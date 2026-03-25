Chồng tôi sau trận cãi nhau và bỏ nhà đi đâu được tầm một tháng sau cũng quay lại, tỏ ra hối lỗi

Tâm sự 25/03/2026 23:44

Sau anh đi làm cho một tập đoàn chuyên về sản xuất giấy nhưng không đạt hiệu quả và nhanh chóng bị sa thải. Ba mẹ chồng tôi phải đem con về tiếp quản cả công ty gia đình, nhưng được vài tháng cũng thua lỗ. Đã không có năng lực, anh lại còn lắm thói xấu, mỗi lúc cáu gắt, anh sẵn sàng hạ cẳng tay với tôi.

Gia đình tôi được coi là khá giả. Năm 24 tuổi, theo lời ba mẹ mai mối, tôi lấy Lâm là con trai bạn ba mẹ tôi. Lâm ngoài vẻ ngoài khá đẹp trai, còn lại không được khoản nào.

Chồng tôi lúc còn đi học hay gây sự bạn bè, được ba mẹ lo lót riết đâm ra hư. Học hành không đến nơi đến chốn, lại hay đàn đúm. Sau vì mẹ chồng tôi năn nỉ con lo học hành một chút thì sản nghiệp gia đình đều về tay anh. Chồng tôi mới chịu khó cho được tấm bằng tốt nghiệp.

Sau anh đi làm cho một tập đoàn chuyên về sản xuất giấy nhưng không đạt hiệu quả và nhanh chóng bị sa thải. Ba mẹ chồng tôi phải đem con về tiếp quản cả công ty gia đình, nhưng được vài tháng cũng thua lỗ. Đã không có năng lực, anh lại còn lắm thói xấu, mỗi lúc cáu gắt, anh sẵn sàng hạ cẳng tay với tôi.

Chồng tôi sau trận cãi nhau và bỏ nhà đi đâu được tầm một tháng sau cũng quay lại, tỏ ra hối lỗi - Ảnh 1

Lúc tôi mang bầu em bé được tháng đầu, anh bắt đầu đi “ăn phở”. Tôi phát hiện được và bắt đầu làm ầm với anh. Chồng tôi cũng thản nhiên coi đó là chuyện bình thường của cánh đàn ông, nghe được lời chồng, tôi bắt đầu quát tháo và sẵn sàng đánh trả nếu anh có ý định hạ cẳng tay với tôi. Sau cuộc tranh cãi gay gắt, chồng tôi tức giận bỏ nhà đi. Tôi hôm đó khóc cả đêm, chả buồn lo cho cái thai trong bụng.

Sáng hôm sau, tôi vẫn lết lên công ty làm việc như thường. Bản thân tôi biết mình không nên trông cậy tiền của chồng nên sau khi kết hôn, tôi vẫn đi làm cho xứng với tấm bằng tôi đã học. Với sự chăm chỉ vốn có, tôi đã học lên tới thạc sĩ. Hồi sinh viên, tôi luôn mong muốn lấy một người đàn ông hiểu biết, có học thức, không dùng chân tay để nói chuyện như chồng tôi hiện tại.

Và anh ấy đã đến, anh làm cùng công ty với tôi. Anh luôn tinh tế và dịu dàng, luôn giúp tôi từ việc vặt đến giải quyết hàng đống hồ sơ. Mặc dù anh và tôi đều có gia đình, chúng tôi vẫn sa vào mối quan hệ không nên có đó. Mỗi ngày đi làm, chúng tôi đều “về trễ” hơn mọi người để có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Dần dần, tôi trở nên chán chồng. Chồng tôi sau trận cãi nhau và bỏ nhà đi đâu được tầm một tháng sau cũng quay lại, tỏ ra hối lỗi và mong muốn hàn gắn với tôi. Tôi lại chẳng mặn mà gì nữa, điều duy nhất mà tôi bị ràng buộc với anh ta chính là đứa con trong bụng tôi.

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, anh chàng tôi đang say đắm nhiều lúc lại tỏ ra quan tâm đến tôi quá đà. Anh ấy cũng trẻ hơn tôi 3 tuổi. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ có lẽ thứ anh muốn ở tôi thực chất là tiền, vì anh biết nhà tôi và chồng tôi đều giàu. Nếu tôi ly hôn và đến với anh, hẳn anh cũng sẽ được hưởng một khoản không nhỏ. Anh cứ vẽ đến viễn cảnh cả hai chúng tôi sẽ đến với nhau sau khi tôi ly dị chồng còn anh ly dị vợ làm tôi cứ hoài nghi.

Cuối cùng, tôi cũng không muốn duy trì mối quan hệ bất chính kia nên đã nói với anh rằng tôi muốn kết thúc và sẽ quay lại sống như trước kia cùng chồng, khuyên anh cũng nên quan tâm đến gia đình mình hơn. Nghe tôi nói xong, anh chỉ cười lớn, anh bảo tôi không thể thoát khỏi anh được đâu rồi đưa tôi xem các đoạn clip ghi lại những hình ảnh “mặn nồng” giữa tôi và anh ta, anh đe dọa rằng sẽ gửi cho chồng tôi, ba mẹ chồng và gia đình tôi những thước phim này nếu có ý định chia tay anh.

Lúc này tôi thật sự rối bời, lại đúng kì ốm nghén. Vừa khổ sở mang thai, vừa nghĩ đến viễn cảnh anh ta phá nát gia đình tôi mà nghẹn. Đàn ông có hàng trăm mối tình ngoài kia khi về nhà vẫn được tha thứ, còn phụ nữ chỉ một lần lầm lỡ là mang nhục cả đời.

Gái xinh sống trong sợ hãi vì tình trẻ bám riết không chịu buông

Gái xinh sống trong sợ hãi vì tình trẻ bám riết không chịu buông

Lúc tôi mang bầu em bé được tháng đầu, anh bắt đầu đi “ăn phở”. Tôi phát hiện được và bắt đầu làm ầm với anh. Chồng tôi cũng thản nhiên coi đó là chuyện bình thường của cánh đàn ông, nghe được lời chồng, tôi bắt đầu quát tháo và sẵn sàng đánh trả nếu anh có ý định hạ cẳng tay với tôi. Sau cuộc tranh cãi gay gắt, chồng tôi tức giận bỏ nhà đi. Tôi hôm đó khóc cả đêm, chả buồn lo cho cái thai trong bụng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm