Chồng thản nhiên đưa bồ nhí về nhà, nhưng mẹ chồng ngấm ngầm thực hiện một việc, đúng 2 tuần sau, cô ta lẳng lặng ngoảy đi khiến chồng chưng hửng xin tha

Như trường hợp của Hằng, cô vừa kí vào đơn ly hôn, suýt thì ôm khăn áo rời đi nhưng chính nhờ người mẹ thứ 2 mà cô đã đã "gương vỡ lại lành" với chồng.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay luôn lắm vấn đề. Thế nhưng, thực tế không ít gia đình vẫn chung sống êm ấm, hòa hợp, chỉ cần cả hai bên cùng cố gắng vun vén. Thậm chí, mẹ chồng còn có thể là người đứng ra cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm của con trai - con dâu.

Yêu nhau 6 tháng đã cưới, nhưng cuộc hôn nhân của Hằng và Thành vẫn rất hạnh phúc. Cô may mắn hợp tính với mẹ chồng, thế nên vì hoàn cảnh (Thành là con trai một, hai chị đều lấy chồng xa) phải chung sống nhưng cũng không xích mích gì.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, nhờ có bà, Hằng còn hay được đi la cà mỗi lúc tan làm cùng hội chị em. Sáng dậy thì đồ ăn có sẵn, cơm trưa cũng chỉ việc bỏ hộp và xách theo. Điện nước thì bố mẹ chồng cũng tự trả. Mỗi tháng gửi ông bà 6-7 triệu tiền sinh hoạt phí, thế là xong.

Nhiều lúc, Hằng cũng bảo với đồng nghiệp: "Sau này bố mẹ chồng mà dễ thì cứ ở chung mọi người ạ. Tiết kiệm được bao nhiêu, việc nhà cũng chẳng tới tay".

Nói đi cũng phải nói lại, Hằng không phải người không biết điều. Thậm chí, cô còn quan tâm bố mẹ chồng hơn cả bố mẹ ruột. Cô cứ mua được đồ gì cho mình thì cũng phải mua thêm cho bố mẹ. Từ quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng... Hằng không tiếc ông bà thứ gì.

6 năm trôi qua, có 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ nhưng bố mẹ chồng và nàng dâu cũng vẫn chung sống hòa hợp. Hằng khá hài lòng dù chẳng quá giàu có, chỉ dư dả chút chút. Song, chính vào lúc cô cảm thấy cuộc sống viên mãn nhất thì hôn nhân xảy ra biến cố. Hằng phát hiện Thành ngoại tình.

Chuyện này thì cũng rất tình cờ, khi cô con gái 5 tuổi đang nghịch điện thoại của bố thì có người gọi tới. Con bé nhấn nghe, nhưng lại không chịu lộ mặt, mặc cho đầu dây bên kia oang oang nói khi loa ngoài đang mở. "Anh làm gì mà cả ngày không chịu nhắn tin, gọi cho người ta lấy 1 cuộc thế? Không đưa người ta đi chơi, tiền cũng không chuyển luôn à? Anh chán em rồi đúng không?" - Người phụ nữ trong điện thoại nói.

Ảnh minh họa: Internet

Cái giọng vừa kiểu giận dỗi, vừa cố tỏ ra dễ thương, nũng nịu khiến Hằng biết ngay có vấn đề. Cô lao ra nghe, phía bên kia tắt vội. Cô cầm điện thoại, kiểm tra phần tin nhắn thì thấy họ chat chít với nhau mỗi tối, ân ân ái ái. Hằng tức tốc tìm Thành hỏi cho ra lẽ, nhưng anh chẳng cầu xin cô tha lỗi, anh còn bảo: "Qua đường thôi, em bớt bớt đi được không?"

Mỗi ngày sau đó, Hằng đều tìm cách đề cập tới chuyện anh ngoại tình, Thành lại càng bơ đi. Thế nhưng, một tối, anh bất ngờ tuyên bố: "Anh quá chán em rồi. Em không chấp nhận được chồng có vài mối quan hệ qua đường thì viết đơn đi".

