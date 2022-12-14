Chồng vắng nhà liên miên sau khi tuyển được cô thư ký trẻ 'tận tuỵ' dù ngày hay đêm muộn, 2 năm sau gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm

Tâm sự 14/12/2022 11:15

Ngày làm việc đầu tiên cô thư ký ghé nhà tôi lịch sự chào hỏi tôi và các con của tôi rất đúng mực, cô còn tỏ ra ngưỡng mộ phong cách thời trang của con gái tôi khiến không khí buổi làm quen thật thân tình.

Gia đình tôi liên tiếp đón tin vui khi mà chồng tôi bước vào tuổi 48 đã được giữ chức giám đốc của công ty tư nhân chuyên buôn bán, môi giới bất động sản, rồi con gái đầu của chúng tôi tốt nghiệp đại học, có việc làm ưng ý.

Ngày tổ chức tiệc mừng tôi thật cảm động khi trước đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến dự chồng tôi khẳng định công đầu là của tôi, sau đó mới đến sự phấn đấu vươn lên của chồng và các con. Như nhiều giám đốc khác khi nhậm chức chồng tôi cũng gặp khó khi cậu trợ lý cũ xin chuyển công tác nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì chỉ sau một tuần công ty đăng tin tuyển người, chồng tôi đã tuyển được 1 cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, có bằng đại học, có khả năng ngoại ngữ tốt.

Cô thư ký trẻ đúng là được việc, cô xứng đáng nhận lời khen từ chồng tôi khi công ty nhờ có cô năng nổ, thông thạo ngoại ngữ, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ mà lợi nhuận tăng vùn vụt. Tôi mừng cho chồng có được trợ lý hoàn hảo và bản thân tôi cũng biết ơn cô thư ký dễ thương khi cô chủ động chăm sóc chồng tôi từ tư vấn thời trang khi tiếp đối tác khi hỏi tôi cặn kẽ các món ăn mà chồng tôi ưa thích để đặt bữa hợp khẩu vị cho chồng tôi khi công tác xa nhà kẻo anh biến ăn lại ảnh hưởng đến sức khỏe của giám đốc!

Chồng vắng nhà liên miên sau khi tuyển được cô thư ký trẻ 'tận tuỵ' dù ngày hay đêm muộn, 2 năm sau gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy cô thư ký xinh đẹp quá nhiệt tình tôi không ngần ngại tâm sự với cô rằng chồng tôi mắc bệnh dạ dày nên một ngày phải dùng mấy bữa phụ, nhất là buổi khuya anh làm việc muộn cần ăn nhẹ để khỏi chứng đau dạ dày hành hạ. Cô thư ký hứa như đinh đóng cột rằng tôi không phải lo gì cho chồng, bất kể ngày hay đêm nếu giám đốc cần cô sẵn sàng phục vụ vô điều kiện.

Công việc ở công ty chắc bận rộn lắm nên từ ngày lên chức giám đốc, rồi tuyển được cô thư kí trẻ chồng tôi vắng nhà liên miên. Những chuyến công tác kéo dài vài ba ngày cho đến cả tuần, thậm chí là nửa tháng của chồng làm tôi không an tâm vì sợ chồng vất vả căn bệnh dạ dày dễ tái phát. Thế nhưng mỗi lần kết thúc chuyến đi chồng trở về nhà vui hơn, khỏe hơn khiến tôi càng thêm yêu quý cô thư kí trẻ của chồng.

Chồng vắng nhà liên miên sau khi tuyển được cô thư ký trẻ 'tận tuỵ' dù ngày hay đêm muộn, 2 năm sau gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không biết thu nhập của cô thư ký là bao nhiêu mà sau 2 năm làm việc dưới quyền chồng tôi cô đã mua được một căn hộ chung cư rộng rãi, sắm được cả chiếc xe tay ga đời mới láng cóng mà thực ra con gái đầu của tôi muốn ra riêng tôi cũng chưa thu xếp để lo cho con được.

Rồi cái tin chồng tôi nợ lương nhân viên, nợ quá hạn thanh toán hợp đồng với đối tác đến tai tôi, chưa kịp hỏi chồng cho ra ngô ra khoai thì tối qua chồng bảo tôi còn bao nhiêu tiền tiết kiệm cho chồng vay và đưa cho chồng sổ đỏ căn nhà để chồng thế chấp ngân hàng giải quyết lương, nợ cho công ty.

Tôi cương quyết phản đối, lúc ấy chồng tôi mới huỵch toẹt ra rằng do tôi khoán trắng mọi việc cho cô thư ký trẻ xinh đẹp lại đa tình đến thế, làm sao chồng không moi vốn của công ty để giữ bồ trẻ bên mình? Hóa ra nguyên nhân chồng hư là tại tôi? Đau nhưng nghĩ lại thấy chồng cũng có lý, lỗi là do chính mình!

Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm

Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm

Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về.

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