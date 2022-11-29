Chồng ‘ăn vụng quên chùi mép’, ai ngờ vợ âm thầm làm một điều này khiến chồng và bồ nhí khiếp vía chẳng còn dám hó hé

Tôi chưa từng thử hình dung ra nếu một ngày phát hiện chồng cặp bồ, tôi sẽ làm gì: đánh ghen lồng lộn như những clip mình hay thấy trên mạng hay im lặng coi như “mắt mù tai điếc” để con có bố, vợ có chồng.

Cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội quả thật không dễ chịu một chút nào, hơn cả đau đớn là sự thất vọng, ám ảnh mãi về sau.

Chồng tôi nổi tiếng hiền hành, yêu vợ thương con, anh không nề hà bất kì việc gì từ đi chợ nấu nướng đến quét dọn, lau chùi, chăm con, tất cả công việc nhà đều được anh chia đôi san sẻ cùng vợ.

Tôi vẫn tự kiêu chắc chắn mình sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp oái oăm ấy nhưng đúng là đời không ai biết được chữ ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè mỉa mai “đội vợ lên đầu” nhưng anh chỉ cười trừ chống chế “tôn trọng vợ chứ không phải sợ vợ”. Vậy nên tôi luôn tin tưởng, yêu thương và tự hào về người đàn ông mà mình đã chọn.

Tháng trước anh được thăng chức sau nhiều năm vất vả cống hiến. Ở vị trí mới, trọng trách cao hơn, áp lực hơn rất nhiều, biết không thể cân bằng được thời gian, anh ngỏ ý muốn thuê người giúp việc để vợ đỡ vất vả, tôi thầm cảm động khôn nguôi.

Bàn tính kĩ càng chúng tôi quyết định sẽ thuê giúp việc theo giờ để cuộc sống của hai vợ chồng không bị xáo trộn quá nhiều, tôi vốn không thích sự xuất hiện của một người lạ trong nhà nên anh xã vui vẻ chiều theo. Anh còn hăng hái nhận phụ trách vấn đề này, tôi không cần phải lo lắng.

Hôm sau chồng tôi dẫn về một cô bé sinh viên năm hai tên Hân, anh giới thiệu đó là em gái của đồng nghiệp cùng công ty vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ nên nên phải đi làm thêm trang trải phụ giúp anh trai.

Thấy cô bé xinh xắn, nhanh nhẹn lại biết việc tôi gật đầu đồng ý ngay, còn thật tâm đối đãi với em như em gái mình.

Từ ngày có cô bé, vợ chồng tôi được thảnh thơi hơn hẳn, tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn còn chồng được toàn tâm toàn ý lo phát triển sự nghiệp.

Ấy vậy mà dạo gần đây tôi nhận thấy ham muốn đàn ông của anh giảm rõ rệt, bình thường anh luôn đòi hỏi mỗi ngày một lần “gần gũi”, tôi có mệt mỏi anh cũng không tha nhưng giờ một tuần anh chỉ “trả bài” hời hợt một lần, luôn viện cớ áp lực công việc để từ chối vợ.

Tôi đi tìm câu trả lời, kiểm tra tất cả điện thoại, laptop đều không có điều gì khả nghi. Tôi mò vào banking online (chuyển tiền trực tuyến) của chồng, mục “biến động số dư” thấy anh ta nhiều lần chuyển tiền cho một tài khoản tên Hân, con số không lớn chỉ một triệu cho tới vài triệu hoặc lần gần đây nhất là chục triệu đồng.

Bạn bè và đồng nghiệp của chồng không có ai tên Hân chỉ duy nhất cô bé đang giúp việc cho nhà tôi, phải chăng “cặp sừng” trên đầu đã dài cả mét mà tôi vẫn ngu ngốc không biết đến sự xuất hiện của nó.

Để “test" nhanh, tôi lén cho chồng uống một viên thuốc tăng cường sinh lực cho nam giới rồi chờ đợi, theo dõi xem khi anh ta lên cơn hứng tình nếu không tìm vợ sẽ tìm đến ai.

Quả đúng như tôi dự đoán, mới nửa giờ làm việc buổi sáng chồng tôi đã không chịu được mà xin nghỉ làm, anh ta phi thẳng đến nhà nghỉ gần công ty, một tiếng sau mới lén lút đi ra cùng một cô gái, nhìn xa tôi nhầm tưởng bé Hân, nhưng khi nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra không phải.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra Hân giúp việc là em gái song sinh bồ nhí chồng tôi (chứ không phải em của anh bạn đồng nghiệp như anh ta từng nói). Cô chị là Bích Hân còn cô em là Mỹ Hân, anh ta muốn ghi điểm trong mắt người tình mà giúp đỡ Hân có một công việc làm thêm, ngoài số lương tôi trả mỗi tháng, chồng tôi thường xuyên chuyển thêm cho Hân chi tiêu, mua sắm.

Uất nghẹn lên đến tận cổ, bao lâu nay tôi đang “nuôi ong tay áo”, tôi đã từng đồng cam cộng khổ cùng chồng để đến khi có chút chức quyền chồng tôi lại thay lòng đổi dạ, không cam tâm công sức bao nhiêu năm để người khác cướp mất, tôi quyết định gạt bỏ cái tôi của mình, giữ lấy chồng cho các con.

Tôi không đuổi việc Hân mà càng quan tâm em nhiều hơn, phụ việc nhà, trò chuyện, tâm tình như hai người bạn, chắn chắn em cảm thấy có lỗi với tôi, xấu hổ vì những gì chị gái mình gây ra, em căng thẳng và xung đột với chị gái nhiều lần, quan hệ chị em bị sứt mẻ khiến cho ả bồ nhí của chồng lung lay.

Riêng về chồng, tôi bắt anh ta “trả bài” liên tục vì sợ vợ nghi ngờ nên anh cũng gắng gượng chiều theo. Sức người đàn ông có hạn, vợ hằng ngày vắt kiệt sinh lực nên chồng tôi mệt mỏi không còn tha thiết tìm đến bồ, anh ta làm sao có đủ sức “phục vụ” cả vợ và bồ được.

Chỉ một tháng sau, thông qua Hân tôi biết chồng mình và "con giáp thứ mười ba" hoàn toàn chấm dứt, anh ta ngoan ngoãn trở về là người đàn ông của gia đình, còn cô bồ chuyển về quê sinh sống, làm việc.

Đến lúc này tôi mới đòi ly hôn khiến chồng van xin khẩn thiết. Tôi có nên cho anh ta cơ hội không, thú thực nghĩ đến cảnh chồng mình lên giường cùng người đàn bà khác tôi cũng uất ức khó chịu.