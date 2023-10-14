- Mày làm tụi tao sốc đấy. Ham chơi như mày mà bỗng dưng kết hôn thì thật khó hiểu...hay là bác sỹ bảo cưới.

27 tuổi Vi xinh đẹp, có biết bao nhiêu chàng trai xin được nguyện chết vì cô. Ấy thế mà đùng một cái cô tuyên bố lấy chồng dừng cuộc chơi khiến không ai dám tin. Nhất là mấy cô bạn thân của Vi thì sốc vô cùng. Vì xưa nay Vi thay người yêu như thay áo, cứ hết anh chàng này đến anh chàng khác. Thậm chí cô còn có biệt hiệu là cứ thích anh nào thì dù mấy người đó đã có người yêu Vi cũng tán đổ cho bằng được. Thế nên lần này cô cưới chồng thì mọi người lại thấy bất thường

- Vớ vẩn, cái gì mà bác sỹ. Là tao gặp được người thích hợp thì cưới thôi. Tao muốn lấy chồng để ổn định cuộc sống...không thích cuộc sống độc thân nữa.

Quả thật đúng là Vi gặp được người đàn ông chuẩn của mình, Thành chồng Vi là một doanh nhân có tiềng trong ngành bất động sản. Anh đã mất 3 tháng mới tán đổ được Vi và chỉ sau chưa đầy 2 năm hẹn hò thì hai người đi đến hôn nhân.

Sau khi kết hôn được làm bà chủ thì Vi hí hửng lắm, mọi thứ ở chồng cô đều thấy hoàn hảo. Chỉ có việc là Thành thường xuyên đi công tác nên khiến Vi lo lắng vô cùng, trước đây khi yêu Thành lo giữ Vi thì giờ sau khi kết hôn thì Vi lại lo lắng đi tìm mọi cách giữ chồng. Dù đã kết hôn, bản thân Vi cũng xinh đẹp nhưng ngoài kia mấy cô ''chân dài' vẫn không ngừng đeo bám Thành.

Biết rõ gái mà tán tình thì dai vô cùng, vì trước đây Vi cũng từng tán đổ mấy ông có người yêu rồi nên cô hiểu. Thật ra Vi cũng không muốn nghi nghờ chồng, nhưng dạo gần đây cô thấy chồng mình thay đổi. Nhất là cái việc "chăn gối" vợ chồng cô không còn mặn nồng như trước nữa. Thế là Vi quyết định giữ chồng theo cách khác, trước đây nếu Thành đi công tác thì Vi quản chồng bẳng việc là liên tục gọi điện cho anh.

Còn lần này chồng đi công tác Vi quyết định chụp luôn ảnh khỏa thân ròi nhét vào ví chồng để anh luôn thấy vợ hấp dẫn mà không gái gú bên ngoài. Khỏi phải nói lúc đó Vi hí hửng như nào, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Ai dè sau 2 tuần Thành đi công tác về thì có biến căng, mọi chuyện là hôm đó khi Thành vừa đi làm thì ngay lập tức có cô gái xinh đẹp đến nhà Vi thản nhiên bước vào nhà cô.

Ảnh minh họa: Internet

- Căn biệt thự đúng là đẹp thật, nhưng mà chắc phải bảo anh Thành sửa lại một tý.

- Cô...cô là ai? Sao tự tiện vào nhà người khác thế hả?

- Tôi là ai ư? Hóa ra chị vẫn chưa biết tôi là ai ư? Vậy để tôi tự giới thiệu...tôi là cô bồ của chồng chị. Chúng tôi đã cặp với nhau được thời gian rồi...Vậy nên nếu chị biết điều thì sớm kéo va ly ra khỏi đây đi.

- Hoang đường. Chồng tôi không đời nào có bồ...

- Chị tự tin như vậy chả trách bị chồng cắm sừng là đúng. Anh Thành nói sớm thôi sẽ viết đơn ly hôn mà thôi. Cũng may nhờ có tấm ảnh này của chị mà tôi mới có được anh Thành.

Vừa nói cô bồ vùa ném bức ảnh khỏa thân của Vi xuống sàn nhả, lúc đó Vi hoảng hốt vô cùng.'

- Sao cô có bức ảnh này hả?

- Tất nhiên là tôi lấy từ ví của chồng cô rồi. Vì tấm ảnh này mà tôi sẽ cướp bằng được chồng cô...khiến cô tan cửa nát nhà.

- Tại sao chứ? Tôi và cô đâu có thù oán gì? Cô xinh đẹp sao không chọn người tử tế mà lấy...cớ sao đi chọn người đã có vợ con chứ?

- Chị vẫn mở miệng nói được câu tử tế vậy sao? Vậy để tôi nhắc cho chị nhớ, chị còn nhớ 4 năm trước từng có một cô gái nhảy lầu tự tử vì tình không? Cô gái đó có một người yêu hoàn hảo, hai người đã dự định kết hôn. Vậy mà mọi thứ tan tành khi chồng tương lai của cô ấy lại đòi hủy hôn để theo đuổi người con gái khác. Người con gái đó là chị...còn cô gái tự tử kia chính là em gái tôi. Chị dám cướp chồng chưa cưới của em gái tôi thì giờ đây tôi sẽ cướp chồng của chị.

- Chuyện đó đã là quá khứ? Xin cô đừng làm vậy...tôi quỳ xin cô.

- Cô quỳ xin cũng không khiến em gái tôi sống lại được. Đã quá muộn rồi...mọi thứ đều có nhân quả của nó mà...Chồng chị mê tôi như điêu đổ...chị làm cách gì cũng không lôi kéo được anh ấy lại đâu. Đừng có trách ai...tự trách chị tạo nghiệp đi nhé.

Nói rồi cô bồ của Thành bước đi, còn Vi đau đớn bật khóc...nhìn bức ảnh gia đình bị ném lại trên bàn, tim Vi đau nhói như có ngàn mũi dao đâm. Tối hôm đó Vi cầu xin Thành nhưng anh vẫn kiên quyết ly hôn...Cô thật sự không ngờ mình lại tạo nghiệp chướng nặng nề như vậy để giờ đây nhận cay đắng như này.