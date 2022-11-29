Tôi vốn là người không quá quan tâm đến lời của những người khác. Tôi có cuộc sống của tôi, tôi sẽ làm những điều gì mình muốn bởi đâu ai sống được cuộc đời hộ mình. Chồng tôi tư tưởng cũng khá thoải mái. Anh nói với tôi có một cô công chúa đáng yêu đã là quá đủ, quan trọng là gia đình hạnh phúc thôi.

30 tuổi mới lập gia đình nên đến nay, khi 35 tuổi tôi mới có một cô con gái đang học mẫu giáo. Hàng xóm, nhất là họ hàng nhà tôi rồi nhà chồng thì sốt ruột lắm. Họ nhìn thấy tôi là khen xinh xắn da đẹp này nọ, rồi sau đó không quên kèm thêm một câu: "Sao mãi chưa đẻ tiếp đi".

Vậy mà một ngày đẹp trời, cô em đồng nghiệp của chồng tôi bỗng nhắn tin hỏi xa hỏi gần. Cô bé ngày trước từng học dưới khóa cùng trường đại học với tôi nên hai chị em cũng có quen nhau song không thân thiết lắm. Mãi đến khi biết cô ấy làm cùng với chồng tôi, hai chị em mới hay trò chuyện hơn.

Ảnh minh họa: Internet

"Chị ơi em nói điều này nhưng không có ý gì đâu, chị kiểm tra xem có phải không thôi nhé. Em rất quý anh chị và cũng rất tin anh Phước nhưng xã hội bây giờ đảo điên, khó nói trước chuyện gì lắm chị ạ. Chị xem nếu có phải có kẻ ghen tỵ với hạnh phúc của chị mà tìm cách phá thì có gì còn ngăn chặn sớm nhé...”.

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Thế rồi cô ấy kể chồng tôi buổi trưa hay đi ăn ngoài, không đi ăn với mọi người cùng công ty. Điều này cũng không có gì quá khác thường song gần đây cô ấy chuyển nhà về gần nên buổi trưa hay về ăn cơm thì phát hiện xe ô tô của chồng tôi đỗ ở ngay trước một khách sạn.

Chiếc ô tô còn được cẩn thận che đi biển số nhưng vì sáng hôm đó một anh bạn vô tình va chạm làm xước sơn xe chồng tôi nên cô ấy mới nhanh chóng nhận ra. Chỗ gần vô lăng còn là một đống các nhân vật hoạt hình do con tôi để lên xe cho bố.

Đọc tin nhắn xong, tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo có lẽ có điều gì đó nhầm lẫn ở đây, cô ấy đã có chút nhầm lẫn hoặc cũng có thể là chồng tôi cho ai đó mượn xe. Tôi không tin một người đàn ông như chồng tôi lại không biết trân trọng những thứ tuyệt vời đang có và tôi không tin, một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và có địa vị như mình lại có thể bị "cắm sừng" được.

Dù phủ định tin nhắn của cô bé kia nhưng thú thực phụ nữ có ai là không bận tâm những chuyện đó đâu. Tôi để ý ra thì thấy đúng là chồng mình có điều gì đó không được bình thường, khoảng mấy tháng gần đây trở nên lãng mạn hơn, hay tặng quà vợ rất bất ngờ.

Tôi tìm cách kiểm tra tin nhắn điện thoại, facebook và cả nhật ký hành trình ô tô thì phát hiện một sự thật không tưởng. Đúng là chồng tôi đã ngoại tình, những điều cô em khóa dưới kia nói hoàn toàn là sự thật.

Dù cảm giác cơn tức giận đang lên nghẹn cổ, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để có thể dặm lại chút phấn cho gương mặt có thần. Bám theo địa chỉ báo trên định vị do tôi lén cài vào ô tô chồng, tôi đứng trước một khách sạn khá đẹp nằm ở vị trí không có nhiều hàng quán. Chiếc ô tô đỗ trong sân dù đã che biển số nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chính là của chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện quả thật quá nực cười. Một người đàn ông từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người hóa ra cũng chỉ có vậy, tất cả chỉ là một màn kịch dối trá. Tôi muốn xem tận mắt xem, người đàn bà khiến anh chạy theo để quên đi tình nghĩa vợ chồng là ai.

Thế nhưng cái lúc ập vào cửa phòng khách sạn, nhìn thấy cô nhân tình của anh mà tôi bỗng "dừng hình" mất cả phút rồi không kiềm chế được mà cười lớn. Chẳng phải một em chân dài ngực bự nóng bỏng, đó là một chị già cỡ hơn tôi cả chục tuổi nhưng lại trang điểm, làm tóc như học sinh cấp 3, nhìn rất nực cười.

Bằng chứng anh đi với bồ tôi đã có, lật mặt anh thật sự không khó. Nhưng tôi không muốn đứng trước mặt anh để nói ra cái điều ấy, tôi sợ mình sẽ khóc. Mà tôi thì không muốn khóc trước mặt anh ấy trong khi tôi không làm gì sai.

Sau khi trừng mắt nhìn cả hai người họ, tôi quay lưng ra về. Nếu bây giờ tôi làm ầm ĩ lên thì thật là xấu mặt. Chẳng phải tôi lo cho thể diện của anh ta mà là thấy đem so sánh cô ta với mình thì thật sự sỉ nhục. Cô ta đâu đáng bằng một góc của tôi. Người đàn ông vì dục vọng, ham của lạ mà theo người đàn bà đó thì quả thực cũng không xứng đáng với tôi.

Tôi về nhà, tự pha cho mình một ly hồng trà yêu thích rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ta. "Đồ đạc của anh tôi sẽ chuyển tạm ra kho, anh về thì sớm thu xếp. Loại đàn ông như anh, thật không đáng để đánh ghen".

Có thể bố mẹ tôi khi biết chuyện sẽ khuyên nhủ tôi tha thứ cho chồng, vì con cái mà quay lại song tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tôi biết họ chỉ muốn tốt cho mình nhưng bản thân tôi mới biết điều gì là cần nhất. Con gái tôi sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nếu sống trong một gia đình có bố ngoại tình, luôn sống với mẹ con bằng khuôn mặt đạo đức giả. Hôm nay đây, tôi sẽ đau một lần rồi từ mai là một trang mới!