Hôm đó, chồng Linh đi làm về rất muộn, anh cởi đồ treo lên móc rồi đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Linh tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở mang quần áo bẩn đi giặt thì nhìn thấy vết son trên cổ áo của chồng.

Lấy chồng đến nay đã được 4 năm, Linh chưa bao giờ ân hận vì quyết định của mình cho đến tháng trước sau khi phát hiện ra chuyện chồng có bồ thì cô như phát điên.

Hôm đó, nhân lúc chồng đi tắm, Linh lén lấy điện thoại của anh nhắn tin cho cô bồ: “Em đến nhà anh nhé, vợ anh đi vắng rồi”.

Lúc đó, máu nóng dồn lên tận não nhưng Linh cố gắng kìm chế để chờ khi bắt gặp 3 mặt 1 lời. Sau mấy hôm tiếp cận tìm hiểu, Linh phát hiện chồng cặp bồ với cô nhân viên mới của công ty. Sáng nào anh cũng chở cô ta đi làm rồi tối tới nhà cô ta làm vài hiệp xong mới về.

Xong xuôi, cô ngồi rung đùi chờ xem kịch hay. Được khoảng 10 phút sau thì cô bồ hồn nhiên đi tới trước cổng. Linh đứng sẵn ở đó chờ từ bao giờ, nhưng vừa thấy Linh, cô ta tái mét cả mặt rồi lắp bắp:

-Ơ..chị..chị..

Linh kéo luôn cả người cả xe cô ta vào nhà:

- Đi vào đi, chồng tôi đang chờ cô đấy.

Cô ta bị Linh kéo dúi dụi vào phòng khách, khi đó, chồng Linh từ nhà tắm đi ra chết ngất khi thấy bồ đang bị vợ giật tóc. Anh lắp bắp chưa nói được gì thì Linh hét lên:

- Lũ khốn, các người giỏi lắm, tưởng anh bồ bịch mà tôi không biết à?

Nghe ồn ào, mẹ chồng Linh từ trong phòng chạy ra :

- Có chuyện gì thế? Cô ta là ai?

Linh chỉ thẳng mặt cô gái kia rồi nói:

- Nó là con hồ ly tinh quyến rũ chồng con đấy mẹ ạ, giúp con đánh chết nó.

Nói rồi, Linh lao vào đá đấm cô gái kia túi bụi, ả ta liên tục van xin:

- Chị ơi, chị tha cho em trót dại, chị tha cho em.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng Linh đứng bên ngoài vội nhảy vào cản nhưng anh càng cản vợ càng đánh hăng. Lúc đó, mẹ chồng mới kéo con trai ra rồi cười:

- Mày để cho nó đánh, nó đang nóng.

Linh và cô bồ cứ quần nhau y như chọi trâu mà mẹ chồng chỉ đứng ngoài nhìn. Cô bồ cứ tưởng bà ủng hộ mình bèn vùng lên đạp Linh 1 cái ngã lăn xuống đất. Nhưng vừa nhìn thấy con dâu ngã, mẹ chồng liền nóng mặt nhào vào túm tóc cô bồ của con trai và chửi:

- Loại đàn bà lăng loan, xinh đẹp giỏi giang thì tự kiếm chồng cho mình, tại sao lại đi cướp chồng của con dâu tao? Bà cho mày chết!

Linh nhìn mẹ chồng đánh còn khủng khiếp hơn mình thì phá lên cười. Lúc đó, chồng Linh chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin mẹ và vợ tha cho bồ.

Cuối cùng, mẹ chồng chỉ mặt cô bồ nói:

- Từ nay dám léng phéng với con trai bà thì bà đốt nhà mày, cả đời này bà chỉ có mỗi 1 đứa con dâu thôi nhé, mày đừng hòng chen chân vào.

Linh nghe vậy vừa buồn cười vừa xúc động. Nhưng trong lúc cô còn chưa định thần lại thì mẹ chồng đã quay sang tát con trai cái bốp:

Ảnh minh họa: Internet

- Mày còn khốn nạn hơn nó, mày cứ liệu đấy, đàn ông con trai phải biết yêu thương, chăm sóc vợ, đã cưới người ta về rồi thì phải khiến người ta trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên dời. Mày dám phản bội vợ lần nữa xem, tao đuổi mày ra khỏi nhà.

Nói rồi, bà mặc kệ con trai tiến đến khoác vai con dâu vào phòng. Linh vừa đi vừa há hốc miệng nhìn mẹ chồng, không ngờ bà lại tốt với cô như vậy, từ nay Linh cũng coi bà y như mẹ đẻ của mình.