Chồng 30 tuổi đầu còn nghe lời mẹ răm rắp, biết là sai nhưng vẫn cho mình là đúng, tại lễ cưới anh ta liền trở mặt khiến tôi sụp đổ

Tâm sự 22/12/2022 09:58

“Chưa cưới đã gặp vận, khéo về đây báo hại cả nhà”.

Chồng sắp cưới của tôi là một người không có chính kiến, luôn nghe lời mẹ trong mọi hoàn cảnh. Đáng tiếc là tôi không thể nhận ra sớm hơn để đến giờ này mọi thứ đã muộn màng.

Ngày ra mắt, gia đình Đạt không một ai ưa tôi, không mấy thân thiện với tôi. Khi rửa bát bác gái còn nói với mình thế này: “Thằng Đạt (tên chồng tương lai) thích cháu mà, hai bác có không thích thì cũng đành chịu”.

Không biết đùa hay là thật nhưng tôi nghe đã thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ rồi dần dần người ta sẽ thay đổi, nhìn thấy điểm tốt của mình mà chấp nhận nên không lo lắng quá. Nhưng có vẻ như tôi đã sai.

Ngày dạm ngõ, lễ nhà trai mang đến khiến tôi quá thất vọng. Tráp hoa quả chỉ có 7-8 quả táo xếp lỏng lẻo không lên đến miệng, mấy khác còn lại cũng chẳng khác gì, lèo tèo mấy món cho có. Đến tối tôi có nhắn tin giận dỗi chút thì Đạt nói đó là do mẹ anh chỉ cho sắm chừng đó lễ. Hụt hẫng nhưng nghĩ gia đình Đạt kinh tế hạn hẹp nên tôi cũng thôi, không so đo nghĩ ngợi gì nữa.

Chồng 30 tuổi đầu còn nghe lời mẹ răm rắp, biết là sai nhưng vẫn cho mình là đúng, tại lễ cưới anh ta liền trở mặt khiến tôi sụp đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới 20 ngày, nhà tôi bị dính Covid-19. Dù bây giờ nhiều người chủ quan với bệnh này, không nghiêm trọng như ngày xưa nữa nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng ăn uống, cách ly cẩn thận. Sau 10 ngày test lại thấy còn một vạch, tôi gọi điện báo với Đạt.

Đạt ngập ngừng quay sang hỏi mẹ và tôi vô tình nghe được lời mẹ anh nói lọt vào loa: “Chưa cưới đã gặp vận, khéo về đây báo hại cả nhà”. Tôi nghe rõ mồn một là vậy nhưng khi hỏi lại Đạt mẹ nói gì thì Đạt lại chối, nói rằng mẹ đang xem phim nên nói mấy diễn viên trên phim thôi.

Đêm trước đám cưới, tôi gọi qua nhà trai thì nghe Đạt nói nhà bên đấy đang nhiều người bị dính Covid-19 không thể đi đón dâu được. Cái bệnh này có phải ngày 1 ngày 2 là hết được đâu, vậy tại sao Đạt không nói sớm để nhà tôi sắp xếp, đến khi hỏi mới chịu nói ra.

Hai bên cãi nhau to. Đạt một mực khẳng định không có lỗi gì hết, vì chính mẹ anh là người yêu cầu giữ im lặng chuyện này. Đạt năm nay đã 30 tuổi rồi, tại sao chuyện gì cũng nghe lời mẹ, không biết cân nhắc thiệt hơn, phân biệt đúng sai như thế chứ? Sau này cưới rồi thì tôi phải sống ra sao đây? Trong cơn tức giận, tôi có mắng Đạt mấy câu và bị Đạt quát lại:

- Tôi nhịn đến giờ này chỉ vì nhà cô hứa sẽ bàn giao cửa hàng cho tôi thôi. Mai là cưới rồi, không muốn muối mặt với họ hàng, với đối tác làm ăn nhà cô thì khôn hồn mà biết điều tí đi.

Gia đình tôi có 3 cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em to nhất nhì thành phố, nên có điều kiện kinh tế. Trước khi cưới bố tôi có nói sau khi hai đứa về chung một nhà sẽ bàn giao cho hai vợ chồng một cửa hàng để làm ăn.

Chồng 30 tuổi đầu còn nghe lời mẹ răm rắp, biết là sai nhưng vẫn cho mình là đúng, tại lễ cưới anh ta liền trở mặt khiến tôi sụp đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ Đạt nhắm vào cửa hàng đó. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tại sao tôi lại ngu muội, bỏ qua cho Đạt hết lần này đến lần khác để tiếp tục mối quan hệ này chứ. Nhưng bây giờ muộn rồi, tôi hủy đám cưới thì mấy chục cỗ bàn đã đặt biết phải làm sao, thiệp mời đã gửi đi phải làm thế nào rồi bố mẹ tôi biết giấu mặt vào đâu chứ. Vì vậy tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Cả đêm hôm đó tôi thức trắng. Sáng hôm sau vẫn tươi cười đón khách, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Có lẽ cuộc hôn nhân này bắt đầu là sai lầm, nhưng tôi vẫn hi vọng sau khi cưới, khi đã ở riêng rồi thì Đạt sẽ thay đổi, có chính kiến hơn một chút. Còn bây giờ, tôi sẽ nói bố khoan đã nhượng cửa hàng hoặc có sang nhượng thì đứng tên tôi. Tôi cũng sẽ tránh thai để xem Đạt có thay đổi không, nếu vẫn cứ như vậy thì tôi sẽ dứt khoát ly hôn sau vài năm.

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