Chồng si mê người tình nóng bỏng, đặt phòng khách sạn không về nhà, vợ biết rõ chỉ lẳng lặng làm điều này khiến anh ta điêu đứng

Tâm sự 29/11/2022 22:40

Hành động của vợ khiến tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, cô ấy lặng lẽ như vậy khiến cho tôi...

Tôi 38 tuổi, vợ tôi 34. Chúng tôi đã kết hôn được gần 10 năm và có 2 con gái. Vợ rất thần tượng tôi, trong mắt cô ấy tôi là người chồng tài giỏi, lo được cho gia đình. Hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc, không nợ nần ngân hàng, đi du lịch vài lần mỗi năm.

Nói về đời sống riêng tư, chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi chắc là cũng tốt đẹp. Tôi từng ngủ với vài phụ nữ khác không phải vợ tôi rồi, nên cũng có cái để mà đem ra so sánh. Tôi thấy cô ấy không tệ. Tôi nghĩ đàn ông ra ngoài có mối nọ mối kia cũng được, miễn không ai biết, không ai đau khổ thì cũng chẳng làm sao.

Nhưng rồi tôi gặp một người phụ nữ làm cùng công ty, ở chi nhánh khác, gần như bị cô ấy hớp hồn. Chúng tôi có những mục tiêu chung, quan tâm đến nhiều giá trị chung. Phản ứng hoá học nào đó đã xảy ra trong tôi, và thế là tôi ngoại tình bền vững với một người phụ nữ khác.

Chồng si mê người tình nóng bỏng, đặt phòng khách sạn không về nhà, vợ biết rõ chỉ lẳng lặng làm điều này khiến anh ta điêu đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đời sống chăn gối bỗng chốc trở nên nóng bỏng chứ không phải ở mức “ổn ổn” như với vợ. Tôi lúc nào cũng muốn ở trên giường với cô ấy nhiều hơn. Cô ấy ngoài 30, đã ly hôn. Cô ấy nói sẽ chuyển đến sống gần tôi như vậy chúng tôi có thể bên nhau mà tôi vẫn được gần các con. Cô ấy hẳn nhiên đã gạt vợ tôi ra ngoài mọi kế hoạch.

Nhưng tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu cuộc phiêu lưu này có đủ để tôi đặt các con mình vào cuộc phiêu lưu khác khi gia đình của chúng ta vỡ, bố mẹ mỗi người một nơi không. Dù sao tôi vẫn yêu vợ, yêu ngôi nhà của mình và thích cách sống của gia đình mình. Tôi ngại cả phân chia tài chính.

Thêm một việc nữa là gần đây tôi có cảm giác rất tồi tệ khi làm tổn thương vợ. Cô ấy phát hiện ra việc tôi đã đặt phòng đi nghỉ 3 ngày với người tình nhưng lại nói dối là đi công tác. Giá như cô ấy làm ầm lên thì tốt, nhưng cô ấy ứng xử rất nhẫn nhịn và bình tĩnh, cô ấy nói tha thứ và nói rằng cô ấy nghĩ chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.

Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi vẫn yêu gia đình nhưng không thể từ bỏ người tình. Mà cho dù có bỏ, tôi biết mình sẽ lại không chung thuỷ, sẽ chung đụng với người khác nữa…

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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