Lúc biết tin mình mang bầu lần 2, tôi đã bàn với chồng lấy tiền tích cóp được cùng với vay mượn thêm gia đình 2 bên để có chỗ sinh hoạt rộng rãi hơn. Tuy nhiên chồng tôi không đồng ý và bảo cố đợi thêm 1 - 2 năm nữa vì công ty anh đang gặp khó khăn chuyện làm ăn. Nghe vậy tôi cũng chán nhưng đành chấp nhận.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm nay và có 1 cô con gái 4 tuổi. Dù chúng tôi chưa có nhà riêng nhưng với mức lương 15 triệu cả 2 vợ chồng, cuộc sống ở một thành phố nhỏ cũng không quá chật vật.

Trong khi đó chồng tôi lại ngày càng thay đổi. Sáng nào anh cũng quần áo là lượt, nước hoa thơm phức đi làm. Tối thì thường xuyên về muộn với nhiều lý do khác nhau, mặc cho vợ bầu con nhỏ và bao nhiêu công việc khác ở nhà. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ nên âm thầm kiểm tra.

Tôi ngày càng tin chuyện công ty chồng làm ăn sa sút khi số tiền lương anh đưa cho vợ cứ ít dần, ít dần rồi đến cách đây 2 tháng thì dứt hẳn. Chi tiêu eo hẹp nên dù bầu bí, tôi vẫn cố gắng bán hàng online kiếm thêm.

Cách đây mấy hôm, chồng tôi về sớm hơn thường lệ nên tôi tìm cách lấy điện thoại xem trong khi anh đang tắm. Từ khi cưới nhau đến giờ tôi chưa bao giờ làm việc này nên cũng có chút hoang mang nhưng linh cảm của một người phụ nữ thôi thúc mãnh liệt khiến tôi quyết định làm liều.

Và đúng như dự đoán, tôi phát hiện ra ngay những tin nhắn mùi mẫn của anh với một người phụ nữ khác. Nhưng bất ngờ hơn, đó chẳng phải ai xa lạ mà là Hảo - vợ của anh bạn thân chồng tôi. Biết chuyện, tôi không khỏi tủi nhục và rơi nước mắt không ngừng. Chồng tôi tắm xong thấy vợ cầm điện thoại của mình lại còn khóc lóc thì đã ngay lập tức hiểu chuyện. Nhưng không để cho anh ta kịp nói gì, tôi đã gạt nước mắt hỏi trước:

- Anh nói đi, chuyện này là thế nào? Trong khi vợ bầu bí nhưng vất vả làm lụng kiếm tiền thì anh lấy tiền đi nuôi gái. Không những thế đó lại là vợ của bạn thân. Anh đúng là đồ khốn nạn!

- Em bình tĩnh đã nào. Anh với Hảo chỉ là chơi bời thôi, không có một tí nghiêm túc nào nhưng cô ta cứ bám lấy. Hơn nữa em đang mang bầu nên một phần cũng là vì sinh lý thôi. Chứ thực lòng anh chỉ có 3 mẹ con em.

- Anh im đi. Anh càng nói tôi lại càng thấy ghê tởm.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay hôm đó, tôi không kìm được giận và viết luôn đơn ly hôn. Tuy nhiên chồng tôi không chịu kí mà lại xé bỏ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại thấy thương con nhỏ vì chưa sinh ra đã không có bố nên quyết định tìm hiểu thêm.

Mấy hôm sau, tôi hẹn gặp anh bạn thân của chồng để nói chuyện. Hóa ra hai người bọn họ đã qua lại với nhau được nửa năm nay và còn dự định sẽ xây dựng hạnh phúc riêng. Vì vậy mà Hảo đã quyết định ly hôn chồng.

"Lúc biết người đã xen vào hạnh phúc gia đình mình là người bạn thân, anh thực sự suy sụp gấp đôi. Anh cũng rất muốn nói với em ngay lúc đó nhưng lại không nỡ vì em đang bầu bí thế này, có chuyện gì lại khổ ra. Giờ Hảo nhất định đòi ly hôn nên nhà anh cũng đang rối ren lắm!" - Anh bạn thân của chồng bất lực kể.

Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và về nhà viết đơn ly hôn một lần nữa và chồng lại tiếp tục không đồng ý. Nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục làm vợ anh ta thêm một ngày nào nữa. Mặt khác, tôi cũng đã sắp sinh đến nơi, cũng muốn giấy khai sinh của con có đủ cả tên bố lẫn mẹ. Tôi phải làm gì bây giờ đây?