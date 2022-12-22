Mới hưởng thụ được tuần trăng mật mỹ mãn bên chồng đại gia, chưa kịp nghĩ về cuộc sống 'ăn sung mặc sướng', lời nói của mẹ chồng khiến tay chân tôi bủn rủn không đứng vững

Tâm sự 22/12/2022 06:54

Sau một tuần du lịch trăng mật trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế làm phu nhân nhà giàu. Ai ngờ ngay sáng đầu tiên ở nhà chồng, bố mẹ chồng gọi hai đứa lại rồi cười tuyên bố một câu sét đánh.

Tôi vừa làm đám cưới cách đây 2 tuần, chồng là người yêu cũ của cô bạn thân tôi. Tôi không cố tình giành người đàn ông của bạn, chỉ vì hôm đó buồn quá đi uống rượu một mình. Tôi nhớ ra khu vực đó gần nhà anh ấy nên gọi điện thử xem sao. Ai ngờ anh ấy đến thật, đêm đó chúng tôi say quá nên đã lên giường với nhau. 

Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. 

Chồng tôi là một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ, vừa đẹp trai, gia đình lại giàu có, cô bạn tôi đúng là tốt số nhưng không biết giữ. Yêu nhau hơn một năm rồi vẫn chưa làm đám cưới, còn bảo muốn phấn đấu sự nghiệp thêm nữa. Nếu vớ được của ngon thì phải nắm chặt trong tay mới đúng. Họ sớm cưới nhau thì cũng chẳng có chuyện tôi rủ anh ấy đi uống rượu.

Đám cưới tổ chức rất rình rang, đúng với vị thế của nhà chồng. Ai cũng ghen tị đỏ mắt khi tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc nhưng lại bước chân được về nhà giàu làm dâu, từ đây đổi đời sung sướng. Sau đám cưới, bố mẹ chồng tặng chúng tôi một chuyến trăng mật tại khu resort hạ sang. Cuộc sống sang chảnh này là thứ tôi luôn khao khát và bây giờ đã có được trong tầm tay.

Mới hưởng thụ được tuần trăng mật mỹ mãn bên chồng đại gia, chưa kịp nghĩ về cuộc sống 'ăn sung mặc sướng', lời nói của mẹ chồng khiến tay chân tôi bủn rủn không đứng vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một tuần du lịch trăng mật trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế làm phu nhân nhà giàu. Ai ngờ ngay sáng đầu tiên ở nhà chồng, bố mẹ chồng gọi hai đứa lại rồi cười tuyên bố một câu sét đánh:

- Anh chị thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài sống riêng tự lập đi nhé. Đúng là chúng tôi có của ăn của để thật nhưng cũng là do cả đời lăn lộn vất vả kiếm được. Chúng tôi đề cao sự tự lập, tự mình vươn lên của các con, nuôi lớn, dựng vợ gả chồng xong rồi là hết nghĩa vụ rồi. Anh chị đã trưởng thành, có sức khỏe có trí óc, tự mà lo cho cuộc sống của mình.

Tôi hóa đá còn chồng hét lên với mẹ:

- Mẹ ơi làm sao thế được, con đang nghỉ việc chỗ làm cũ, đã xin được việc mới đâu. Vợ con thì xác định ở nhà dưỡng thai, chẳng mấy chốc mà cháu mẹ chào đời, mẹ bảo chúng con phải làm thế nào?

- Làm thế nào là việc của anh chị. Lẽ nào còn bắt hai ông bà già chúng tôi phải nuôi hai người!

- Mẹ không nghĩ cho chúng con thì phải nghĩ cho cháu mẹ chứ!

- Con ai người đó nuôi, chửa đẻ được thì phải có trách nhiệm. Anh có biết ngày xưa đẻ anh xong, tôi còn phải ăn đói mặc rách không? 

Nghe xong cuộc đối thoại của chồng với mẹ chồng, thấy thái độ kiên quyết không nhân nhượng của bà mà tôi đầu váng mắt hoa ngất xỉu. Tôi đang mang thai nghén ngẩm, cả người không còn sức lực. 

Mẹ chồng thấy vậy nhưng cũng chẳng hỏi han một câu, bà bước thẳng lên lầu chỉ dặn chúng tôi sớm thu dọn đồ đạc. Chồng tôi nhìn vợ đứng không vững nhưng anh ta lại tức tối mắng mỏ:

- Tất cả là tại cô đấy. Lúc trước tôi với Thùy yêu nhau, mẹ còn bảo tôi nghỉ việc bên ngoài về bà cho vốn thành lập xưởng sản xuất, hai vợ chồng cùng quản lý. Ban đầu bà chưa tin tưởng tôi nên ông bà mới bắt tôi đi làm bên ngoài. Từ lúc yêu Thùy bà mới nói như vậy, bây giờ mẹ đổi ý chắc chắn là vì ghét cô! 

Cô đúng là đồ sao chổi, dính vào cô cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Tôi hối hận quá, sao hôm đấy lại mềm lòng dây dưa với cô! Đồ đàn bà mất nết, cướp chồng của bạn thân! 

Tôi đau đớn gục ngã trước những lời mạt sát của chồng. Giờ chúng tôi đã ra ngoài thuê trọ rồi nhưng ngày nào chồng cũng chì chiết vợ, trách tôi khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này. Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, còn nhận ra mình đã vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì. Nhìn xuống bụng bầu, tôi chỉ biết khóc…

Không đến được với người mình yêu, tôi chẳng tha thiết gì nữa nên cố tình uống thật say để động phòng, nào ngờ hành động của anh chồng khiến tôi ngớ cả người

Không đến được với người mình yêu, tôi chẳng tha thiết gì nữa nên cố tình uống thật say để động phòng, nào ngờ hành động của anh chồng khiến tôi ngớ cả người

Bạn bè từng trải đã kết hôn, sinh con đều có chung ý kiến với cha mẹ tôi. Không ai đứng về phía mình, bố mẹ lại mang chữ “hiếu” ra ép buộc, tôi đành phải chia tay bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng