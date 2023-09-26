Chuẩn bị lao vào gần gũi sau bao ngày xa cách thì vợ ép uống sữa bằng mọi giá, giả vờ uống cạn để rồi 'hóa đá' khi phát hiện bí mật không thể tiết lộ của người vợ ngoan hiền

Tâm sự 26/09/2023 08:32

Lâm năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Lâm gặp Yến.

Yến là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Lâm. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Lâm và Yến chính thức kết hôn.

Vào đêm tân hôn, Yến tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Lâm từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Yến pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Lâm nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

Chuẩn bị lao vào gần gũi sau bao ngày xa cách thì vợ ép uống sữa bằng mọi giá, giả vờ uống cạn để rồi 'hóa đá' khi phát hiện bí mật không thể tiết lộ của người vợ ngoan hiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lâm phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Lâm giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Yến lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Lâm đã ngủ, Yến vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Yến định đổ ra ga giường thì Lâm bật đèn lên, Yến sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi.

Lâm rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Yến. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Yến chỉ khóc. Hóa ra, Yến là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Yến lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

Chuẩn bị lao vào gần gũi sau bao ngày xa cách thì vợ ép uống sữa bằng mọi giá, giả vờ uống cạn để rồi 'hóa đá' khi phát hiện bí mật không thể tiết lộ của người vợ ngoan hiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ Yến nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Yến đã dùng cách này để lừa Lâm.

Nghe đến đây, Lâm vừa giận vừa thương Yến, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Lâm mong muốn Yến thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha  thứ của chồng, Yến càng yêu và tôn trọng anh hơn.

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