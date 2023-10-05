Biết chồng ngoại tình, vợ không đánh ghen chỉ ‘lao vào chồng’ mỗi đêm, đúng 1 tuần chồng quỳ gối: ‘Anh xin em, anh mệt lắm rồi’ và cái kết nhân tình chạy mất dép

Tâm sự 05/10/2023 10:16

Hôm đó, thấy tin nhắn điện thoại của chồng reo, Nga biết chắc là bồ gọi đi nhà nghỉ, liền túm chồng lại cởi phăng áo anh ra rồi cởi áo mình. Cô đè lên người chồng hôn chụt lên ngực anh rồi vuốt ve

Có 1 người chồng vừa đẹp trai vừa tải giỏi, kiếm được nhiều tiền ai mà không tự hào cơ chứ? Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, cũng chính vì những ưu điểm vượt trội đó của chồng mà Nga lúc nào cũng lo lắng giữ anh. Thế nhưng, cuối cùng thì việc gì đến cũng đến. Mới cưới nhau, được hơn 2 năm thì Khang bắt đầu có những dấu hiệu chán vợ. Nhiều người nhìn thấy anh và cô thư ký lúc nào cũng kè kè bên nhau thì cảm thấy lo lắng thay cho Nga.

Lúc đầu, Nga còn tin tưởng chồng sẽ không phản bội mình nhưng 1 lần thấy dấu son trên cổ áo sơ mi của anh. Nga mới sốc lịm khi biết rằng đó là sự thật. Kể từ hôm ấy, cô theo dõi chồng chặt chẽ hơn, biết được anh và ả thư ký thường xuyên hẹn nhau đến nhà nghỉ gần công ty.

Hôm đó, thấy tin nhắn điện thoại của chồng reo, Nga biết chắc là bồ gọi đi nhà nghỉ, liền túm chồng lại cởi phăng áo anh ra rồi cởi áo mình. Cô đè lên người chồng hôn chụt lên ngực anh rồi vuốt ve:

- Chiều em nhé, anh cứ đi suốt thế này mẹ mà biết là không hay đâu đấy.

Biết mẹ chồng bênh con dâu, Khang không thể làm trái lời vợ vì sợ cô sẽ mách mẹ. Anh liền tặc lưỡi:

- Đằng nào cũng hơn 1 tiếng nữa anh cứ phải đi, chiều thì chiều vậy. Thế là, anh lao vào vợ như thiêu thân. Làm xong 5 hiệp mệt lả lơi, Khang mới nhận ra dạo này vợ mình trông thật sexy và quyến rũ.

Anh khoác áo rồi vẫy tay chào vợ:

- Thôi anh đi nhé.

Nga mặc lại áo nhìn chồng mỉm cười nhưng trong lòng cô lẩm bẩm:

- Để tôi xem anh còn sức đi với gái không.

Đêm đó, hơn 1 giờ Khang mới lò mò về nhà, trông anh nhợt nhạt mệt mỏi, Nga hỏi cũng không nói gì mà lên giường đắp chăn ngủ luôn. 

Từ hôm ấy, ngày nào trước khi chồng hẹn bồ ra nhà nghỉ, Nga cũng kéo anh làm 5 hiệp sung sướng khiến chồng lên mây nhưng rồi lại bò lăn ra thở dốc vì quá mệt.

Biết chồng ngoại tình, vợ không đánh ghen chỉ ‘lao vào chồng’ mỗi đêm, đúng 1 tuần chồng quỳ gối: ‘Anh xin em, anh mệt lắm rồi’ và cái kết nhân tình chạy mất dép - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 1 tuần sau, bỗng nhiên khi thấy vợ vừa định cởi áo, Khang liền quỳ xuống:

- Anh xin em, anh mệt lắm rồi, ngày nào vợ chồng mình cũng như thế này thì anh kiệt sức mất. Lên công ty không tập trung làm việc được.

Bây giờ, Nga mới cười khẩy:

- Không làm việc được đâu phải do tôi, anh phải hỏi con thư ký lả lơi của anh đấy chứ. Đừng nghĩ tôi không biết gì mà các người cứ tự tung tự tác nhé.

Khang giật bắn mình:

- Thì ra..em..đã..

Nga nhướn mày:

- Tôi biết anh ngoại tình từ lâu rồi, tôi để xem thái độ của anh thế nào thôi.

Khang liền nắm tay vợ :

- Anh xin lỗi, cả tuần nay em hành anh như thế, anh đến gặp cô ta cũng không làm ăn được gì, vì thế cô ta đã chia tay anh rồi. Anh..anh..

Nga phá lên cười:

- Chia tay rồi? Vậy nên hôm nay anh mới ở nhà? Còn nếu không anh cũng đi rồi nhỉ? Tôi có còn là vợ anh không thế?

Khang liền giải thích vội vã:

- Anh..thực sự hối hận rồi mà em. Em hãy tha thứ cho anh, vì cô ta cứ quyến rũ anh, cô ta…cô ta…còn thực sự anh chỉ yêu mình em thôi, anh ..sẽ không bao giờ bỏ em và con đâu, anh hứa đấy.

Nga nhìn chồng rồi đáp:

- Lời thề của đàn ông các anh không bao giờ có thể tin được. 1 lũ có mới nới cũ, chán cơm thèm phở , chỉ giỏi làm khổ đàn bà.

Khang khóc lóc xin lỗi vợ nhưng Nga thì không biết phải làm gì với chồng? Liệu anh ta có thật lòng hối cải hay không hay chỉ vì cô ả chia tay mà anh mới quay về? Đã có 1 lần liệu còn có lần 2? Nga phải làm gì đây? 

Chồng tăng ca với thư ký bị vợ tới đánh ghen, 2 người phụ nữ đánh nhau chồng ung dung đứng xem nhưng khi vợ bị xé toạc áo lộ ra vết sẹo trên người thì chồng lao vào đuổi cổ nhân tình vì lý do này

Chồng tăng ca với thư ký bị vợ tới đánh ghen, 2 người phụ nữ đánh nhau chồng ung dung đứng xem nhưng khi vợ bị xé toạc áo lộ ra vết sẹo trên người thì chồng lao vào đuổi cổ nhân tình vì lý do này

Và không ngoài dự đoán của cô, dù trước đó Tuấn đã nghiến răng từ chối nhưng 3 tháng sau khi vợ sinh, Tuấn không chịu đựng được nữa nên  ngày nào cũng phải “tăng ca” với thư ký.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện chồng ngoại tình vợ cao tay trị chồng chồng ngoại tình với thư ký

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 24 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 33 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 37 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu