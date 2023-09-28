5 lần 7 lượt ve vãn giám đốc không thành, cô thư ký có hành động táo bạo, sáng hôm sau vợ chồng sếp hạnh phúc lên công ty trả đồ bá đạo nên xấu hổ bỏ việc ngay và luôn

Tâm sự gia đình 28/09/2023 07:01

Ngân nhắn tin hẹn Hùng đến quán cà phê gần công ty vào buổi tối vì nói có đối tác cần tiếp. Nhưng khi Hùng tới thì Ngân bất chợt kéo anh sang nhà nghỉ bên cạnh.

Biết Hùng đã có 1 vợ và con gái nhưng Ngân vẫn bất chấp lao vào, mỗi ngày đi làm cô thường mặc những chiếc váy ngắn sexy lượn qua lượn lại trước mặt sếp. Thỉnh thoảng đưa cho Hùng bản hợp đồng để ký, cô lại giả vờ chạm vào tay anh, nhưng Hùng giật ngay tay lại rồi đuổi Ngân ra ngoài.

Có 1 lần, Ngân nhắn tin hẹn Hùng đến quán cà phê gần công ty vào buổi tối vì nói có đối tác cần tiếp. Nhưng khi Hùng tới thì Ngân bất chợt kéo anh sang nhà nghỉ bên cạnh rồi nói:

 - Vào đây em bảo cái này.

Hùng ngớ người: 

- Bảo gì? Đối tác đâu? Sao lại vào nhà nghỉ?

Ngân kéo Hùng thềnh thệch:

- Thì cứ vào đây cái đã.

5 lần 7 lượt ve vãn giám đốc không thành, cô thư ký có hành động táo bạo, sáng hôm sau vợ chồng sếp hạnh phúc lên công ty trả đồ bá đạo nên xấu hổ bỏ việc ngay và luôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi vừa bước vào phòng thì Ngân đè ngay Hùng xuống giường rồi cởi áo ra lả lơi nói:

- Anh..có muốn…vui vẻ với em 1 chút không?

Hùng tức giận:

- Cô điên à? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Tôi đã có vợ con.

Ngân đứng bật dậy:

- Anh mới là điên đó, vợ con thì sao? Em chỉ cần được vui vẻ với anh thôi mà. 1 lần thôi anh.

Hùng đẩy Ngân ngã xuống giường rồi định bỏ đi thì bất chợt Ngân kéo lấy anh ôm chầm lấy anh. Ai ngờ đúng lúc đó, Ngân lén cởi chiếc áo lót nhét luôn vào túi của giám đốc. Cô cười khẩy:

- Để xem con vợ già của anh thấy được nó có lồng lộn lên không.

Hùng cứ thế đi về mà không hay biết gì. Ai ngờ, khi về tới nhà, vợ anh cầm chiếc cặp lên nhìn thấy thứ đó mới sốc ngất nhưng rồi Hùng thề thốt không làm điều sai trái, vợ Hùng thầm nghĩ “làm gì có thằng ngu nào ăn vụng xong còn nhét áo lót mang về”. Hơn nữa, đã nghe tiếng cô thư ký từ lâu nay nên vợ Hùng thừa biết cô ta đang cố tình ve vãn chồng mình.

Cuối cùng, cô quyết định dạy cho ả thư ký 1 bài học.

Sáng hôm sau, Hùng và vợ cùng nhau đi đến công ty, vợ anh cầm chiếc áo lót dán ngay trước cửa công ty với dòng chữ  ghi “áo lót của cô thư ký xinh đẹp nào đó ra nhận hàng nhé, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc, đừng cố gắng làm con giáp thứ 13”.

5 lần 7 lượt ve vãn giám đốc không thành, cô thư ký có hành động táo bạo, sáng hôm sau vợ chồng sếp hạnh phúc lên công ty trả đồ bá đạo nên xấu hổ bỏ việc ngay và luôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy, mọi người đổ xô lại xem, Ngân cũng vội vã chạy lại, cô nhìn chiếc áo có dán tên mình to chình ình mà xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống lỗ.

Ngân vội vã giật chiếc áo rồi định bỏ chạy, nhưng vợ Hùng đã kịp nắm được cổ tay cô ta:

- Này, có gan làm không có gan chịu à? Có giỏi thử ve vãn chồng tôi 1 lần nữa xem, tôi sẽ dạy cho cô bài học nhớ đời hơn hôm nay.

Ngân cúi mặt đỏ bừng:

- Em..xin lỗi chị, em..không cố tình.

Vợ Hùng cười khẩy:

- Còn dám ngụy biện, may mà chồng tôi không mắc bẫy của cô nếu không tôi rạch nát cái mặt làm tiền này nhé, đừng để chị bắt gặp lần nữa.

Ngân quỳ xuống cầu xin:

- Chị ơi, em trót dại, chị tha cho em, em thề sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái nữa.

Thấy vợ Hùng thả tay, Ngân vội vàng bỏ chạy vội trước sự chế nhạo của đồng nghiệp. Sau hôm đó, cô cũng không dám vác mặt đến công ty nữa.

Ra sức gạ sếp tổng, thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được 90-60-90 như em', chồng chỉ nói một câu khiến cô ta xấu hổ lập tức xin từ chức

Ra sức gạ sếp tổng, thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được 90-60-90 như em', chồng chỉ nói một câu khiến cô ta xấu hổ lập tức xin từ chức

Mỗi ngày đến công ty nhìn cô bồ ăn mặc đẹp để lộ vòng 1 căng tròn quyến rũ là Tùng không tài nào chớp mắt nổi. Biết rõ Tùng mê mình nên cô thư ký càng được bộ quyến rũ rồi cố tình đụng chạm vào anh.

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