rối 1 chút rồi lại tỏ ra như chưa quen biết. Thế nhưng suốt từ hôm đó đến nay, tôi sợ hãi đến mất ăn mất ngủ vì bỗng nhiên rơi vào tình cảnh này. Chồng chưa cưới của chị chồng sao lại có thể là gã tôi từng yêu và bỏ rơi tôi ngày trước được.

Nghe chồng tôi bảo, gã ấy đã từng ly hôn vợ và giờ làm ăn sa sút lắm, lão cặp với chị ấy chỉ muốn đào mỏ gia đình chồng tôi thôi. Dù biết rõ thế nhưng chị chồng vẫn chết mê mệt với tình trẻ và dẻo miệng. Tôi nghe mà bùng nhùng lỗ tai, tôi thì chỉ sợ một hôm nào đó gã nói hết ra mọi chuyện và quá khứ tôi bỏ thai bị bại lộ để bị dính buồng tử cung khó có thể mang thai thì sẽ sao đây?