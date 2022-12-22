Những lúc vui buồn, chỉ cần tôi gọi là Hùng lập tức xuất hiện. Hùng nhiệt tình đưa đón tôi bất kể nắng mưa và còn rất quan tâm tới gia đình của tôi. Đó là điều khiến tôi cảm động và nhận lời yêu Hùng sau hơn nửa năm tìm hiểu.

Ngày còn thanh niên, trong số những người đàn ông theo đuổi tôi, Hùng là người tốt và chân tình nhất. Đó là tôi cảm nhận khi Hùng lúc nào cũng hết lòng lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi. So với những người xung quanh, tôi nhận ra Hùng chân chất, giản dị và thực tâm chứ không như mấy kẻ vì nhan sắc của tôi mà liêu xiêu.

Hơn 3 năm cưới, tôi và Hùng ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu. Công việc của cả hai đều khá tốt. Tôi là người làm ngoại giao nên có nhiều mối quan hệ. Thông qua bạn bè, tôi đã kết nối giúp Hùng một công việc vô cùng tốt, phù hợp với năng lực. Từ đó, sự nghiệp của Hùng lên như diều gặp gió. Hùng không chỉ được tăng lương còn thăng chức, tiền bạc cũng dồi dào. Hùng luôn tỏ ra biết ơn vợ vì nhờ có vợ mà sự nghiệp của anh mới thăng tiến. Làm vợ, tôi luôn nỗ lực hết mình để giúp Hùng, dù tôi có phải lui về hậu phương chăm sóc con cái cũng được.

Sau đó hơn 1 năm, chúng tôi làm đám cưới. Ngày trọng đại của đời mình tôi đã rơi nước mắt vì lời hứa của Hùng. Anh nói sẽ luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Hùng cũng hứa sẽ cố gắng kiếm tiền để giúp tôi có được cuộc sống sung túc, không phải lo lắng điều gì.

Sau khi mọi thứ ổn, thu nhập cũng ổn, tôi mới tính chuyện sinh con. Thời giang mang bầu là những ngày tháng khá vất vả vì chồng tôi phải thường xuyên đi công tác. Nhưng tôi không hề oán thán một lời, cố gắng chăm chỉ làm việc, chăm sóc bản thân thật tốt để Hùng yên tâm.

Ngày sinh con, Hùng chỉ ở bên cạnh có 1 hôm rồi lại phải đi làm, đi tỉnh. Tôi buồn nhưng cũng phải chấp nhận tất cả. Những ngày đó, công việc của Hùng bận rộn nhưng tiền bạc Hùng cũng mang về rất nhiều.

Sau khi sinh, tôi tăng cân nhiều, vóc dáng cũng không còn như trước. Tôi có nói với Hùng về băn khoăn lo lắng của mình thì lúc nào Hùng cũng động viên không sao, không quan trọng. Tôi tin tưởng Hùng để rồi… một ngày tôi phát hiện sự thật về anh.

Mỗi tuần Hùng đi chơi tennis ba buổi tối. Tôi vốn không nghi ngờ gì nhưng lần đó, tự nhiên tôi phát hiện trên cổ áo Hùng có vết son. Sau này tôi mới hiểu đó là do cô bồ của Hùng cố ý để lại trêu ngươi tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã đi theo chồng để tìm bằng chứng Hùng ngoại tình. Anh thực sự có đến sân tennis nhưng chỉ đến đó gửi xe rồi bắt xe ôm đến một căn chung cư cách đó không xa. Chỉ có người nào để ý thì mới nắm được hành tung của Hùng, còn không sẽ nghĩ Hùng thực sự đã vào trong sân đánh bóng.

Tôi đi theo mà chân tay run rẩy. Thấy Hùng bước vào trong thang máy đi lên tầng 10. Tôi đánh liều hỏi bảo vệ lên nhà anh Hùng ở tầng 10 thì biết được bí mật tày đình. Đó đích thực là căn hộ của chồng tôi, đứng tên Hùng nên bảo vệ mới biết.

Tôi vờ là khách của vợ anh lên chơi nhưng không nhớ Hùng ở phòng nào nên đã được bảo vệ chỉ cho. Đứng ở trước cửa căn hộ bấm chuông, nước mắt tôi bắt đầu chảy. Vừa mở cửa, Hùng chết đứng, giật bắn mình khi thấy vợ đứng sừng sững, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô gái trong bộ dạng quấn khăn tắm đi ra cũng sợ hãi bỏ vào trong.

Tất cả sự thật đã sáng tỏ. Tôi không đánh ghen vì thực sự không thể đứng vững để đánh ghen. Nhẹ nhàng bước đi trong vô định, lòng đau như cắt, chỉ muốn phá nát tất cả. Tại sao, đó là câu hỏi duy nhất có trong đầu tôi. Tại sao Hùng lại phản bội, tại sao Hùng lại lừa dối? Tại sao anh còn có cả nhà riêng cho bồ ở mà tôi lại cứ tin tưởng Hùng?

Về đến nhà, nhìn đứa con thơ tôi càng đau lòng. Lúc này đây, việc tôi nghĩ đến là kí vào tờ giấy ly hôn rồi chấm dứt tất cả. Tôi chẳng muốn nói một câu nào cũng không có ý định níu kéo hay tha thứ cho người đàn ông bội bạc, quên mất tình nghĩa tào khang.