Chồng dẫn bồ nhí về nhà và cái kết

Hằng giận lắm, khóc mếu viết đơn. Nhưng cô còn chần chừ chưa dám đưa Thành kí, anh đã công khai dẫn ả bồ nhí về nhà. Tới lúc này, bố mẹ chồng mới biết chuyện. Hai ông bà cũng ngã ngửa. Còn Hằng thì khỏi nói, sau nhiều ngày ấm ức, cô cứ nghĩ chồng sẽ biết điều và xin lỗi, ai ngờ anh công khai đưa bồ về đòi chung sống. Hằng chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên, không nói nên lời.

Ả tiểu tam kia cũng trơ trẽn, ả ôm bụng, rồi khoe mình đã bầu bé trai được gần 15 tuần, khuyên chính thất sớm ly hôn cho cả 3 đỡ đau khổ.

Ảnh minh họa: Internet

"Chị cứ cố bám lấy anh ấy làm gì? Chả lẽ chị không thấy anh ấy chán chị rồi à? Không phải em thì cũng là người khác thôi" - Ả công kích.

Mẹ chồng tức giận, hất thẳng cốc nước vào mặt ả. Sau đó, mặc cho Thành và cô bồ nhí ngọt nhạt nịnh bợ, bà vẫn chốt hạ: "Đây là nhà của tôi, của con dâu và 2 cháu tôi. Anh chị muốn sống chung thì đưa nhau ra khỏi đây, tôi không quản."

Rồi bà lạnh lùng tống cổ ả kia ra khỏi cổng. Thành cố thuyết phục nhưng cũng không ăn thua. Hằng thì định khăn áo rời đi nhưng mẹ chồng giữ, bà bảo để bà giải quyết. Bằng đi cỡ 2 tuần sau, trong lúc Hằng vẫn còn đau khổ thì Thành lại về xin lỗi.

Mẹ chồng mắng anh một bài, rồi quay sang con dâu: "Thôi, con tha lỗi cho nó nhé. Chuyện lần này thằng Thành là người sai nhất, nhưng khiến nó sa ngã thế cũng do ả kia quá mưu mô, xảo quyệt, chủ động tấn công và quyến rũ. Đàn ông mà, có chút của lạ tự dưng được dâng tận miệng thì khó mà từ chối."

Hóa ra, mẹ chồng đã thuyết phục Thành rằng cùng bà làm một phép thử, nếu cô bồ nhí kia vượt qua được thì sẽ đồng ý. Rồi bà điều tra hội bạn thân của ả, và tìm cách truyền tin tới họ rằng Thành vướng vào vụ nợ nần chồng chất không có khả năng trả.

Ngôi nhà mà anh đang ở cũng là đất đứng tên bố vợ. Nhắm thấy cuộc sống phía trước sẽ nghèo khổ, cô ta tìm Thành hỏi rõ sự tình và đòi chia tay. Thành níu giữ vì cái thai nhưng ả mới lật lọng: "Nói thật, tôi cũng chẳng rõ nó là con ai. Tôi phá!"

Thành nghe xong thì choáng váng, hóa ra ả tới với anh chỉ vì tiền. Lúc này, anh mới hối hận quay về xin lỗi Hằng.

Chuyện đã xảy ra được gần 1 năm, Hằng cũng thi thoảng thấy nhói lòng vì sự cố ấy. Thực ra, cô vẫn muốn ly hôn với Thành, vì anh sẵn sàng từ bỏ vợ con mà không đắn đo. Nhưng nghĩ tới công sức mẹ chồng, sự nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của bà khiến Hằng không nỡ.

Đúng là, khi trải qua sóng gió mới giúp người ta càng hiểu rõ lòng nhau! Và sau vụ việc ấy, Hằng đã ở lại, ngày càng yêu quý, trân trọng mẹ chồng nhiều hơn.