Lúc đầu, Nga còn tin tưởng chồng sẽ không phản bội mình nhưng 1 lần thấy dấu son trên cổ áo sơ mi của anh. Nga mới sốc lịm khi biết rằng đó là sự thật. Kể từ hôm ấy, cô theo dõi chồng chặt chẽ hơn, biết được anh và ả thư ký thường xuyên hẹn nhau đến nhà nghỉ gần công ty.

Có 1 người chồng vừa đẹp trai vừa tải giỏi, kiếm được nhiều tiền ai mà không tự hào cơ chứ? Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, cũng chính vì những ưu điểm vượt trội đó của chồng mà Nga lúc nào cũng lo lắng giữ anh. Thế nhưng, cuối cùng thì việc gì đến cũng đến. Mới cưới nhau, được hơn 2 năm thì Khang bắt đầu có những dấu hiệu chán vợ. Nhiều người nhìn thấy anh và cô thư ký lúc nào cũng kè kè bên nhau thì cảm thấy lo lắng thay cho Nga.

- Chiều em nhé, anh cứ đi suốt thế này mẹ mà biết là không hay đâu đấy.

Hôm đó, thấy tin nhắn điện thoại của chồng reo, Nga biết chắc là bồ gọi đi nhà nghỉ, liền túm chồng lại cởi phăng áo anh ra rồi cởi áo mình. Cô đè lên người chồng hôn chụt lên ngực anh rồi vuốt ve:

Biết mẹ chồng bênh con dâu, Khang không thể làm trái lời vợ vì sợ cô sẽ mách mẹ. Anh liền tặc lưỡi:

- Đằng nào cũng hơn 1 tiếng nữa anh cứ phải đi, chiều thì chiều vậy. Thế là, anh lao vào vợ như thiêu thân. Làm xong 5 hiệp mệt lả lơi, Khang mới nhận ra dạo này vợ mình trông thật sexy và quyến rũ.

Anh khoác áo rồi vẫy tay chào vợ:

- Thôi anh đi nhé.

Nga mặc lại áo nhìn chồng mỉm cười nhưng trong lòng cô lẩm bẩm:

- Để tôi xem anh còn sức đi với gái không.

Đêm đó, hơn 1 giờ Khang mới lò mò về nhà, trông anh nhợt nhạt mệt mỏi, Nga hỏi cũng không nói gì mà lên giường đắp chăn ngủ luôn.

Từ hôm ấy, ngày nào trước khi chồng hẹn bồ ra nhà nghỉ, Nga cũng kéo anh làm 5 hiệp sung sướng khiến chồng lên mây nhưng rồi lại bò lăn ra thở dốc vì quá mệt.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 1 tuần sau, bỗng nhiên khi thấy vợ vừa định cởi áo, Khang liền quỳ xuống:

- Anh xin em, anh mệt lắm rồi, ngày nào vợ chồng mình cũng như thế này thì anh kiệt sức mất. Lên công ty không tập trung làm việc được.

Bây giờ, Nga mới cười khẩy:

- Không làm việc được đâu phải do tôi, anh phải hỏi con thư ký lả lơi của anh đấy chứ. Đừng nghĩ tôi không biết gì mà các người cứ tự tung tự tác nhé.

Khang giật bắn mình:

- Thì ra..em..đã..

Nga nhướn mày:

- Tôi biết anh ngoại tình từ lâu rồi, tôi để xem thái độ của anh thế nào thôi.

Khang liền nắm tay vợ :

- Anh xin lỗi, cả tuần nay em hành anh như thế, anh đến gặp cô ta cũng không làm ăn được gì, vì thế cô ta đã chia tay anh rồi. Anh..anh..

Nga phá lên cười:

- Chia tay rồi? Vậy nên hôm nay anh mới ở nhà? Còn nếu không anh cũng đi rồi nhỉ? Tôi có còn là vợ anh không thế?

Khang liền giải thích vội vã:

- Anh..thực sự hối hận rồi mà em. Em hãy tha thứ cho anh, vì cô ta cứ quyến rũ anh, cô ta…cô ta…còn thực sự anh chỉ yêu mình em thôi, anh ..sẽ không bao giờ bỏ em và con đâu, anh hứa đấy.

Nga nhìn chồng rồi đáp:

- Lời thề của đàn ông các anh không bao giờ có thể tin được. 1 lũ có mới nới cũ, chán cơm thèm phở , chỉ giỏi làm khổ đàn bà.

Khang khóc lóc xin lỗi vợ nhưng Nga thì không biết phải làm gì với chồng? Liệu anh ta có thật lòng hối cải hay không hay chỉ vì cô ả chia tay mà anh mới quay về? Đã có 1 lần liệu còn có lần 2? Nga phải làm gì đây?